港股 | 午市前瞻 | 恒指目標價望28000點 蔚來銷售強勁緩解市場悲觀 料車股沿20天線向上

02/10/2025

　　內地十一黃金周假期展開，A股及港股通將休市直至下周四(9日)才復市，但缺北水下港股依然升力充沛，第四季及10月首個交易日恒指即彈升超過300點，再度升破27000兼創逾四年新高。恒生指數半日報27245，升390點或1.5%，主板成交近1240億元。恒生中國企業指數報9711，升155點或1.6%。恒生科技指數報6637，升171點或2.7%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(互聯網圖片)

 

李偉傑：恒指上望28000點，科技股仍是市場關注焦點

 

　　國慶期間A股停市，直至下周四(9日)才復市，但缺北水下港股仍能造好，第四季及10月首個交易日開市沒多久就破27000點，再創逾四年新高。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，從操作層面來看，港股若在黃金周期間持續上升，北水復市後選擇獲利了結這是正常操作。但具體要看10月9日復市港股具體累積的幅度而定。現下港股連27000點重要阻力都突破了，下一步可上望28000點。他表示港股在這段期間，大型科技股表現突出，成為吸引資金的主要動力。比起美國的科技股，本港上市的大型科技股市盈率大概在20倍左右，不算過高。所以他們仍然在追趕市場預期。他指最重要的是AI、高新科技、機器人這些投資重點領域依然是市場的焦點，所以走勢能繼續保持樂觀。

 

　　由於美國國會兩黨在預算案上無法達成共識，聯邦政府自美東時間10月1日起局部停擺，為近七年來首次。他表示美國政府因黨派爭議出現停擺，主要影響部分公共服務領域，對金融及股市衝擊不大。美股未見明顯波動，港股受牽連更小，甚至可能因資金選擇其他市場而受益。

 

中美會面預期樂觀，市場關注會面後的政策走向

 

　　美國總統特朗普表示，他將在即將舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會上，會晤中國國家主席習近平，全力向中國推銷美國大豆。李偉傑表示中美會面預期樂觀，從以往會面經驗來看，中美領導人會面氣氛多偏向樂觀。不過關鍵要看會面之後推出的政策，特朗普之前會面後就開始大額征收關稅。此次會面前大概率是雙方分歧降低、達成共識後推進。若順利進行，將對中港兩地股市形成正面支撐，也能推動中美兩國關係，促進雙方貿易往來。

 

穩定幣牌照暫處個位數發布階段，實際效益待觀察

 

　　香港金融管理局發言人表示，截至9月30日，共收到36家機構提交的穩定幣牌照申請，申請機構類型包括銀行、科技企業、證券及資產管理公司、電商、支付機構、初創與Web3企業等。

 

　　李偉傑指金管局提及的穩定幣牌照數量只是暫處個位數發布階段。就算有些機構拿到牌照也要看整個市場的執行情況是否能達到8月之前的預期。在本港市場有了穩定幣雖然更加齊全，但是，對實質性的推動作用暫時還不能抱有較高期望。

 

蔚來銷售強勁緩解市場悲觀，吉利飛行器項目展潛力

 

　　蔚來(09866)公布，9月交付約3.47萬輛汽車，創下月度新紀錄，同比增長64.1%。交付包括旗下蔚來品牌的電動汽車1.37萬輛，樂道品牌的電動汽車約1.52萬輛，以及螢火蟲品牌的電動小車5775輛。該集團指，第三季度交付8.7萬輛汽車，創下季度新高，增長40.8%。截至9月30日累計汽車交付量約87.3萬輛。此外，在9月20日，該集團旗下SUV全新ES8正式上市，並隨即啟動用戶交付。

 

　　他表示蔚來9月銷售數據增長強勁，緩解了此前市場對行業內捲、價格戰的悲觀情緒。雖然目前車股未出現大規模的投資逆轉預期。但是從未來走勢來看，車股股價有望沿10天線、20天線繼續向上移動。

 

　　他坦言在第四季吉利(00175)值得期待。吉利近期公布研發的載人飛行器項目，變相來說，吉利的科技含量和行業拓展性較高。若接下來吉利和沃飛長空合作的大型載人產品真的能實現量產或普及，那對吉利來說無疑是開拓了新領域，值得市場期待。

 

港股 | 午市前瞻 |

蔚來汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

吉利汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

