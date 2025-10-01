  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美股收盤 | 美國政府停擺陰霾下美股續升，道指及標指連升5個月

01/10/2025

　　美股周二（9月30日）在審慎交投中收高，為9月及第三季劃上句號，道指與標普500指數更實現連續第五個月上升。市場正觀望美國政府的潛在停擺風險，事件或導致周五（10月3日）公布的非農就業報告等關鍵經濟數據延後發布，為聯儲局的利率前景增添變數。

 

　　市場當前的最大焦點是美國政府的停擺危機。國會議員必須在美國東岸時間周三（10月1日）凌晨前達成協議，否則聯邦政府將迎來2019年以來的首次停運。

 

　　此外，政府停擺可能促使評級機構重新審視美國的主權信用狀況。繼今年5月穆迪下調美國信貸評級後，新一輪財政混亂或會引發進一步的評級行動，動搖投資者信心。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.3%，英偉達(US.NVDA)升2.6%，Meta(US.META)跌1.2%，蘋果(US.AAPL)升0.1%，微軟(US.MSFT)升0.7%，谷歌(US.GOOGL)跌0.4%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.2%。

 

美股收盤 | 美國政府停擺陰霾下美股續升，道指及標指連升5個月

道指及標普500指數連續5個月走高，納指更連續第六個月錄得漲幅。(AP)

 

　　道指收市升81.82點，或0.18%，報46397.89點；標普500指數升27.25點，或0.41%，報6688.46點；納指升68.86點，或0.3%，報22660.01點。

 

　　儘管華府財政僵局迫在眉睫，但科技股展現韌性，加上部分投資者趁機低吸，為大市提供支持。整個9月，美股表現強勁，道指累升1.86%，標普500指數上漲3.53%，兩者均連續5個月走高；納指在9月微升0.25%，連續第六個月錄得漲幅。

 

金價高位波動，油價繼續承壓

 

　　美匯指數連續第三個交易日下跌，失守98關口，日內在97.7水平徘徊，下跌約0.1%。美元兌日圓失守148關口，重返147水平，日內報147.86，下跌0.4%。市場分析指出，日本央行會議紀錄顯示部分官員支持短期加息，為日圓帶來支持。歐元兌美元溫和上漲，高位曾觸及1.1761，而低位則在1.1712，日內報1.1739，上升0.1%。

 

　　繼9月29日歷史性首次突破每盎司3800美元大關後，現貨黃金表現反覆，日內金價在獲利回吐壓力下有所波動，但買盤依然積極，並一度觸及3871美元的高位。現貨金報每盎司3854美元，日內升幅約0.43%。紐約期金亦同步上揚，報每盎司3883美元，日內升約0.74%。

 

　　國際原油市場延續跌勢，在供應過剩憂慮及需求前景不明朗的雙重夾擊下，油價連續第二日承壓。紐約期油價格在每桶63美元附近徘徊，一度跌至61.63美元，失守50日移動平均線水平64.22美元，技術走勢轉弱，日內報62.1美元，下跌1.44%。布蘭特期油亦同步下行，跌至每桶66.16美元，跌幅1.38%。

 

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

99.550

異動股

01943

金石控股集團

0.990

異動股

03638

亨利加集團

13.780

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,416.61
    +18.72 (+0.040%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,686.20
    -2.26 (-0.034%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,646.25
    -13.76 (-0.061%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.618
變動率︰+7.589%
較港股︰+1.80%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升111.073
變動率︰+0.549%
較港股︰+1.53%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌93.456
變動率︰-0.332%
較港股︰+0.27%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.225
變動率︰-0.398%
較港股︰-7.91%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.885
變動率︰+2.587%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升39.300
變動率︰+1.550%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升133.460
變動率︰+1.283%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.500
變動率︰-2.344%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.140
變動率︰+8.943%
AZN
阿斯利康
按盤價(USD)︰升83.150
變動率︰+8.381%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升9.325
變動率︰+7.555%
PFE
輝瑞
按盤價(USD)︰升26.922
變動率︰+5.657%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/10/2025 11:35 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/10/2025 11:35 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 99.550
  • 01943 金石控股集團
  • 0.990
  • 03638 亨利加集團
  • 13.780
  • 00700 騰訊控股
  • 663.000
  • 01860 匯量科技
  • 20.980
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.410
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 18.450
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 80.000
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.520
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 31.880
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 266.800
  • 02013 微盟集團
  • 2.830
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 177.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.890
  • 01725 洲際航天科技
  • 0.910
報章貼士
  • 01979 天寶集團
  • 2.140
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 26.420
  • 目標︰$27.00
  • 02050 三花智控
  • 43.820
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】刺激需求及反內捲為頭等要務，恒指第四季或回調惟牛市料未完

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】料阿里騰訊第四季維持增長，新能源車內捲前景不看好

30/09/2025 17:52  聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價

30/09/2025 11:18  阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團:正就潛在出售部分樓面進行討論

30/09/2025 16:08  《新股掛牌》紫金黃金國際(2259)收高逾68%高於開市，每手賺4901元

30/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

30/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞大升阿里目標近三成，國泰海通勁升百度目標…

30/09/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７８００，一個月拆息較上日微軟至３…

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 美國國會兩黨鬧僵，聯邦政府時隔近7年再度「停擺」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美國政府停擺陰霾下美股續升，道指及標指連升5個月新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜騙徒假扮珠寶設計師誘騙投資網店 六旬港男損失超過140萬
人氣文章

台灣熱話．姚超文

傳統糕點乘勢再爆紅
人氣文章

快樂退休．曾智華

你幾多歲？著件咁嘅嘢？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

台中虹夕諾雅谷關：山谷珍味打造奢華盛宴！在地矜貴食材入饡，不時不食的地方風情日式會席料理
人氣文章

Travel & Dining

高級粵菜、米芝蓮魯菜強強聯手！山東珍味鱘龍魚筋、經典芙蓉糟溜燕菜、國宴名菜阿膠蔥燒海參，三晚限定四手晚宴！
人氣文章

Fashion

秋冬鞋櫃準備好了嗎？ Sam Edelman人氣瑪莉珍、Loafers和長靴，演繹秋冬風格美學！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腎衰竭警號│醫生揭8成洗腎病人患1種病，5大傷腎食物、10大傷腎惡習
人氣文章
醫生揭4款潔面產品傷皮膚，長期用恐誘發痤瘡早衰！
人氣文章
職場凌霸 │ 蘇施黃被揭職場惡行：掟鉸剪失控、癌症後性情大變引熱議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態01/10/2025
特朗普新政 | 美國國會兩黨鬧僵，聯邦政府時隔近7年再度「停擺」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處