  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

一周部署 | 商品市場震盪中上行，周四恢復北水惹憧憬

05/10/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

流動性帶動價格上行

 

　　今年至今商品市場受益於美聯儲減息帶來的流動性充裕，根據芝加哥商品交易所的9月商品更新報告，今年首三季度商品市場一度成為投資者避險與多元化配置的熱點，特別是貴金屬和能源類商品表現亮眼。銅價作為工業金屬的風向標，在首三季度累計上漲約20%，主要得益於電動車、再生能源基礎設施的需求激增，以及中國內需政策的刺激。LME銅價從年初每噸8500美元升至9月底近每噸10835美元，創下近年新高。

 

　　另外，資金流入商品ETF創下新高，彭博商品指數首三季度累升約6.6%，跑贏部分股票市場，亦反映了市場對全球經濟復甦的樂觀預期。

 

能源金屬需求旺

 

　　能源商品於全球經濟放緩陰霾下承壓，一方面市場憂慮OPEC+增產計劃，同時美國頁岩油增產的消息，壓抑了原油價格，市場預期原油價格維持每桶55-65美元區間；而受歐洲儲備充足及溫和冬季預期影響，預料天然氣價格未來或會回落。

 

　　農產品方面，面對氣候變化和極端天氣問題威脅，厄爾尼諾轉拉尼娜可能導致南美乾旱，推高大豆和玉米價格。

 

　　全球綠色轉型趨勢明顯，鋰和鎳等電池金屬需求年增長迅速，成為未來商品市場發展焦點所在。由於早年金屬價格低迷，高開採成本礦山產能退出市場，除非鋰價飆至歷史高位，至令該批已退出市場產能重啟，否則某程度上已經降低了市場供應過剩的風險。龍頭企業贛鋒鋰業等企業、下游採購經理及交易員均相信，未來能源金屬價格會漸趨穩定。

 

月中LME Week全球金屬行業翹楚年會倫敦舉行

 

　　LME Week月中（10月13至14日）將在倫敦舉行，這是全球金屬行業年度盛會，匯聚供應鏈上下游代表討論市場和金屬價格趨勢。今年會議主題包括可持續金屬生產、供應鏈韌性和電動車需求影響，預計吸引超過5,000名與會者。繼5月香港LME Asia Week聚焦亞洲後，倫敦會議將更注重全球視角，如歐美綠色政策對銅、鋁需求的推動。

 

注意商品行業分化情況

 

　　回顧中國首三季度商品市場的樂觀情緒主要來自政策寬鬆和復甦預期，外需強勁內需疲弱復甦，整體市場環境趨穩。不過，中國銀行研究院報告預測，2025年下半年GDP增速降至4%，內需疲弱和房地產拖累將抑制工業金屬需求，加上個別行業產能過剩問題仍然存在。另邊廂，在中國業務全球化背景下，受地緣政治因素包括中東及俄烏衝突令上游供應中斷，擾亂市場失衡機會增多。

 

　　然而，目前市場預期美聯儲本月再減息機會高，市場需要承受的風險，一方面包括降息後環球資金流向商品傾斜的可能性增加，有可能令資產估值更加昂貴，另一方面，倘若因關稅貿易戰令通脹意外地強勁反彈，影響當局減息幅度不及預期。值得留意，關稅政策和貿易摩擦對首三季度影響尚末浮現，不排除會令商品市場帶來短期波動。

 

周四北水重開有利商品股

 

　　觀望本周港股中秋節假期只有四日市，內地國慶黃金周期間，北水暫停惟港股氣氛保持大致暢旺，期間未見重大負面消息，中美元首會晤消息頻傳，市場憧憬雙邊貿易磨擦或有轉機，對內地股市周四（9日）重開，提供一定向好動力。承接上文脈絡，雖然近月寧德時代(03750)、紫金(02899)、江西銅(00358)等商品股已經跑贏，惟料受惠預期需求復甦和十五五規劃所產生的紅利，來季走勢表現料可持續。

 

一周部署 | 商品市場震盪中上行，周四恢復北水惹憧憬

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 商品市場震盪中上行，周四恢復北水惹憧憬

 

曾啟邦：恒指支持位睇25500點水平！選股不妨考慮呢幾隻ETF…

 

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

27.440

異動股

01810

小米集團－Ｗ

55.000

異動股

01173

威高國際

0.054

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,758.28
    +238.56 (+0.513%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,715.79
    +0.44 (+0.007%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,780.51
    -63.55 (-0.278%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.846
變動率︰+5.263%
較港股︰+0.97%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升112.346
變動率︰+1.948%
較港股︰+2.23%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.953
變動率︰-0.607%
較港股︰-0.48%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.979
變動率︰-1.155%
較港股︰-0.29%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升142.000
變動率︰+1.262%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌28.510
變動率︰-1.315%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌35.400
變動率︰-1.612%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.630
變動率︰-4.160%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升161.140
變動率︰+6.504%
EBAY
易趣
按盤價(USD)︰升92.170
變動率︰+4.265%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌25.380
變動率︰-6.760%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌122.690
變動率︰-8.097%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/10/2025 02:53 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/10/2025 02:53 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 27.440
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.000
  • 01173 威高國際
  • 0.054
  • 00804 鼎石資本
  • 4.400
  • 02418 德銀天下
  • 3.990
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 236.600
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.860
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 19.700
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 87.500
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.870
  • 00981 中芯國際
  • 90.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 185.100
  • 03750 寧德時代
  • 610.500
報章貼士
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 39.720
  • 目標︰$62.00
  • 00753 中國國航
  • 5.630
  • 目標︰$6.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 43.380
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2025 09:03  《盤前攻略》美股三大指數齊創收市新高，恒指牛氣沖天大行籲謹慎

03/10/2025 08:49  【開市Ｇｏ】貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

03/10/2025 07:52  《國金頭條》AI熱潮與減息預期推動，美股無視政府停擺再創新高

03/10/2025 07:53  雲鋒金融(00376)入股加密貨幣人壽保險公司Anthea少數股權兼訂戰略合作備忘

03/10/2025 07:55  紛美包裝(00468)董事會接受獨立調查報告結果，已終止所有未披露關聯方交易

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

03/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞料快手見紅底，摩通升國泰至中性惟仍看淡航空股

03/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 商品市場震盪中上行，周四恢復北水惹憧憬新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，臨近中秋港銀加港元定存息，渣打4個月高達3厘，富融推25厘超高息吸客新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美國政府停擺無礙大市，道指與標指再創新高 新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜曾啟邦：恒指支持位睇25500點水平！選股不妨考慮呢幾隻ETF
人氣文章

FOCUS

中國經濟 | FOCUS | 黃金周折射「溫差」訊號，官媒點題「十五五」核心資產
人氣文章

鬆一鬆．通通

【動物奇觀】地球上最「坦蕩蕩」嘅生物？連個心都可以畀你睇穿！
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

GIA為培育鑽石推出新評級準則！只分優質和標準，會為市場帶來甚麼影響？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《玫瑰夫大戰玫瑰妻》：英式幽默下的相愛相殺
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

張正寧、支皓霆及江玉儀群展「Wander From Home」：怎樣才算自己的家？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫拆解孩子長高遲緩的3大類型｜針灸 + 個人方案把握黃金期有得高！
人氣文章
紅斑狼瘡｜中醫拆解病因、治療方法及日常生活注意事項 新文章
人氣文章
中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/10/2025
一周部署 | 商品市場震盪中上行，周四恢復北水惹憧憬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處