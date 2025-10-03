  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

內房股 | 「金九銀十」過半樓市仍疲弱大行唱淡，內房未宜沾手？

03/10/2025

　　內房「金九銀十」過了一半，雖然9月份百強房企銷售按年轉升3%，但百城9月二手樓價按年跌逾7%，按月更連跌41個月，樓市顯然仍未走出谷底，內房股連日下跌。有大行預期內房銷售在未來數月將再次錄得按年下跌，但數據走弱將增加政策支持可能性，個別內房是否仍可吼？抑或整個板塊都未宜沾手？

 

內房股 | 「金九銀十」過半樓市仍疲弱大行唱淡，內房未宜沾手？

（AP圖片）


內地百城9月二手樓價按年跌逾7%　按月連跌41個月

 

　　中指研究院報告顯示，9月中國百城二手住宅均價每方米13381元人民幣，按月跌0.74%，連續41個月按月下跌；按年跌幅達7.38%。整體第三季百城二手樓價按季挫2.26%，跌幅較第二季擴大0.14個百分點，累計首三季瀉5.79%。

 

　　新樓方面，9月進入傳統「金九」營銷季，部分核心城市優質樓盤供應推出力度加大，帶動百城新建住宅價格按月保持結構性上漲。9月百城新建住宅均價每方米16926元人民幣，按月微升0.09%，但升幅較8月收窄0.11個百分點，按年則漲2.68%。第三季百城新建住宅價格累計上漲0.47%，漲幅較第二季收窄0.17個百分點；首三季百城新建住宅價格累升1.63%。

 

摩通：內房9月銷售轉正惟第四季將轉負　料有更多政策支持

 

　　摩根大通近日發表研報指，雖然9月份百強房企銷售按年轉升3%，但主要受去年9月基數太低影響，對比過往2018至2021年4年平均值，9月份銷售大跌74%，亦較2025年上半年平均跌幅65%至70%更差。而由於2024年第四季中央出招帶動樓市回暖導致基數較高，預期銷售額將會在未來數月再次錄得按年下跌，潛在跌幅超過30%。預期樓價會繼續惡化，但數據走弱將增加政策支持的可能性。從基本面看，即使無強勁政策支持，仍看好華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)、中國金茂(00817)，若有政策誘導則認為中海外(00688)、中海物業(02669)及龍湖(00960)有更多上行空間。

 

內房股 | 「金九銀十」過半樓市仍疲弱大行唱淡，內房未宜沾手？

深圳華潤城（截自華潤置地網頁宣傳片）

 

　　大華繼顯則指，內地樓市踏入「金九」，整體銷售仍按年跌31%，當中一線城市表現已最為強韌，按年銷售跌10%，按周升14%。該行預計自10月開始，按年跌幅將會擴大，因2025年第四季將面對2024年第四季中央出招救市帶來的高基數效應。

 

滙研：淡季銷售改善惟料行業橫盤整理　看好潤地及新城等


　　另滙豐研究稱，內房股9月銷售較7至8月淡季有所改善，國企銷售按年增長16%。雖然市場擔心在缺乏重大政策刺激下，第四季度銷售將面臨挑戰，但認為相關因素已反映在市場預期中，投資者更關注未來，包括2026年的銷售及盈利展望，以及未來數月住宅價格能否止跌。該行看好：1) 潤地，維持「買入」評級，目標價43元，近期股價回調帶來吸引力，且項目管線穩定；2) 新城發展(01030)，給予「買入」評級，目標價3.3元，在大眾市場商場具領先地位，獲准發行C-REITs將成為催化劑；3) 建發國際集團(01908)，給予「買入」評級，目標價21.7元，受惠於高端住宅項目及年輕土地儲備。


　　該行指，2025年前9個月全國土地銷售按年增長12%，領先發展商積極補充土地儲備。第四季度將推出多個新項目，發展商的議價能力及產品吸引力將受到審視。另外，第十五個五年計劃將為未來房地產市場發展定下新基調，但不預期會有刺激需求的詳細政策。而在經歷夏季極端天氣後，「金九銀十」可能釋放壓抑需求。總體而言，由於缺乏政策驚喜及住宅價格下跌，市場情緒基本未變，行業預計將橫盤整理。

 

曾永堅：中央難再推震撼性救市措施　內房暫不宜沾手

 

內房股 | 「金九銀十」過半樓市仍疲弱大行唱淡，內房未宜沾手？

（曾永堅）

 

　　香港股票分析師協會副主席曾永堅建議投資者不要沾手整個內房板塊，最重要因內地第三季房市數據無論一手或二手住宅的價量都開始再現回落趨勢，雖然中央於過去幾個月不停於個別城市推出放寬限購等支持樓市措施，但數據反映自從2021年第三季泡沫正式爆破後，內地樓市仍處於深切治療部吊鹽水過程中，只靠中央持續特別是於去年第四季開始加力推出一些真金白銀去消化個別城市存量房的措施，問題是所涉金額或措施力度其實仍屬杯水車薪只可「吊住命」。中央去年明顯希望集中力度支持核心城市「北上廣深」，令其價格及銷售都可止跌回升，以帶動整體樓市信心穩定下來，但似乎直到今年第三季數據可見，這些政策的邊際效應已減退，其中9月數據很關鍵，特別是見到核心城市也開始再轉弱，除非中央於第四季再推出大力度措施，甚至推出比去年更大刀闊斧真金白銀去消化存量房的政策，否則內房漫長調整仍要持續。

 

