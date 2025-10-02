  • 會員
鋰業股 | 美國政府擬入股美洲鋰業，贛鋒天齊飆逾一成可否追入？

02/10/2025

　　據報美國政府擬入股北美鋰礦巨擘美洲鋰業(Lithium Americas)，希望持有其一成股權，而內地鋰礦龍頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)目前為美洲鋰業第三大股東，股價今日(2日)借勢再炒升逾一成高見48.36元，另一鋰礦巨頭天齊鋰業(09696)(深:002466)亦飆近13%。近月行業利好消息不斷，包括個別鋰礦仍然停產，推動碳酸鋰價從低位回升，另內地八部門日前聯合發布有色金屬穩增長方案，提出行業增加值年均增長約5%，贛鋒及天齊可否趁勢追入？

 

美洲鋰業位於美國內華達州Thacker Pass鋰礦項目施工現場。（AP圖片）

 

美政府擬擁美洲鋰業10%股權　贛鋒鋰業目前為第三大股東

 

　　據外電報道，美國政府正在尋求獲得美洲鋰業公司10%的股權，希望擁有美國最大鋰礦的權益，為當地政府促進國內關鍵資源供應的一步。加拿大政府將審查相關交易建議。據稱目前白宮方面正在重新商談美國能源部對美洲鋰業公司一筆22.6億美元(約合人民幣164億元)貸款的條款。


　　值得一提，贛鋒鋰業曾為美洲鋰業公司第一大股東。Wind顯示，2017年贛鋒鋰業全資子公司香港贛鋒國際有限公司以每股0.85加元的價格認購美洲鋰業公司7500萬股新增股份，交易金額為6375萬加元(當時約合4900萬美元)，持有美洲鋰業公司19.9%股權，成為第一大股東。惟根據美洲鋰業公司2024財年報告顯示，贛鋒鋰業對其最新持股已降至6.86%，目前為公司第三大股東。贛鋒鋰業證券部工作人員早前向內媒表示，公司通常不會直接參與美洲鋰業公司經營決策，美國政府尋求入股美洲鋰業公司對公司影響較小，而對美洲鋰業公司股權如何處置，要看公司下一個定期報告。

 

宜春鋰礦配套冶煉廠龍蟠時代停產　惟專家稱鋰價波動有限

 

　　此外，據《第一財經》記者早前實探江西省宜春市的龍蟠時代工廠，工廠內部人士確認，龍蟠時代已於9月25日停產，大部分員工已經放假，預計可能要到11月才正式復產。值得注意的是，龍蟠時代是寧德時代(03750)(深:300750)宜春鋰礦礦區配套的冶煉廠之一，而11月正是市場傳聞寧德時代宜春梘下窩鋰礦復工復產的時間。另外，在梘下窩鋰礦8月9日停工前，官方已於7月要求宜春另外八家礦企要在9月30日繳交儲量核實報告，以進一步規範礦產資源出讓、登記審批程序。隨著報告日到期，目前八家礦企都未接到通知，停產的可能性不大。


　　對碳酸鋰價格來說，由於市場普遍已於先前梘下窩停產時有所反應，八家礦企是否停產影響不大。業內人士指出，以全球LCE(碳酸鋰當量)產量而言，即使整個江西的鋰礦都關停，也只佔全球10%。另一方面，此前受到停產消息影響，加上十一長假期間生產的備貨需求，產業鏈對此已有所準備。專家表示，8月份的碳酸鋰產量均有所上升，庫存足以支持消費旺季的高峰需求，因此鋰價波動有限。

 

八部門推有色金屬穩增長方案　定行業增加值年增5%


　　另方面，工業和信息化部、商務部等八部門日前聯合印發《有色金屬行業穩增長工作方案(2025-2026年)》，直指行業資源保障不足、高端供給欠缺、有效需求待挖等核心痛點，從優供給、增儲量、促應用等維度推出10項舉措。

 

