美股 | 政府停擺無阻道指與標指再創新高，但大型科技股受壓

儘管美國聯邦政府停擺，但投資者暫時無視華府的政治僵局，推動道指及標普500指數上周五（3日）再度刷新收市新高。然而，大型科技股普遍受壓，拖累納指逆市下跌。三大指數周線均錄得升幅。

道指收市升238.56點，或0.51%，報46758.28點；標普500指數升0.44點，或0.01%，報6715.79點；納指跌63.54點，或0.28%，報22780.51點。道指與標普500指數在盤中更一度雙雙觸及47049.64點和6750.87點的即市歷史新高。

由於國會未能就臨時撥款法案達成共識，政府自上周三(1日)起部分停運。這直接導致原定於周五公布的9月份非農就業報告被逼延遲發布，為2013年以來首次。

市場分析指出，雖然美國政府停擺為市場帶來不確定性，但歷史數據顯示其對股市的長遠衝擊有限。投資者從近期升幅顯著的科技股板塊，轉向估值更具吸引力的工業及金融等價值型股份。

美匯指數全日呈窄幅上落

美匯指數全日呈窄幅上落，投資者態度審慎，靜待華府政治僵局化解及未來經濟數據所提供的方向。美匯指數反覆徘徊於97.60至97.95區間，指數日內報約97.7點，微跌0.1%。

儘管市場普遍預期日本央行將於本月稍後時間啟動加息，但央行行長植田和男的審慎言論，為日圓短期走勢增添不確定性。美元兌日圓匯率在147水平上方波動，盤中一度升至147.81的高位，最低則觸及147.05，日內報約147.48，微升0.1%。

歐洲央行行長拉加德發表的鴿派言論與部分成員國的降息呼聲形成對比，導致歐元兌美元在窄幅區間內波動，匯價在1.172水平附近徘徊，日內報1.174，升0.2%。

現貨黃金價格走勢反覆，早盤在每盎司3848美元水平溫和受壓，但隨後持續走高，一度升穿3880美元關口，日內升幅達0.7%。紐約期金同樣向好，收市報每盎司3913美元，升幅約1.1%。

國際原油市場在經歷連續四個交易日下跌後稍作喘息，價格輕微反彈。市場主要憂慮來自OPEC+可能進一步增產，為油價帶來沉重壓力。紐約期油價格升0.5%，報每桶60.46美元；布蘭特期油亦升0.5%，報每桶64.49美元。

撰文：經濟通市場國金組

