盤前攻略 | 無視華府停擺道指標指齊創收市新高 中概股走強恒指料再試二萬七

美國政府開始停擺，惟投資者預期美國政府停擺或屬短期，估計對經濟影響有限。美國9月份ADP私人職位跌3.2萬個，差過原先估計的增加5.1萬個；8月份數字由原先增長5.4萬個，向下修訂至減少3000個。持續疲弱的就業數據，加強市場對聯儲局10月減息預期，根據CME FedWatch工具預測，美國聯儲局10月減息0.25厘的概率達到99%。道指收升43點或0.09%；報46441點；標普500指數高收22點或0.3%，報6711點，與道指齊創收市新高；納指升95點或0.4%，報至22755點。

(互聯網圖片)



反映中概股表現的金龍指數升1.44%。阿里巴巴升2.27%，報182.78美元；京東升3.40%，報36.17美元；百度升4.30%，報137.44美元；理想升0.63%，報25.50美元；小鵬升1.20%，報23.70美元；蔚來升0.39%，報7.65美元；嗶哩嗶哩升1.39%，報28.48美元。

夜期輕微低水，ADR普遍高走

恒指夜期跌72點，報26840，低水16點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.22%，折合104.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.71%，折合50.9港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.66%，折合667.4港元；小米(01810)ADR較港股高1.01%，折合54.5港元；港交所(00388)ADR較港股高0.38%，折合443.7港元；滙控(00005)ADR較港股高1.51%，折合111.0港元。

淡友近距離集結成殺熊誘因，中概科技股走強恒指料續升

恒指在9月最後一個交易日繼續上升，過千張熊證跌入被收回範圍。參考最新牛熊證街貨數據，熊證街貨總數較上一個交易日減少至7680張，牛證總數則輕微增加數十張。在此消彼長下，牛證佔牛熊證街貨總數升至60.5%。不過，熊證重貨區仍維持在27200至27299區間，總數雖略減，但仍高達1234張，而前方較貼近恒指現價區間亦有1982張。換言之，由26900至27299區間，距離恒指現價介乎45至444點區間，總數高達3216張，為殺熊帶來誘因。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升192點，報26986，高水131點，預料恒指跟隨高過百點。隔夜中概股持續上升，龍頭科技股升幅尤為顯著，阿里(09988)，京東(09618)及百度(09888)升2%至4%不等，為恒指上升注入強心針。儘管A股休市，北水暫停，但無阻恒指繼續上升，預料恒指有機會再試27000點大關。

