超級黃金周 | 颱風來襲訪澳旅客大減濠賭股下挫，仍獲大行力撐可趁調整吸納？

06/10/2025

　　「十一超級黃金周」八天長假遇上颱風麥德姆，澳門昨日(5日)凌晨懸掛八號風球，入境旅客數量明顯減少，之前累積升幅可觀的濠賭股借勢調整，其中美高梅(02282)今日跌近半成，銀娛(00027)及金沙(01928)分別跌3%及逾2%。不過仍有大行認為，澳門博彩業前景樂觀，普遍給予濠賭股「優於大市」評級，或可趁調整吸納，應如何部署？

 

（AP圖片）


澳門昨凌晨掛八號風球   全日入境旅客減至11.3萬人次

 

　　受颱風麥德姆影響，澳門昨日凌晨2時懸掛八號風球，並於上午時段維持，入境旅客數量受影響減少。據澳門電台報道，內地十一國慶連中秋節8天假期第5天，澳門治安警公布，全日錄得近24萬旅客人次出入境，其中入境旅客11.3萬人次，遠低於前4日平均數16.92萬人次。

 

　　另澳門統計局公布，2025年內地十一國慶連中秋節8天假期的首4天共錄得67.68萬人次的到訪旅客，日均16.92萬人次，按年升20.5%，其中首4天訪澳內地旅客為58.36萬，日均14.59萬人次，按年升25.2%，而首4天訪澳香港特區旅客為5.99萬人次，日均1.5萬人次，按年減少10.4%。

 

　　澳門遊業議會會長胡景光表示，相信今個颱風對澳門造成的影響相對輕微，皆因主要的影響時段為周日凌晨，深夜時段旅客多留在酒店及室內地方，日間颱風或已遠離澳門，影響程度進一步降低。胡景光又指，相信對訪澳客量影響同樣輕微，國慶長假首3日的日均客量基本已達15萬人次，今個颱風影響時間最多僅一至兩日，估計後續天氣好轉，訪澳客量又會增多，因此整體影響不會過大，仍然可達到當局預估的日均15萬人次目標。

 

澳門旅遊局料今年旅客達3900萬人次　擬拓展中亞客源

 

　　另外，據《澳門日報》昨日報道，澳門特區政府近年積極在亞洲各地舉行路演，並以線上線下方式推廣澳門，帶動國際旅客加快復甦。澳門旅遊局長文綺華表示，希望藉着大阪世博澳門活動周活動，推動各地旅遊交流，吸引包括日本在內的國際旅客來澳。她表示，大阪世博會中國館平均每日有1.3萬人次入場，今次澳門藉着世博會中國館出外推廣，結合中國館的參觀動線加入澳門內容，為期3天的活動周內容豐富，既有文化推廣，也有經貿、旅遊交流，加強與各地聯繫，讓全球各地旅客認識澳門。

 

　　文綺華稱，今年入境旅客已突破3000萬人次，預計今年旅客量可達到3900萬人次。因內地旅客在國家各種政策放寬下加快復甦，故重點加強國際旅客推廣，除與澳門、香港的航空公司合作，也與外國旅遊銷售平台合作，以多元渠道拓展國際客源。此外，當局希望拓展新客源，今年初到中東推廣，目前正收集中亞國家的資料，冀加快當地聯繫。

 

中信里昂：澳門博彩業前景樂觀　首選銀娛美高梅

 

　　中信里昂發表研報指，澳門博彩業前景樂觀，主要受惠於黃金周假期延長及人民幣走強等因素支持。澳門今年黃金周首兩天訪客量按年增長0.6%至30.37萬人次，平均每日訪客量達15.19萬人次，較2019年同期高3%。預計10月博彩收入將按年增長9%至226億澳門元，而市場共識預期增長11%。

 

　　中信里昂表示，澳門博彩業未來6個月將繼續受惠於人民幣走強及內地工業企業盈利改善等宏觀因素支持，預計人民幣兌美元匯率將於2026年及2027年底分別升至7.09及7.05。該行維持對澳門博彩股正面看法，目前行業2026年預測企業價值倍數為10.7倍，低於長期平均的13.9倍。除澳博(00880)評級為「持有」外，其餘博企均獲「優於大市」評級。銀娛及美高梅為該行首選，分別予目標價50.3元及19.5元。

 

超級黃金周 | 颱風來襲訪澳旅客大減濠賭股下挫，仍獲大行力撐可趁調整吸納？

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

 

花旗：料澳門博彩業黃金周表現良好　中場賭客平均投注額與五一相若

 

　　花旗稱，今年的十一黃金周有8天假期，較以往多一天，相信這將帶動更多訪澳旅客，但由於訪客更加分散，或會分薄日均訪客數量。然而，普通賭客/高端中場賭客的平均投注額仍維持在28466港元，創該行紀錄高位之列，並與今年五一勞動節和去年國慶的水平相若。令人鼓舞的是，豪賭客的平均投注額按年上升6%至近17.66萬港元。此外，新的百家樂邊注(side bet)似乎愈來愈受歡迎。相信這些趨勢預示著澳門博彩行業在黃金周有良好表現。而金沙及銀娛在高端中場維持領導地位。

 

麥嘉嘉：結構性轉型下中線具投資價值　銀娛美高梅經短期整固後可吸

 

超級黃金周 | 颱風來襲訪澳旅客大減濠賭股下挫，仍獲大行力撐可趁調整吸納？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，現時對濠賭股看法偏向中性，原因在於最新公布澳門10月黃金周數據看來沒之前市場預期那麼樂觀，除可能受颱風因素影響外，根據近期公布的數據，看來內地一些高消費群旅客較傾向去海外包括日本及韓國，日本方面可能因匯率令整體旅遊成本減少逾一成，所以今次頭段的黃金周數據未能進一步推升濠賭股，往後要密切關注餘下黃金周後半段的人流數據公布，雖然首4日到訪旅客平均仍有17萬，與官方預期差不多，但相比投資市場預期可能略為偏低，故亦打擊濠賭股股價表現。

 

　　麥嘉嘉認為，濠賭股的中線投資價值在於其結構性改變，即從過往由博彩收入帶動，變為現在由非博彩收入主導，澳門政府也希望到2028年非博彩的GDP佔比可進一步拉高，近期澳門博企的「演唱會經濟」也反映其成功轉型模式，而現在新一輪娛樂設施的投資周期，以及澳門博彩概念由之前「純博彩」變成「博彩+娛樂+會展」此綜合概念，令整個博彩業估值模型正在調整。因此，部分機構投資者開始見到其估值吸引，但因之前累積升幅較大，再加上黃金周初段數據不算十分理想，短期有機會先略為整固，若想中長期部署相信也要待股價再略為調整，待估值回至吸引水平，當中銀娛及美高梅於結構性轉型中相對領先，尤其銀娛的娛樂轉型，包括其「Galaxy Arena」(銀河綜藝館)效應持續，至於美高梅在估值上相對吸引，市盈率暫只有14.5倍，但若下半段黃金周數據進一步轉弱或未如預期，可能仍有調整壓力，中長線吸納機會要待此輪整固後才會慢慢顯現出來。

 

　　濠賭股今日全線下挫，銀娛跌2.99%收報40.88元，金沙跌2.44%報20.76元，美高梅跌4.7%報15.63元，永利澳門(01128)跌1.44%報6.84元，新濠(00200)跌6.51%報5.46元，澳博跌2.5%報3.12元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


【你點睇？】今年諾貝爾獎10月6日起揭曉，你認為特朗普能否獲得和平獎？► 立即投票

