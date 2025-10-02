開市Go | 美政府擬入股美洲鋰業，巴郡擬購西方石油資產，零跑交付量增長跑贏，國慶日電影票房破三億

要聞盤點

1、儘管美國聯邦政府自2019年以來再度停擺，但市場普遍預期資金缺口問題將迅速解決。與此同時，美國9月ADP私人就業數據遠遜預期，意外成為市場的強心針，重新燃點投資者對聯儲局將提早減息的憧憬，推動美國股市周三（1日）造好，道指與標普500指數雙雙創下收市新高，其中標指更首次突破6700點關口。道指收市升43.21點，或0.09%，報46441.10點；標普500指數升22.74點，或0.34%，報6711.20點；納指升95.15點，或0.42%，報22755.16點。中國金龍指數升124點。日經期貨截至上午7時56分升80點。

2、由於美國國會兩黨在預算案上無法達成共識，聯邦政府自美東時間10月1日起局部停擺，為近七年來首次。市場對美國政局及財政的憂慮升溫，拖累美元匯率走弱，早段在97.77水平附近徘徊，投資者紛紛轉向黃金等避險資產，刺激金價再度創下歷史新高。

3、標普全球公布，美國9月製造業採購經理指數(PMI)終值為52，與市場預期及初值一致，為連續第四個月處於50以上的擴張區間。然而，數據顯示增長動力有所放緩，該指數已由8月份創下的53個月高位回落。

4、因對勞動力市場前景及整體經濟的憂慮加劇，美國消費者信心在9月意外下跌，並觸及五個月新低。根據世界大型企業聯合會公布的數據，9月消費者信心指數較8月經修訂後的97.8下降3.6點，至94.2，此為2025年4月以來的最低水平，數據遜於預期的96。

5、美國最高法院頒布命令，拒絕總統特朗普要求在訴訟期間立即罷免聯儲局理事庫克的緊急請求。此項裁決意味著庫克至少在明年1月案件進行口頭辯論前，可繼續留任。

6、美國總統特朗普正式提名聯邦存款保險公司(FDIC)代理主席希爾(Travis Hill)出任該關鍵銀行監管機構的主席。此舉尚待參議院確認，但外界普遍預期，一旦獲批，希爾將延續其放鬆金融監管的政策路線。

7、據華爾街日報引述知情人士消息報道，巴郡(US.BRK.B)正與西方石油(US.OXY)進行談判，計劃以約100億美元的價格收購其旗下的石油化工部門OxyChem。消息指，這宗交易最快可能在數日內敲定，若成功落實，將成為巴郡自2022年以116億美元收購保險公司Alleghany以來最大規模的併購案。

8、據外電報道，特朗普將與習近平在會晤中討論大豆問題。

9、英倫銀行行長貝利撰文指出，穩定幣有望推動支付系統創新，並在英國金融體系的未來佔一席位。此番言論標誌著他對這類數字資產的立場明顯軟化，並暗示廣泛使用的穩定幣或將被納入類似銀行的監管框架。

10、為貫徹中央決策部署，完善資本市場舉報機制，中國證監會聯合財政部修訂《證券期貨違法違規行為舉報工作暫行規定》，並制定《證券期貨違法行為吹哨人獎勵工作規定（徵求意見稿）》，即日起公開徵求社會意見。新規旨在強化市場監管執法，推動資本市場高質量發展。

11、香港金融管理局發言人表示，截至9月30日，共收到36家機構提交的穩定幣牌照申請，申請機構類型包括銀行、科技企業、證券及資產管理公司、電商、支付機構、初創與Web3企業等。

