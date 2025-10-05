一周部署 | 商品市場震盪中上行，周四恢復北水惹憧憬

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

流動性帶動價格上行

今年至今商品市場受益於美聯儲減息帶來的流動性充裕，根據芝加哥商品交易所的9月商品更新報告，今年首三季度商品市場一度成為投資者避險與多元化配置的熱點，特別是貴金屬和能源類商品表現亮眼。銅價作為工業金屬的風向標，在首三季度累計上漲約20%，主要得益於電動車、再生能源基礎設施的需求激增，以及中國內需政策的刺激。LME銅價從年初每噸8500美元升至9月底近每噸10835美元，創下近年新高。

另外，資金流入商品ETF創下新高，彭博商品指數首三季度累升約6.6%，跑贏部分股票市場，亦反映了市場對全球經濟復甦的樂觀預期。

能源金屬需求旺

能源商品於全球經濟放緩陰霾下承壓，一方面市場憂慮OPEC+增產計劃，同時美國頁岩油增產的消息，壓抑了原油價格，市場預期原油價格維持每桶55-65美元區間；而受歐洲儲備充足及溫和冬季預期影響，預料天然氣價格未來或會回落。

農產品方面，面對氣候變化和極端天氣問題威脅，厄爾尼諾轉拉尼娜可能導致南美乾旱，推高大豆和玉米價格。

全球綠色轉型趨勢明顯，鋰和鎳等電池金屬需求年增長迅速，成為未來商品市場發展焦點所在。由於早年金屬價格低迷，高開採成本礦山產能退出市場，除非鋰價飆至歷史高位，至令該批已退出市場產能重啟，否則某程度上已經降低了市場供應過剩的風險。龍頭企業贛鋒鋰業等企業、下游採購經理及交易員均相信，未來能源金屬價格會漸趨穩定。

月中LME Week全球金屬行業翹楚年會倫敦舉行

LME Week月中（10月13至14日）將在倫敦舉行，這是全球金屬行業年度盛會，匯聚供應鏈上下游代表討論市場和金屬價格趨勢。今年會議主題包括可持續金屬生產、供應鏈韌性和電動車需求影響，預計吸引超過5,000名與會者。繼5月香港LME Asia Week聚焦亞洲後，倫敦會議將更注重全球視角，如歐美綠色政策對銅、鋁需求的推動。

注意商品行業分化情況

回顧中國首三季度商品市場的樂觀情緒主要來自政策寬鬆和復甦預期，外需強勁內需疲弱復甦，整體市場環境趨穩。不過，中國銀行研究院報告預測，2025年下半年GDP增速降至4%，內需疲弱和房地產拖累將抑制工業金屬需求，加上個別行業產能過剩問題仍然存在。另邊廂，在中國業務全球化背景下，受地緣政治因素包括中東及俄烏衝突令上游供應中斷，擾亂市場失衡機會增多。

然而，目前市場預期美聯儲本月再減息機會高，市場需要承受的風險，一方面包括降息後環球資金流向商品傾斜的可能性增加，有可能令資產估值更加昂貴，另一方面，倘若因關稅貿易戰令通脹意外地強勁反彈，影響當局減息幅度不及預期。值得留意，關稅政策和貿易摩擦對首三季度影響尚末浮現，不排除會令商品市場帶來短期波動。

周四北水重開有利商品股

觀望本周港股中秋節假期只有四日市，內地國慶黃金周期間，北水暫停惟港股氣氛保持大致暢旺，期間未見重大負面消息，中美元首會晤消息頻傳，市場憧憬雙邊貿易磨擦或有轉機，對內地股市周四（9日）重開，提供一定向好動力。承接上文脈絡，雖然近月寧德時代(03750)、紫金(02899)、江西銅(00358)等商品股已經跑贏，惟料受惠預期需求復甦和十五五規劃所產生的紅利，來季走勢表現料可持續。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

