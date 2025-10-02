巨星傳奇：集團邁向2.0階段，未來兩年進入高速發展，不排除再次配股集資

巨星傳奇(06683)執行董事兼首席財務官賴國輝表示，集團正進行三維全面戰略升級，包括新IP打造、管道擴展及產品多元化。集團正從過去剛上市時的1.0階段逐步轉向2.0階段。他透露，集團未來一至兩年將進入高速發展階段，不排除透過配股集資以支持擴張，但短期內不考慮發債。

料下半年IP產品收入增速加快

賴國輝於上海接受訪問時指出，集團上半年IP業務收入有所下滑，但預期下半年相關業務增速將加快，整體IP產品收入增長將快於新消費產品。核心IP仍以周杰倫為中心，推出包括其數字人及寵物狗造型等產品。從今年下半年開始，集團將推出更多非人型原創系列，例如WAKAEMO，以及與夥宇樹合作的巨星狗等產品。

在新消費產品方面，集團未來將推出聚能多酚的功能性產品，該產品可以有效舒緩「三高」問題。賴國輝相信，該產品的市場潛力比集團早前推出的魔胴咖啡更廣闊，有望為集團帶來以億元計的收益。

以鳥巢等管道與更多藝人合作開發IP商品

集團早前收購國家體育場（鳥巢）1.17%的股權，從而獲得其10%票房銷售權，同時象徵著集團進入國家頂級表演場地，可以擴大IP商品銷售。另外，有別於國內其他售票平台僅能單獨售票，鳥巢售票可打包票務與周邊商品，形成套票銷售模式。此外，鳥巢有權為在場地舉行活動的表演嘉賓設計、製造及販售IP產品，相關工作未來將由巨星傳奇負責。

賴國輝強調，「明星不等於IP」，集團只會投資具有特色、營運能力及價值的明星。未來亦有可能與亞洲其他明星經紀公司合作，共同設計及製造新明星IP產品。

集團積極增加更多渠道銷售及變現模式，除了開設產品銷售店舖外，亦轉向持續文旅合作，形成長期管道。上海活動為大型展示，從花車表演開始，涵蓋水陸空多種形式，充分展示集團運作能力。未來將以此為範例，吸引更多其他城市與集團合作，開展更多文旅活動。

撰文：經濟通採訪組記者柳英傑