　　曾永堅又補充指，所謂大刀闊斧措施是指可能涉及4、5萬億元，震撼力更大，但就算撇除地方財政不論，以目前中央財政狀況，推出如此震撼性措施機會少於一半，因中央於「十五五」規劃要集中處理的其他事情可能更多，所以暫不宜沾手內房板塊，即使有央企國企背景如中海外、華潤置地、越秀地產(00123)甚至保利置業(00119)等財政狀況較好，且旗下樓房項目所處地區可能處於相對沒那麼嚴重供過於求狀況，但從其銷售數據來看，也難以回復持續上升趨勢，會令其盈利能力亦難有樂觀預期，故現價也不覺有吸引力，只是相對其他內房沒那麼差。

 

　　內房股今日普遍下跌，華潤置地跌0.82%收報29.1元，中海外跌1.34%報14.02元，龍湖跌2.4%報10.98元，越秀地產跌0.98%報5.03元，萬科(02202)跌0.37%報5.44元，融創中國(01918)跌1.82%報1.62元，綠城中國(03900)跌2.79%報9.07元，旭輝(00884)跌1.7%報0.231元，世茂(00813)跌6.94%報0.335元，保利置業跌2.91%報1.67元，建發國際跌0.87%報17.16元，新城發展跌4.65%報2.46元，富力地產(02777)跌1.45%報0.68元，雅居樂(03383)無升跌報0.415元。

 

內房股 | 「金九銀十」過半樓市仍疲弱大行唱淡，內房未宜沾手？

 

內房股 | 「金九銀十」過半樓市仍疲弱大行唱淡，內房未宜沾手？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


其他內房股相關新聞：
《外資精點》滙研：內房淡季銷售改善，籲買入潤地、新城發展、建發國際
《中國房產》中指院：前9月重點房企拿地總額同比增長36.7%

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

[板塊] 內房股

最大成交股票(內房股)

01109

華潤置地

29.100

最大成交股票(內房股)

00688

中國海外發展

14.020

最大成交股票(內房股)

00960

龍湖集團

10.980

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,725.70
    +205.98 (+0.443%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,738.03
    +22.68 (+0.338%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,912.56
    +68.51 (+0.300%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升112.007
變動率︰+1.609%
較港股︰+1.92%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升675.201
變動率︰+0.231%
較港股︰+0.25%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.354
變動率︰-0.369%
較港股︰-0.22%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.616
變動率︰-1.333%
較港股︰-1.47%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升143.620
變動率︰+2.417%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.182
變動率︰-0.696%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌151.800
變動率︰-0.933%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.449
變動率︰-1.663%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升158.655
變動率︰+4.861%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升380.000
變動率︰+2.131%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌3.060
變動率︰-2.857%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌126.959
變動率︰-4.900%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/10/2025 09:55 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/10/2025 09:55 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 27.440
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.000
  • 01173 威高國際
  • 0.054
  • 00804 鼎石資本
  • 4.400
  • 02418 德銀天下
  • 3.990
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 236.600
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.860
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 19.700
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 87.500
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.870
  • 00981 中芯國際
  • 90.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 185.100
  • 03750 寧德時代
  • 610.500
報章貼士
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 39.720
  • 目標︰$62.00
  • 00753 中國國航
  • 5.630
  • 目標︰$6.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 43.380
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2025 09:03  《盤前攻略》美股三大指數齊創收市新高，恒指牛氣沖天大行籲謹慎

03/10/2025 08:49  【開市Ｇｏ】貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

03/10/2025 07:52  《國金頭條》AI熱潮與減息預期推動，美股無視政府停擺再創新高

03/10/2025 07:53  雲鋒金融(00376)入股加密貨幣人壽保險公司Anthea少數股權兼訂戰略合作備忘

03/10/2025 07:55  紛美包裝(00468)董事會接受獨立調查報告結果，已終止所有未披露關聯方交易

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

03/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞料快手見紅底，摩通升國泰至中性惟仍看淡航空股

03/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 富融銀行推25厘超高息港元定存優惠吸客新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 消息指內地廉航春秋航空擬明年在港上市，籌數億美元新文章
人氣文章

新聞>專訪

蔡金強專訪｜中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

攻強守弱，利物浦求反彈；毫無章法，車路士恐失分
人氣文章

智城物語．方展策

NVIDIA霸權終結？4大雲端巨頭發動「去GPU化」革命！黃仁勳如何守住AI龍頭寶座？
人氣文章

小薯茶水間

老花風險調查︱四成人40歲以下有老花症狀，奧比斯及香港眼科學會拆解常見問題+護眼法則建議
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

中秋節2025｜8大精緻月餅禮盒推介！英國皇室愛牌品茗套裝／月餅形朱古力撻／芝士魚子醬最奢華鹹月餅
人氣文章

Fashion

早秋穿搭｜Old fashion 絲巾造型術：現代知性時尚美學，變身潮流感滿滿的 IT girl！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

登上國際舞台的中國時尚品牌：JNBY、PANE！盤點8+高質小眾單品，入手不後悔！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
命局五行與健康密切關係｜中醫詳解 「用神」「忌神」，助診斷與制定全面治療方案
人氣文章
09年維他奶廣告女主角近況曝光，清純少女赴美發展外貌變化大引熱議新文章
人氣文章
中醫拆解孩子長高遲緩的3大類型｜針灸 + 個人方案把握黃金期有得高！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 21:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道03/10/2025
定期存款 | 富融銀行推25厘超高息港元定存優惠吸客
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處