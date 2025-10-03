  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

開市Go | 貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

03/10/2025

開市Go | 貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

 

2025年10月3日【要聞盤點】

1、儘管美國政府停擺進入第二日，但在人工智能龍頭企業利好消息及聯儲局減息預期升溫的推動下，市場樂觀情緒足以抵銷政治僵局帶來的憂慮，美股三大指數於周四(2日)連續第二個交易日創下歷史新高。道指收市升78.62點，或0.17%，報46519.72點；標普500指數升4.15點，或0.06%，報6715.35點；納指升88.89點，或0.39%，報22844.05點。日經期貨截至上午7時56分跌14點。

2、美國財政部長貝森特周四接受CNBC訪問時指，下一輪美中貿易談判將取得「相當大的突破」。他指，他與國務院副總理何立峰之間的平行貿易談判「將是我們的第五輪會談，應能顯現相當大的突破。」

3、ChatGPT母公司OpenAI在一輪員工股票出售後，其估值據報已飆升至5000億美元，一舉超越馬斯克的太空探索技術公司(SpaceX)，成為全球估值最高的初創企業。此消息刺激投資者對AI產業前景的信心，晶片股普遍上揚，其中英偉達(US.NVDA)及AMD(US.AMD)分別升0.9%及3.5%。

4、周三(1日)公布的ADP私營部門就業數據意外下跌，加劇了市場對勞動力市場降溫的猜測。數據反映經濟增長或正放緩，為聯儲局在10月議息會議上宣布減息提供了更充分的理據。

5、在美國監管機構擬議推動證券型代幣的利好消息下，加密貨幣交易所Coinbase(US.COIN)收市升7.5%，穩定幣發行商Circle(US.CRCL)股價亦大升16%。

6、受到聯邦政府服務暫停影響，原定經濟數據發布網頁暫停更新，最後更新日期為10月1日。當局原定今日公布截至9月27日當周的申領失業援助人數數字。當局指，當聯邦政府恢復運作後，網頁將再度更新。

7、貝森特又表示，經濟增長可能因政府關門而受到衝擊，指民主黨領導層為重啟政府，要求增加1.5萬億美元支出，最終可能會加劇通脹。

8、貝森特宣布，聯邦政府將向受中國拒絕購買其大豆影響的美國種植農民提供支持。《華爾街日報》引述消息稱，總統特朗普考慮對農民實施至少100億美元紓困措施。

9、摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示，隨著公司盈利企穩並且科技板塊上行空間擴大，全球投資者對中國股票的興趣日益升溫。王瀅指出，從2024年第四季至今年第二季，中國企業季度業績符合預期。她建議低配必需消費品和房地產股。

10、俄羅斯總統普京稱，如果全球市場失去俄原油供應，石油價格將立即升穿每桶100美元，反問「這真的符合那些經濟狀況已經很糟糕的國家、包括歐洲國家的利益嗎」。

11、路透引述最近隨澳洲代表團訪美的澳洲石墨公司International Graphite行政總裁Andrew Worland透露，美國政府已提出購買澳洲關鍵礦產公司的股權，作為擴大供應和減少對中國依賴的融資計劃一部分。
　
12、恒生指數有限公司將於11月21日宣布今年第三季度恒生指數系列檢討結果。至於恒生指數系列的成份股變動將於12月8日生效。

 

開市Go | 貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

開市Go | 貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

27.440

異動股

01810

小米集團－Ｗ

55.000

異動股

01173

威高國際

0.054

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,661.93
    +142.21 (+0.306%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,731.09
    +15.74 (+0.234%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,898.35
    +54.30 (+0.238%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.363
變動率︰+1.467%
較港股︰+1.50%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升111.788
變動率︰+1.412%
較港股︰+1.72%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.363
變動率︰-0.237%
較港股︰-0.09%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.616
變動率︰-1.333%
較港股︰-1.47%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升142.050
變動率︰+1.298%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.930
變動率︰-1.016%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌151.650
變動率︰-1.031%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.425
變動率︰-2.610%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升156.715
變動率︰+3.579%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌103.393
變動率︰-1.923%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌26.570
變動率︰-2.388%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌125.620
變動率︰-5.903%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/10/2025 09:55 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/10/2025 09:55 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 27.440
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.000
  • 01173 威高國際
  • 0.054
  • 00804 鼎石資本
  • 4.400
  • 02418 德銀天下
  • 3.990
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 236.600
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.860
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 19.700
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 87.500
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.870
  • 00981 中芯國際
  • 90.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 185.100
  • 03750 寧德時代
  • 610.500
報章貼士
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 39.720
  • 目標︰$62.00
  • 00753 中國國航
  • 5.630
  • 目標︰$6.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 43.380
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2025 16:32  《盤後部署》中秋前港股成交驟降短線難突破，中電信調整完成料引追捧

03/10/2025 15:23  【新股上市】消息指內地廉航春秋航空擬明年在港上市，籌數億美元

03/10/2025 16:04  《本港樓市》中原CCL按周跌0.22%，第四季目標143.02點

03/10/2025 15:30  傳中國和馬來西亞談稀土提煉廠計劃，馬來西亞國庫控股否認

03/10/2025 16:54  香港快運降落偏離跑道歸類為嚴重事故，料調查需12個月

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

03/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞料快手見紅底，摩通升國泰至中性惟仍看淡航空股

03/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 富融銀行推25厘超高息港元定存優惠吸客新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 消息指內地廉航春秋航空擬明年在港上市，籌數億美元新文章
人氣文章

新聞>專訪

蔡金強專訪｜中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

政政經經．石鏡泉

恒指科指四年新高
人氣文章

FOCUS

華府停擺 | FOCUS | 驢黨借「停擺」謀制衡，撞上侵侵「請君入甕」
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

中醫教產前產後調理！行樓梯助順產未必Work？哪些食材、藥方助產後調理？註冊中醫師：母乳不足很平常！
人氣文章

港女講男．妮洛

無性關係：沒有親密、沒有慾望，是壓垮感情的最後一根稻草？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

深明出軌是錯，卻又明知故犯：難道出軌者沒有內疚之心？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫生揭4款潔面產品傷皮膚，長期用恐誘發痤瘡早衰！
人氣文章
秋天湯水│強壯脾胃可改善乾燥問題，推介健脾潤肺蓮子雪耳雞腳湯
人氣文章
中醫拆解孩子長高遲緩的3大類型｜針灸 + 個人方案把握黃金期有得高！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 21:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道03/10/2025
定期存款 | 富融銀行推25厘超高息港元定存優惠吸客
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處