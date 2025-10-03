開市Go | 貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

2025年10月3日【要聞盤點】

1、儘管美國政府停擺進入第二日，但在人工智能龍頭企業利好消息及聯儲局減息預期升溫的推動下，市場樂觀情緒足以抵銷政治僵局帶來的憂慮，美股三大指數於周四(2日)連續第二個交易日創下歷史新高。道指收市升78.62點，或0.17%，報46519.72點；標普500指數升4.15點，或0.06%，報6715.35點；納指升88.89點，或0.39%，報22844.05點。日經期貨截至上午7時56分跌14點。

2、美國財政部長貝森特周四接受CNBC訪問時指，下一輪美中貿易談判將取得「相當大的突破」。他指，他與國務院副總理何立峰之間的平行貿易談判「將是我們的第五輪會談，應能顯現相當大的突破。」

3、ChatGPT母公司OpenAI在一輪員工股票出售後，其估值據報已飆升至5000億美元，一舉超越馬斯克的太空探索技術公司(SpaceX)，成為全球估值最高的初創企業。此消息刺激投資者對AI產業前景的信心，晶片股普遍上揚，其中英偉達(US.NVDA)及AMD(US.AMD)分別升0.9%及3.5%。

4、周三(1日)公布的ADP私營部門就業數據意外下跌，加劇了市場對勞動力市場降溫的猜測。數據反映經濟增長或正放緩，為聯儲局在10月議息會議上宣布減息提供了更充分的理據。

5、在美國監管機構擬議推動證券型代幣的利好消息下，加密貨幣交易所Coinbase(US.COIN)收市升7.5%，穩定幣發行商Circle(US.CRCL)股價亦大升16%。

6、受到聯邦政府服務暫停影響，原定經濟數據發布網頁暫停更新，最後更新日期為10月1日。當局原定今日公布截至9月27日當周的申領失業援助人數數字。當局指，當聯邦政府恢復運作後，網頁將再度更新。

7、貝森特又表示，經濟增長可能因政府關門而受到衝擊，指民主黨領導層為重啟政府，要求增加1.5萬億美元支出，最終可能會加劇通脹。

8、貝森特宣布，聯邦政府將向受中國拒絕購買其大豆影響的美國種植農民提供支持。《華爾街日報》引述消息稱，總統特朗普考慮對農民實施至少100億美元紓困措施。

9、摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示，隨著公司盈利企穩並且科技板塊上行空間擴大，全球投資者對中國股票的興趣日益升溫。王瀅指出，從2024年第四季至今年第二季，中國企業季度業績符合預期。她建議低配必需消費品和房地產股。

10、俄羅斯總統普京稱，如果全球市場失去俄原油供應，石油價格將立即升穿每桶100美元，反問「這真的符合那些經濟狀況已經很糟糕的國家、包括歐洲國家的利益嗎」。

11、路透引述最近隨澳洲代表團訪美的澳洲石墨公司International Graphite行政總裁Andrew Worland透露，美國政府已提出購買澳洲關鍵礦產公司的股權，作為擴大供應和減少對中國依賴的融資計劃一部分。



12、恒生指數有限公司將於11月21日宣布今年第三季度恒生指數系列檢討結果。至於恒生指數系列的成份股變動將於12月8日生效。

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解