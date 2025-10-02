港股 | 北水停市港股挾升逾300點重上兩萬七，科技股醫藥股齊升

內地十一黃金周假期展開，A股及港股通將休市直至下周四(9日)才復市，但缺北水下港股依然升力充沛，第四季及10月首個交易日恒指即彈升超過300點，再度升破27000兼創逾四年新高。

北水停流，但北水愛股升勢強勁，消息面上除市場憧憬即將來臨四中全會外，科技業有傳OpenAI即將推出AI生成影片社交媒體，一眾AI概念科技及晶片股造好。阿里(09988)升3.3%，報182.9元；快手(01024)升8%，報91.35元；百度(09888)升4.1%，報138.7元；中芯(00981)升5.2%，報83.7元。

醫藥股缺北水下照樣挾起；中國生物製藥(01177)升3.7%，報8.44元；石藥集團(01093)升2.8%，報9.63元；翰森製藥(03692)升3.3%，報37.24元。

重磅金融股一併走強；滙控(00005)升1.1%，報110.6元，盤中暫高見110.8元再破頂；港交所(00388)升1.2%，報447.4元；友邦(01299)升0.5%，報75.05元。

現時，恒生指數報27212，升357點或升1.3%，主板成交超過491億元。國企指數報9684，升129點或升1.4%。恒生科技指數報6604，升139點或升2.2%。

撰文：經濟通市場國金組

