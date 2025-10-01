美股收盤 | 美國政府停擺陰霾下美股續升，道指及標指連升5個月

美股周二（9月30日）在審慎交投中收高，為9月及第三季劃上句號，道指與標普500指數更實現連續第五個月上升。市場正觀望美國政府的潛在停擺風險，事件或導致周五（10月3日）公布的非農就業報告等關鍵經濟數據延後發布，為聯儲局的利率前景增添變數。

市場當前的最大焦點是美國政府的停擺危機。國會議員必須在美國東岸時間周三（10月1日）凌晨前達成協議，否則聯邦政府將迎來2019年以來的首次停運。

此外，政府停擺可能促使評級機構重新審視美國的主權信用狀況。繼今年5月穆迪下調美國信貸評級後，新一輪財政混亂或會引發進一步的評級行動，動搖投資者信心。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.3%，英偉達(US.NVDA)升2.6%，Meta(US.META)跌1.2%，蘋果(US.AAPL)升0.1%，微軟(US.MSFT)升0.7%，谷歌(US.GOOGL)跌0.4%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.2%。

道指及標普500指數連續5個月走高，納指更連續第六個月錄得漲幅。(AP)

道指收市升81.82點，或0.18%，報46397.89點；標普500指數升27.25點，或0.41%，報6688.46點；納指升68.86點，或0.3%，報22660.01點。

儘管華府財政僵局迫在眉睫，但科技股展現韌性，加上部分投資者趁機低吸，為大市提供支持。整個9月，美股表現強勁，道指累升1.86%，標普500指數上漲3.53%，兩者均連續5個月走高；納指在9月微升0.25%，連續第六個月錄得漲幅。

金價高位波動，油價繼續承壓

美匯指數連續第三個交易日下跌，失守98關口，日內在97.7水平徘徊，下跌約0.1%。美元兌日圓失守148關口，重返147水平，日內報147.86，下跌0.4%。市場分析指出，日本央行會議紀錄顯示部分官員支持短期加息，為日圓帶來支持。歐元兌美元溫和上漲，高位曾觸及1.1761，而低位則在1.1712，日內報1.1739，上升0.1%。

繼9月29日歷史性首次突破每盎司3800美元大關後，現貨黃金表現反覆，日內金價在獲利回吐壓力下有所波動，但買盤依然積極，並一度觸及3871美元的高位。現貨金報每盎司3854美元，日內升幅約0.43%。紐約期金亦同步上揚，報每盎司3883美元，日內升約0.74%。

國際原油市場延續跌勢，在供應過剩憂慮及需求前景不明朗的雙重夾擊下，油價連續第二日承壓。紐約期油價格在每桶63美元附近徘徊，一度跌至61.63美元，失守50日移動平均線水平64.22美元，技術走勢轉弱，日內報62.1美元，下跌1.44%。布蘭特期油亦同步下行，跌至每桶66.16美元，跌幅1.38%。

撰文：經濟通國金組

