巨星傳奇：投資逾千萬人幣舉辦上海文旅活動，料博物館展覽合作可帶來逾億元GMV收入

02/10/2025

　　巨星傳奇(06683)為配合第36屆上海旅遊節，舉辦「了不起的老祖宗--周同學的時空奇遇記」主題藝術秀，展期由9月29日起至明年3月8日在上海博物館人民廣場館舉行。集團執行董事兼首席財務官賴國輝於上海接受訪問表示，集團在上海整個文旅活動投資逾千萬元（人民幣．下同），而博物館展覽合作預期可為集團帶來逾億元商品交易總額（GMV）收入。

 

（柳英傑攝）

 

上海文旅項目投資逾千萬元

 

（柳英傑攝）

 

　　賴國輝指出，集團正進行三維全面戰略升級，而上海活動為該戰略的關鍵展示，整個文旅項目投資逾千萬元，涵蓋博物館展覽、水陸空宣傳等多種形式。與上海博物館合作為破天荒之舉，這是首次明星IP進入國家級博物館，亦是首次民企以股東身份合作舉辦活動。展覽內容包括WAKAEMO展示、黑標系列，以及潮流藝術家作品等。

 

上海博物館展覽合作料帶來逾億元GMV收入

 

（柳英傑攝）

 

　　賴國輝表示，參考上海博物館上屆埃及展覽展期13個月錄得7.8億元收入，本次展覽因展期較短，銷售額可能少於埃及展，但透過推出新系列產品，有望吸引更多銷量，預期為集團帶來逾億元GMV收入。他指出，該活動不僅為短期宣傳，還可作為新模式模板，複製至其他城市文旅項目，強化IP變現管道。

 

　　藝術秀以周杰倫官方二次元IP形象「周同學」為敘事線索，通過數字科技與潮流藝術語言，以上海博物館十二件館藏珍貴文物融合AI光影、全息投影、機器人互動、NFC數字抽卡等現代技術，為公眾打造一個傳統與現代碰撞、過去與未來共鳴的沉浸式文化現場，是上海博物館首次探索傳統文化與當代潮流藝術跨界融合的一次創新嘗試。

 

撰文：經濟通採訪組記者柳英傑

 

  • 02899 紫金礦業
  • 34.040
  • 00960 龍湖集團
  • 11.290
