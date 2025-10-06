  • 會員
盤前攻略 | 懶理美國政府停道指與標指再創新高 恒指料繼續溫和調整

06/10/2025

　　儘管聯邦政府停擺進入第三天，但投資者暫時無視華府的政治僵局，推動道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數再度刷新收市新高。然而，大型科技股普遍受壓，拖累納斯達克綜合指數逆市下跌。上周五(3日)道指收市升238.56點，或0.51%，報46758.28點；標普500指數升0.44點，或0.01%，報6715.79點；納指跌63.54點，或0.28%，報22780.51點。

 

盤前攻略 |

(互聯網圖片)

 

　　中概股普遍走弱；阿里巴巴跌0.69%報188.03美元，拼多多跌0.73%報134.25美元，京東跌1.61%報35.40美元，網易跌1.08%報151.57美元，嗶哩嗶哩跌1.31%報28.51美元，理想跌3.98%報24.80美元，小鵬跌3.10%報23.07美元，蔚來跌2.408%報7.70美元，萬國數據跌4.16%報39.63美元。

 

恒指夜期微跌，ADR走軟

 

　　上周五夜期升15點報27196。ADR普遍跑輸港股；美團(03690)ADR較港低0.48%，折合105.6港元；友邦(01299)ADR較港股低0.08%，折合74.2港元；滙控(00005)ADR較港股高2.25%，折合112.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.18%，折合54.9港元。

 

黑期升42點，料恒指平開繼續調整

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升42點，報27158，預料恒指接近平開。上周五恒指成功守穩27000關，令好友信心大增，參考最新牛熊證街貨分布圖，牛熊證比例由56比44擴大至70比30，牛證最多新增區域上移至最貼現價區26600至26699區域，有957張對應期指張數，牛證重貨區亦進一步上移至較貼現價區26500至26599區域，有1283張對應期指張數，其中有736張屬於新增。

 

　　另一邊廂，熊證雖總體數量減少，惟熊證重貨區亦下移，為27500至27599區域，有753張對應期指張數，牛熊證重貨區都進一步靠近較貼現價區，再結合上周五成交量驟減，料恒指今日繼續溫和調整。

