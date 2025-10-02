  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

車股｜拆解內地車企9月交付量數據，「銀十」表現可續向好？

02/10/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=b6qrSMY5J_c

 

 

【你點睇？】特朗普簽令宣布批准TikTok賣盤，你是否滿意該交易？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01378

中國宏橋

27.220

異動股

01746

萬順集團控股

0.350

異動股

03302

精技集團

0.510

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01378 中國宏橋
  • 27.220
  • 01746 萬順集團控股
  • 0.350
  • 03302 精技集團
  • 0.510
  • 02899 紫金礦業
  • 34.040
  • 00960 龍湖集團
  • 11.290
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.710
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 20.060
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 84.350
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.410
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 31.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 184.000
  • 00700 騰訊控股
  • 678.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.890
  • 00005 滙豐控股
  • 110.000
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.250
  • 目標︰--
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 42.500
  • 目標︰$49.00
  • 00268 金蝶國際
  • 17.430
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/10/2025 12:20  《午市前瞻》恒指目標價望28000點，蔚來銷售強勁緩解市場悲觀，料車股沿20天線向上

02/10/2025 12:10  恒指半日升390點報27245，中芯升9%、華虹半導體升5%

02/10/2025 11:19  《異動股》光伏股急升信義領漲一成，內地持續反內捲股價追落後

02/10/2025 11:17  【風雲人物】馬斯克成全球首名身家突破5000億美元富豪

02/10/2025 10:17  《異動股》晶片股氣勢如虹中芯抽升7%，再炒產業鏈本地化應對貿易戰

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

02/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】滙證大升紫金目標近四成，法巴升寧德時代目標兩成

02/10/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日跌至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指目標價望28000點 蔚來銷售強勁緩解市場悲觀 料車股沿20天線向上新文章
人氣文章

新聞>國際動態

風雲人物 | 畢生守護黑猩猩，英國著名生物學家珍古德睡夢中離世新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 寧德時代、紫金最新睇幾多？藥股邊隻最值博？一表盡掌握新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

京東網購大閘蟹：48小時江蘇直送深圳四個口岸自提點！最平99元8隻大閘蟹！深圳七鮮超市提供即蒸即食服務
人氣文章

小薯茶水間

網絡熱話︱火鍋放題「貪心男」打包成袋肥牛、蝦蟹生蠔！餐廳影片外洩瘋傳主角遭起底
人氣文章

玩樂 What’s On

中秋節好去處｜啟德體育園5米高玉兔+幻彩泡泡燈光派對+信用卡消費獎賞攻略
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

高級粵菜、米芝蓮魯菜強強聯手！山東珍味鱘龍魚筋、經典芙蓉糟溜燕菜、國宴名菜阿膠蔥燒海參，三晚限定四手晚宴！
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

有鋼圈 vs 無鋼圈內衣：各有好處！專家分析不同場合配搭，穿Wireless Bra該留意甚麼？
人氣文章

Fashion

粗框眼鏡熱潮回歸！Jennie同款的Ray-Ban Wayfarer Puffer，會是2025秋冬時尚MVP？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
護肝飲食 │ 研究揭1種水果降脂肪肝風險22%、9大護肝食物名單
人氣文章
紅斑狼瘡｜中醫拆解病因、治療方法及日常生活注意事項新文章
人氣文章
名人患癌｜34歲韓國男星車炫承驚爆患血癌，抗癌3個月發布剃光頭照：我會克服它
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 12:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 12:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/10/2025 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/10/2025
港股 | 午市前瞻 | 恒指目標價望28000點 蔚來銷售強勁緩解市場悲觀 料車股沿20天線向上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處