　　方案提出，2025年至2026年，有色金屬行業增加值年均增長5%左右，經濟效益保持向好態勢，十種有色金屬產量年均增長1.5%左右，銅、鋁、鋰等國內資源開發取得積極進展，再生金屬產量突破2000萬噸，高端產品供給能力不斷增強，綠色低碳、數字化發展水平持續提升。

 

高盛：中國政策驅動短期碳酸鋰價波動　惟不具大幅上行條件

 

　　高盛近日發布了關於鋰電池價格走勢的研究報告指，基於鋰礦的運營成本和價格、鋰市場機制等多項數據，判斷碳酸鋰價中短期不具備大幅上行的條件，原因包括鋰市場仍然受到2022年以來的鋰價周期的影響，上一輪周期需求強勁增長，替代品供應有限，導致了鋰價暴漲，市場供應迅速擴大，繼而價格暴跌，目前仍然處於此輪周期中。另外，中國的監管「反內捲化」檢查收緊了中國市場，並使碳酸鋰價格從2025年中期的低點上漲了24%，但這是暫時的、政策驅動的價格上漲，而不是供應過剩的結束。


　　高盛認為，鋰市場可能會繼續面臨供應過剩的壓力，因為生產商計劃增加超過市場需求的產能。預計2026年碳酸鋰價格為8900美元/噸，雖然不會導致擴產，但也高於絕大部分鋰礦商的運營成本，因此幾乎所有的參與者都會繼續產出。

 

贛鋒鋰業擬為贛鋒鋰電增資25億人幣　為分拆上市創造條件

 

（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

 

　　另值得留意，贛鋒鋰業近期消息多多，繼早前稱公司儲能電芯已實現規模化量產，近日又公布，其控股子公司贛鋒鋰電計劃通過貨幣方式引入投資者增資，總金額不超過25億元人民幣。贛鋒鋰業已授權管理層在董事會批准的額度內協商確定投資主體及金額。贛鋒鋰電主營業務涵蓋鋰離子動力電池、燃料電池、儲能電池及相關設備的研發、生產與銷售，贛鋒鋰業持有贛鋒鋰電81.65%股權。贛鋒鋰業表示，本次增資有助於提升贛鋒鋰電資金實力，降低資產負債率，推動其可持續高質量發展，助力贛鋒鋰業鋰生態上下游一體化戰略布局。

 

　　值得注意的是，據固態電池產業鏈報道，贛鋒鋰電此前已啟動分拆上市的論證工作，此次增資將為其分拆上市創造更有利的條件。通過引入外部投資者，贛鋒鋰電可以優化股權結構，提高治理水平，為未來獨立上市打下良好基礎。可查資料顯示，贛鋒鋰電此前多次獲得資本市場的認可，包括2022年引入小米產投、極目創投等多家知名投資方。

 

黃偉豪：鋰價難持續大升　贛鋒天齊估值已不便宜買唔過

 

（黃偉豪）

 

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，隨著鋰業股升至現價，對其基本因素看法會較審慎，股價已偏離各主要平均線較遠，估值絕對不便宜，儘管近期炒作供應可能短缺，令鋰價稍為回升，個別股份如贛鋒亦炒作美國政府因素。雖然鋰價中長線應不會大跌，始終新能源車及電池方面有一定需求，但需求增長近年都趨於平穩，不算特別快，只要供應端方面個別鋰礦再次正常化，或沒了相關因素，鋰價很難持續大升。

 

　　而對於贛鋒鋰業早前稱公司儲能電芯已實現規模化量產，黃偉豪指，有新業務確會好些少，可能對盈利貢獻慢慢會較明顯，而儲能電芯中長期亦有其需求，但仍要觀察，特別於發展初期貢獻未必太大，所以之後要看整個發展趨勢，若佔比提高得較快，成為主流業務，對公司中長期看法會較樂觀。而贛鋒及天齊現價暫不建議吸納，若有貨反而可考慮分階段食胡。

 

　　贛鋒鋰業今日升11.45%收報48.08元，連升3日，累計升幅29.04%，成交8.91億元。天齊鋰業升12.93%報50.75元，連升6日，累計升幅29.46%，成交3.38億元。寧德時代則升5.95%報605.5元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


