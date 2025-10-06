  • 會員
比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相關ETF仲有上升空間？

06/10/2025

　　受美國政府停擺影響，資金湧入風險資產，除了黃金外，被稱為「數字黃金」的比特幣(Bitcoin)亦成為目標，昨日(5日)突破12.5萬美元大關，創下歷史新高，全周累升逾一成。大摩以期權等測算美國政府停擺可能達29天，比特幣亦續獲大行唱好，其中摩通估年底見16.5萬美元，在港上市的比特幣ETF今早(6日)全線升逾3%，還有多少上升空間？可否部署吸納？

 

美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相關ETF仲有上升空間？

（Shutterstock圖片）

 

大摩以期權等測算美政府停擺可達29天　比特幣升穿12.5萬美元

 

　　美國聯邦政府停擺引發避險潮，按CoinDesk報價，截至昨晚(5日)9時，比特幣報12.3228萬美元，升近1%，一度高見12.566萬美元，連升5個交易日並創出歷史新高；累計本月漲約8%，今年則升近32%。其他加密貨幣同時造好，以太幣升1.6%，報4576美元。另外，比特幣ETF一周淨流入32.4億美元，為歷來第二大淨流入。

 

　　Arca首席投資總監Jeff Dorman在美國政府停擺前稱：「我只有在社會對政府和當地銀行失去信心時才會購買比特幣。在美國政府再次停擺之前，比特幣可能是一個不錯的買入選擇。」此外，美國減息預期令美元下跌，相對的資產變相上升，現貨金價上周高見3896.85美元，亦創歷史新高，有利推升金價的因素，同樣被視為有利比特幣。

 

　　值得一提：摩根士丹利根據美國國債期貨、期權及一系列假設，發現市場估計美國政府自10月1日開始的停擺至少會持續10天，最長可達29天。美國暫停發布9月份非農就業數據，雖然最終發布日期尚未清楚，但期權市場將根據機率分布，將風險溢價分攤至未來多個日期。大摩據此測算顯示，期權隱含的停擺10至29天機率超過60%，關門4至9天的機率略高於20%，而持續至少30天的可能性約10%。預測博彩平台PolyMarket亦認為，美國政府停擺10至29天的可能性最大，但關閉時間更長的機會率更高。

 

美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相關ETF仲有上升空間？

（AP圖片）


渣打：未來數周或見13.5萬美元　摩通：年底上望16.5萬美元


　　多間大行近日紛紛唱好比特幣，其中渣打數字資產研究主管Geoff Kendrick指，美國政府停擺影響深遠，相對於特朗普任期內上一次停擺期間(2018年12月22日至2019年1月25日)，當時比特幣市場的環境迥異，故未引發顯著波動，但今年比特幣交易已將「美國政府風險」納入考量，其與美國國債期限的溢價關聯性便是最佳例子。Kendrick預期，比特幣未來數周有機會升至13.5萬美元，重申今年底20萬美元目標。他指有三大因素支持比特幣上漲，包括相關ETF持續吸資、企業採用加密貨幣速度加快，及市場情緒在宏觀環境存在憂慮下仍穩定。


　　摩根大通則指，各國政府財政赤字高企、通脹持續、地緣政治風險亦持續，以及新興市場本幣表現疲軟下，全球散戶投入對抗貶值交易(Debasement Trade)大潮，並積極投入比特幣，比特幣今年底有望升至16.5萬美元。

 

花旗：12個月目標價18.1萬美元　比以太幣更具吸引力


　　花旗銀行亦上調了比特幣和以太幣的價格目標，預計比特幣年底將達到13.2萬美元，以太幣將達到4500美元，12個月目標價分別為18.1萬美元和5440美元。該行預計積極的資金流入背景將持續，因為「機構投資者和財務顧問開始進行加密貨幣投資，再加上積極的監管環境，特別是在美國。」

 

　　比特幣是該行首選資產，分析師稱：「與以太幣相比，我們對比特幣更為樂觀，因為它獲得了加密貨幣市場增量資金流入的大部分份額。」比特幣的規模、歷史和「更清晰的『數字黃金』敘事」使其比以太幣更具吸引力。該行還強調比特幣與黃金相關性的增強，凸顯其在投資組合中日益重要的角色。

 

麥嘉嘉：比特幣短期料可再升5至10%　惟隨減半效應消退或現調整

 

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相關ETF仲有上升空間？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，短期避險情緒持續，美國政府停擺消息暫未有改善，若根據過往歷史，2018年時停擺最少1日，最多35日，而1976年以來停擺20幾次，平均持續約10日。根據最新彭博數據顯示，美國政府停擺每一星期有機會拖累美國經濟增長0.1至0.2%，若停擺三星期會對失業率有明顯影響，預計會由8月的4.3%升到4.6至4.7%，所以美國政府停擺時間愈長，對美國經濟、失業率甚至減息步伐都會有影響，不明朗因素會令環球資金採取避險策略，預計一些避險資產包括黃金及比特幣都會有支撐，建議投資者在組合中增加其配置，若要部署也可透過ETF分段買入。

 

　　不過，麥嘉嘉提到，比特幣每次減半後價格累積升幅都會很大，現正處於此效應中，連同上述避險因素，故再創新高，但若看過往歷史數據，當比特幣減半效應褪色，會迎來一波調整，數據上應會在今年第四季。比特幣現處於高位，所受環球因素包括避險會持續，惟不排除第四季期間有調整壓力，投資者宜限制資金部署，可能只佔組合的5至10%。比特幣短期料還有5至10%的上望空間，主要因避險需求及投機因素，但仍要緊貼市場資訊，一旦消息有所逆轉，會因減半效應消退迎來一定調整空間，到時心理關口位如12萬及11萬美元等料有較大支持。始終比特幣價格波動大，若只作短期操作，宜定5至10%止賺位，密切留意市場消息。而一眾比特幣ETF無論華夏比特幣(03042)或FA南方比特幣(03066)，與比特幣價格關聯度都高，可整個板塊看好，資金流入量方面華夏比特幣可能稍佔優。

 

　　比特幣ETF今早全線造好，華夏比特幣半日升3.62%收報15.17元，FA南方比特幣升3.42%報41.1元，FA三星比特幣(03135)升3.4%報41.38元，博時比特幣(03008)升3.42%報9.515元，嘉實比特幣(03439)升3.46%報15.24元。以太幣ETF亦上升，華夏以太幣(03046)升1.79%報10.78元，FA南方以太幣(03068)升1.65%報20.98元，嘉實以太幣(03179)升1.5%報10.83元，博時以太幣(03009)升1.7%報3.466元。炒幣股也跟漲，歐科雲鏈(01499)升14.29%報0.44元，博雅互動(00434)升10.22%報7.98元，雄岸科技(01647)升10.89%報0.112元。

 

美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相關ETF仲有上升空間？

 

美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相關ETF仲有上升空間？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

