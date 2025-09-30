比亞迪｜確認大幅下調今年銷售目標，仍獲高盛力撐股價倒升可再吼？抑或寧吼其他車股？

大市再度逼近27000點關口之際，比亞迪(01211)股價表現仍疲弱，公司管理層終確認全年銷售目標大幅下調16%至460萬輛，面臨5年來最慢的年增長率，管理層又表示暫無新一輪海外建廠計劃。比亞迪今日(30日)曾逆市跌逾2%，但仍獲高盛給予目標價130元，最終倒升收市，股價是否已見底可再吼？抑或寧吼其他車股？

（比亞迪汽車官網截圖）

李雲飛：今年銷售目標降至460萬架合理 暫無新一輪海外建廠計劃

近期有傳媒報道指比亞迪將大幅下調本年銷售目標，由550萬架大劈16%至460萬架，說法獲比亞迪品牌及公關事業部總經理李雲飛證實，他指鑑於市場環境多變，汽車行業整體壓力較大，且中國市場競爭尤為激烈，調整目標屬於合理決定。李雲飛表示，過去幾個月按市況對生產節奏、產銷目標作調整，直言460萬輛的銷量目標已相當出色，並將車企銷量比喻為股票，需適時「緩一緩」以實現健康、可持續發展，強調長期趨勢仍然向上。他補充，旗下幾個品牌的訂單和銷售反饋相當不錯，預告未來數月不論生產或銷售規模，應可迎來新一輪的增長。



他又指，雖然比亞迪面臨地緣政治及關稅等挑戰，但集團將繼續加大技術研發投入，惟暫無新一輪海外建廠計劃，現時首要任務是確保在亞太、歐洲和中南美洲市場既有工廠穩定投產和營運，當中料匈牙利工廠將於今年底或明年上半年投產。此外，他透露豪華品牌騰勢將於第四季登陸歐洲，未來幾年會逐步讓包括仰望在內的品牌「出海」。

比亞迪：今年海外交付量有望達100萬輛 佔公司全球總銷量兩成

另據《南華早報》昨日報道，在新車型推出的推動下，比亞迪預計今年出口將佔其全球銷量的20%左右。該報引述李雲飛稱，比亞迪料2025年在中國大陸以外的交付量將達80萬至100萬輛，預計總銷量為460萬輛。而2024年比亞迪在中國大陸以外的銷量還不到其交付總量426萬輛的10%。李雲飛表示，未來幾年，國際交付量將做出更大貢獻。

此外，易車整理出口數據顯示，8月比亞迪在生產廠商乘用車出口量排名中以79603輛的成績位列第二，同比增長154.5%，增速排名第一。今年1至8月，比亞迪汽車累計出口量達601065輛，其中，宋PLUS新能源銷量達166699輛，摘得車型出口榜冠軍。8月比亞迪海外市場布局不斷提速，在西班牙、法國、意大利、愛爾蘭、葡萄牙、奧地利、新加坡、泰國、馬來西亞等國家銷量均超越了特斯拉，在歐洲以及東南亞市場均呈現強勁增長態勢。

高盛：對比亞迪騰勢品牌高端化長期戰略樂觀 予目標價130元

高盛發表最新報告指，比亞迪高端品牌騰勢預售N8L，為一款D級6座運動型乘用車(SUV)，預售價31.89萬元人民幣起。據該行產品比較分析，騰勢N8L在30萬至40萬元人民幣新能源SUV中得分最高，在比較的價格、續航、尺寸及自動駕駛四個領域均取最高分。該行表示，對比亞迪騰勢品牌高端化長期戰略保持樂觀，重點關注技術與安全。預測騰勢品牌銷量年複合增長率為24%，從2024年的12.6萬輛增至預測2030年的46.8萬輛，2030年貢獻集團車輛銷量、收入及毛利6%、13%及19%，予比亞迪H股目標價130港元，A股目標價133元人民幣，評級「買入」。

（比亞迪旗下騰勢汽車網頁截圖）



里昂則指，比亞迪本月第三周訂單總計82000輛，較前周下降8%，但料其訂單將持續增長，這得益於改款(將高級配置引入大眾市場車型)和其新車型周期，提升了成本效益；相信2026年比亞迪將對其車型進行改款，以與其他具有更強周期的汽車製造商競爭，例如升級其插電式混合動力車的電池續航里程。預期比亞迪的垂直整合模式將在日益激烈的價格戰環境中提供更大靈活性，看好其明顯的海外市場和高階市場增長前景。

9月中國汽車經銷商庫存預警指數54.5% 行業景氣度回落

另方面，中國汽車流通協會今日發布最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」VIA顯示，2025年9月中國汽車經銷商庫存預警指數為54.5%，同比上升0.5個百分點，環比下降2.5個百分點。庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業景氣度有所下降。

9月多地汽車以舊換新補貼政策出現暫停、申領規則調整或門檻收緊(如江蘇、貴州、湖南、安徽等)，對短期需求釋放有一定抑制作用。但開學季家庭購車、婚慶及自駕需求集中釋放，經銷商季末沖量促銷和地方車展集客，顯著提升了訂單轉化效率。國慶長假臨近，分流部分消費者購車延遲至假期，一定程度上影響了市場表現。



總體來看，「金九」成色基本符合預期。地方秋季車展密集舉辦疊加各地促消費政策持續發力，有效帶動9月下半月訂單及銷量顯著提升。本次調查顯示，54.8%的經銷商反饋新車銷量未達預期目標，符合或超過預期的經銷商佔比為45.2%。綜合預測，9月乘用車終端銷量預計約為220萬輛。

黃瑋傑：比亞迪基本面轉差買唔過 寧吼小鵬蔚來零跑

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪將今年銷售目標由550萬部降至460萬部，是面對現實。9月數據將於10月頭公布，而比亞迪頭8個月只賣了286萬部車，要達到550萬部基本上沒可能，要達到460萬部則仍欠174萬部，其8月銷量為37萬幾，即餘下每個月仍要賣逾43萬部，谷一谷或可達標。至於其海外銷量，頭8個月為63萬部，預計全年達80萬至100萬部，公司於海外確有競爭力，但海外佔比提高只因整體銷量下調。

黃瑋傑續指，現時車股表現很分化，若有新車款又賣得好，股價表現就較好，以前一個比亞迪已撼贏造車新勢力「蔚小理」，現時是「蟻多摟死象」，小鵬(09868)、蔚來(09866)及零跑(09863)股價都遠遠跑贏比亞迪，理想(02015)表現亦轉差，被零跑取代。比亞迪以前增速令大家都覺得它是新能源車首選，現時其增長卻隨時按年下跌，只有上述新勢力仍可交出增長成績表。若揀買新能源車股，不要因為股價便宜才買，比亞迪已非行業首選，股價可以由今年高位腰斬一半，正因基本面轉差，可能第一次跌穿100元會反彈，但長線能否跑贏同業要看基本業績好不好，若基本業績轉差，長線跑輸同業，即使可於100元買入，最終升至110元，也沒有意思。比亞迪暫仍未能重上250天線約111元，就算重上250天線，50天線約113元又再遇阻力。

比亞迪今日升1.47%收報110.2元，惟曾跌2.3%低見106.1元，成交41.51億元。其他車股亦普遍上升，理想升2.89%報101.4元，小鵬升3.62%報93.15元，蔚來升3.05%報57.4元，零跑升0.99%報66.35元，吉利(00175)升4.94%報19.55元，長汽(02333)升0.48%報16.8元，廣汽(02238)升1.19%報3.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

