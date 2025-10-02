  • 會員
照顧者 情緒健康
盤前攻略 | 無視華府停擺道指標指齊創收市新高 中概股走強恒指料再試二萬七

02/10/2025

　　美國政府開始停擺，惟投資者預期美國政府停擺或屬短期，估計對經濟影響有限。美國9月份ADP私人職位跌3.2萬個，差過原先估計的增加5.1萬個；8月份數字由原先增長5.4萬個，向下修訂至減少3000個。持續疲弱的就業數據，加強市場對聯儲局10月減息預期，根據CME FedWatch工具預測，美國聯儲局10月減息0.25厘的概率達到99%。道指收升43點或0.09%；報46441點；標普500指數高收22點或0.3%，報6711點，與道指齊創收市新高；納指升95點或0.4%，報至22755點。

 

(互聯網圖片)


　　反映中概股表現的金龍指數升1.44%。阿里巴巴升2.27%，報182.78美元；京東升3.40%，報36.17美元；百度升4.30%，報137.44美元；理想升0.63%，報25.50美元；小鵬升1.20%，報23.70美元；蔚來升0.39%，報7.65美元；嗶哩嗶哩升1.39%，報28.48美元。

 

夜期輕微低水，ADR普遍高走

 

　　恒指夜期跌72點，報26840，低水16點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.22%，折合104.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.71%，折合50.9港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.66%，折合667.4港元；小米(01810)ADR較港股高1.01%，折合54.5港元；港交所(00388)ADR較港股高0.38%，折合443.7港元；滙控(00005)ADR較港股高1.51%，折合111.0港元。

 

淡友近距離集結成殺熊誘因，中概科技股走強恒指料續升

 

　　恒指在9月最後一個交易日繼續上升，過千張熊證跌入被收回範圍。參考最新牛熊證街貨數據，熊證街貨總數較上一個交易日減少至7680張，牛證總數則輕微增加數十張。在此消彼長下，牛證佔牛熊證街貨總數升至60.5%。不過，熊證重貨區仍維持在27200至27299區間，總數雖略減，但仍高達1234張，而前方較貼近恒指現價區間亦有1982張。換言之，由26900至27299區間，距離恒指現價介乎45至444點區間，總數高達3216張，為殺熊帶來誘因。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升192點，報26986，高水131點，預料恒指跟隨高過百點。隔夜中概股持續上升，龍頭科技股升幅尤為顯著，阿里(09988)，京東(09618)及百度(09888)升2%至4%不等，為恒指上升注入強心針。儘管A股休市，北水暫停，但無阻恒指繼續上升，預料恒指有機會再試27000點大關。

港股

升跌股份一覽

上升

860

下跌

864

不變

338

無成交

617

恒生指數

27,245.68

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

184.000

即時重點新聞

02/10/2025 12:20  《午市前瞻》恒指目標價望28000點，蔚來銷售強勁緩解市場悲觀，料車股沿20天線向上

02/10/2025 12:10  恒指半日升390點報27245，中芯升9%、華虹半導體升5%

02/10/2025 11:19  《異動股》光伏股急升信義領漲一成，內地持續反內捲股價追落後

02/10/2025 11:17  【風雲人物】馬斯克成全球首名身家突破5000億美元富豪

02/10/2025 10:17  《異動股》晶片股氣勢如虹中芯抽升7%，再炒產業鏈本地化應對貿易戰

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

02/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】滙證大升紫金目標近四成，法巴升寧德時代目標兩成

02/10/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日跌至３﹒６％

人氣文章
