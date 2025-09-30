  • 會員
英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？

30/09/2025

　　市傳阿里巴巴(09988)70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」13層樓面，而老牌英資怡和旗下業主－文華東方酒店集團則確認有洽售事項。受疫情打擊，近年本港商廈市場吹淡風，寫字樓空置率急速上升，令外資公司大手「減磅」旗下核心甲級寫字樓。事實上，銳意轉型為投資組合公司的怡和系今年動作多多，置地於今年4月已出售交易廣場第一座多層商業樓面予港交所(00388)作集團總部，是次再大手沽貨有何「啟示」？

 

阿里潛在獲得命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史

 

阿里潛在獲得命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史

 

　　中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，是次潛在項目買賣與政治關係或許不大。他估計，阿里巴巴覓寫字樓主要視乎面積及方便程度，因此選擇此地未必有政治含意。他補充指，英資公司可以不顧買家身份，而全面出售手頭貨源。

 

　　市傳阿里會因此獲得大廈命名權。一旦改名，將改變項目本身歷史色彩，因為該項目對怡和而言，意義深厚。回顧港府於1841年首次拍賣土地，首幅位於銅鑼灣東角的「Lot 1」，即1號地段由怡和投得，因此不但該地擁999年地契，且代表怡和取得本港首幅公開拍賣的地皮。

 

　　而且，該地靠近至今仍由怡和所擁有的「午炮」，甚具政治意義。「午炮」除了於每日中午鳴響，在除夕夜午夜，亦會鳴響以迎接新一年的到來，又稱「子夜禮炮」。此外，當時每有大人物抵達或離開香港時，都會鳴放禮炮以示敬意。

 

港島壹號中心前身為香港怡東酒店，新地曾有意收購

 

英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？

（資料圖片）

 

　　此「千年地契」地皮在用作貨倉等工業用途後，於1973年改建為怡東酒店，而酒店是文華東方唯一沒有以「文華東方」作品牌的酒店，屹立銅鑼灣海旁近半世紀後於2019年關閉，其後重建。酒店重建消息則於2015年開始，直至2017年業主正式將酒店推出市場招標，吸引數個財團入標，包括持有毗鄰的世貿中心商場業主新地(00016)，其時市場估值一度高達270億至逾300億元，惟後來酒店業主文華東方指因未達意向價，收回物業斥資50億元展開重建。

 

文華東方酒店集團確認洽售，未透露買家

 

　　現時，據報業主文華東方酒店集團原本計劃將全棟港島壹號中心24層，合共約50萬平方呎樓面作出租之用，暫已租出兩層。不過，近期已暫停項目招租工作，並傳出最頂13層正獲阿里巴巴積極洽購中。集團最新確認正在就潛在出售部分辦公室空間進行討論，目前尚未確定是否達成任何出售事項及具體條款，以及將適時另行公告。

 

阿里相關交易若成事，勢問鼎今年「商廈王」

 

　　該13層涉及樓面面積約27萬平方呎，每平方呎呎價約為2.6萬元。若交易成事，按總金額計，將打破港交所早前斥約63億元，向英資置地公司購入中環交易廣場第一座最高9層辦公樓紀錄，膺今年最大額商廈成交。業內人士預計，阿里巴巴此次除可長遠用作集團總部外，預料亦可獲得大廈命名權及天台廣告位，進一步提升企業形象與品牌曝光。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？
