港股 | 午市前瞻 | 恒指整固料26500上方呈支持 澳賭股黃金周上半場落後可留意銀娛

內地股市國慶黃金周長假休市，港股欠缺北水下成交大減，即使日股領軍亞洲外圍氣氛向好，大市低開後持續向淡，恒生指數最低報26887，半日報26976，跌164點或0.6%，主板成交超過723億元。恒生中國企業指數報9576，跌82點或0.9%。恒生科技指數報6543，跌79點或1.2%。

麥嘉嘉：短線料繼續調整，支持位為26500點

10月2日恒指創四年新高後，接連兩日回調，今日早盤更失守27000關。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，當前恒指處於震蕩整理格局，走勢暫未進一步惡化，但同時亦欠缺上升動力，短期以調整為主，初步支持位為26500點，上方阻力位為27200點。

外圍方面，雖然美國政府已停擺多日，但暫時未看到對金融市場帶來的負面衝擊，美股上周仍刷新歷史高位，惟麥嘉嘉提醒，一旦美國政府停擺的天數拉長，對當地經濟以及失業數據的負面影響就會逐漸顯現，不排除成為美股和港股高位調整的藉口。她提到，根據彭博的數據，若美國政府停擺超過三個星期，美國的失業率將會從4.3%上升到4.6%；據評級機構研究，美國政府每停擺1周，將拖累經濟增長0.1至0.2個百分點。

海外國家搶內地客，澳門黃金周初段數據未達預期

自國慶黃金周開始以來，濠賭股持續回調，藍籌股銀娛(00027)及金沙(01928)早盤均一度跌至50天線附近，麥嘉嘉表示，就目前黃金周初段數據來看，相關數據並未達到市場預期。她指出，綜合去年同期基數較低、澳門簽證政策放寬、初期酒店入住率達90%等因素，市場給予澳門黃金周較高的增長預期。但實際上，她觀察到，中國內地高消費能力的旅客在本次黃金周更傾向海外旅遊，尤其是前往日韓的遊客明顯增長。麥嘉嘉直言，日本的匯率優勢，韓國的團體免簽政策，以及東南亞的免簽政策，吸引了眾多高消費群體，間接影響了黃金周初段的博彩數據。

麥嘉嘉指出，短線內不排除濠賭股還會出現一定程度的健康回調，後續投資者需密切關注黃金周後半段數據，留意內地遊客出行海外後是否會迴流澳門，從而帶動博彩數據改善。

中長線而言，麥嘉嘉表示，澳門博彩業處於行業上升軌道，核心原因在於澳門政府證積極推動博彩業結構性改革，目標2028年非博彩產業佔GDP比重達60%，博彩業佔比降至40%以下，從「純博彩」向「綜合娛樂中心」轉變。她提到，觀察到近期「演唱會經濟」有效帶動澳門人流，相信隨著轉型推進，未來「博彩+ 娛樂+ 會展」的綜合模式將成為主流，有望吸引更多機構投資者關注，推動行業估值模型重新調整。

在濠賭板塊中，麥嘉嘉較看好銀娛，她提到，銀娛在娛樂轉型上處於行業領先地位，它旗下「Galaxy Arena」（銀河綜藝館）所帶來的效應還在持續。

撰文：經濟通通訊社市場組



