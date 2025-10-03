油價油股｜傳OPEC+擬再增產油價創4個月低，三桶油息高可趁機吸？

據報石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)將在周日(5日)會議上決定11月再增產每日13.7萬桶，市場對供應過剩的憂慮持續加劇，國際油價連日下跌，紐約期油昨日(2日)再跌2.1%，收報每桶60.48美元；倫敦布蘭特期油跌1.9%收報每桶64.11美元，為4個月以來最低收市價。「三桶油」股價近日亦隨油價走弱，其中中石油(00857)及中海油(00883)股息率已達7厘，或可趁機吸納。

傳OPEC+擬11月再增產每日13.7萬桶 摩通：油市走向大幅供應過剩

《路透》日前引述消息人士報道，由於油價上漲促使OPEC+可能會在周日的會議上批准再次將石油產量增加至少每日13.7萬桶，與10月的增幅一致，以試圖進一步奪回市佔率。OPEC+已扭轉自4月以來的減產策略，並已將日產量配額提高超過250萬桶，約佔全球需求的2.4%。而中東地區已出現全球供應過剩的初步跡象，國際能源署預計，供應過剩將在明年達到創紀錄水平，部分原因是OPEC+產量的回歸。



摩根大通分析師指，9月是一個轉折點，原油市場正走向大幅供應過剩，因為OPEC+供應量可能增加、全球煉油廠因維護而放緩的原油加工量以及未來幾個月需求的季節性下降都將加速石油庫存的增加。市場還擔心，美國政府長期關門可能會損害經濟並抑制燃料需求。但在有消息稱特朗普政府將向烏克蘭提供情報支持，以便對俄羅斯的煉油廠、管道和發電站等能源基礎設施進行遠程打擊，對俄羅斯供應中斷的擔憂限制了油價進一步下跌。

普京：若失去俄羅斯原油供應 油價將立即升穿100美元

不過，俄羅斯總統普京稱，如果全球市場失去俄原油供應，石油價格將立即升穿每桶100美元，反問這真的符合那些經濟狀況已經很糟糕的國家、包括歐洲國家的利益嗎？普京昨日在索契出席會議時表示，無法想像在失去俄羅斯石油的情況下，全球能源產業和全球經濟還能維持常態，那根本不可能。他指，即使石油價格將飛漲，但能源需求無論如何都將得到滿足，鑑於需求增長，相信全球能源產業將得以持續運作。

值得留意，俄羅斯近日開始擔任聯合國安理會輪值主席，對聯合國上月底重新對伊朗施加武器禁運和其他相關制裁，俄方表示不承認聯合國對伊朗恢復製裁，也不會執行相關規定。強硬的發言引發市場對俄原油可能受到更嚴厲制裁的前景的擔憂，俄原油出口可能進一步中斷。另外，美國總統特朗普日前重申，美國準備好對俄羅斯實施一輪強有力的關税，但他表示，只有當歐洲國家停止購買俄羅斯石油時，這些關税才能真正有效地結束俄烏衝突。

巴郡斥97億美元收購西方石油旗下化工業務 料第四季完成交易

另外，西方石油公司(US.OXY)昨日宣布，同意以97億美元全現金價格，將其化工業務部門OxyChem出售予「股神」巴菲特旗下的巴郡(US.BRK.A)。此舉為西方石油近年一系列資產剝離計劃中的關鍵一步，旨在大幅削減其資產負債表上的龐大債務，並重新聚焦於核心的石油與天然氣勘探及生產業務。

交易預計將於今年第四季度完成。目前，巴郡持有西方石油約27%的流通股份，自2022年俄烏衝突爆發前後開始持續增持，反映巴菲特對西方石油管理層及其核心資產價值的長期信心。

內地成品油價格續不作調整 年內第六次擱淺

另值得一提，內地成品油價格調整年內第六次擱淺。國家發改委宣布，自2025年9月9日以來，國際市場油價小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，9月23日本次調價窗口的前10個工作日平均價格與對上一次調價窗口9月9日的前10個工作日平均價格相比，同時考慮9月9日未調價金額，累計調價金額每噸不足50元人民幣。因此，根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。



中石油、中石化(00386)及中海油三大公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。

曾永堅：油價維持區間上落機會較大 首選中海油18.3元可吸

香港股票分析師協會副主席曾永堅指，近期油價處於折讓水平，地緣政局方面，俄烏局勢處於膠著狀態，中東則似乎開始在美國介入下，市場對以色列及哈馬斯停火協議看法轉趨樂觀，而油組增產消息揮之不去，加上俄羅斯始終以原油供應中國及印度作為主要經濟命脈，若夾雜上述因素暫未有重大突破，料油價仍會處於區間上落，其中布蘭特期油未來6個月料介乎每桶60至80美元，紐約期油料於55至75美元上落。相信往後影響油價較明顯因素是環球經濟特別是美國經濟走向，美國經濟恐怕於第四季開始出現較明顯放慢，這會加深環球經濟放緩風險，成為油價會否向下主要關鍵。

至於「三桶油」可否趁股價回調吸納？曾永堅指，若國際油價進一步走弱，甚至跌破大型上落區間，首當其衝受影響當然是中海油，其次為中石油，但以近兩個月走勢來看，中海油及中石油表現相對優勝，最主要其預期股息率都較吸引，其中中海油經近日回吐後，預期股息率已達7厘以上，中石油也有近7厘。目前市場預期美國利率至少於未來6至12個月有進一步下調空間，亦令內地息率有機會進一步向下，若預期未來兩隻股份的股息率與內地國債息率有機會再擴闊，特別是對於北水的吸引力頗高。而油價會否跌破大型上落區間關鍵看美國會否出現經濟增長放緩，甚至重燃衰退憂慮，但機會料低於一半，故尤其中海油現價已開始有吸引力，惟技術上較適合入市為18.3元水平，而中石油從受惠油價及股息率來看不及中海油，始終中石油有一定比重為中下游業務，最近內地成品油調控預期落空，除非下游業務做到較大量，但以現時中國經濟環境，下游油產品需求很難大幅增長。

「三桶油」今早走勢仍弱，中石油半日跌1.25%收報7.11元，中海油跌0.74%報18.79元，中石化跌0.98%報4.05元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

