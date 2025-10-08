美股 | 聯邦政府停擺進入第二周，標指結束七連升，資金撤離AI

美國聯邦政府停擺僵局進入第二周，政治不確定性持續籠罩市場。美股三大指數周二（7日）收市全線下跌，結束了標普500指數連續七個交易日的升勢。

道指收市跌91.99點，跌幅為0.20%，報46602.98點；標普500指數跌25.69點，或0.38%，報6714.59點；納指跌153.30點，或0.67%，報22788.36點。

甲骨文(US.ORCL)因其雲端業務利潤受壓而股價急挫，引發投資者對AI熱潮可持續性的質疑。甲骨文盤中一度跌逾6%，收市下跌2.5%。

標普500指數與納指均創下盤中歷史新高，但隨後升勢無以為繼，轉為下跌。市場憂慮其雲端業務的利潤率未如理想，加上租賃英偉達AI晶片業務出現虧損，動搖了投資者對近期由人工智能驅動的市場升浪的信心。

其他重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)大跌4.5%，英偉達(US.NVDA)跌0.3%，Meta(US.META)跌0.4%，蘋果(US.AAPL)跌0.1%，微軟(US.MSFT)跌0.9%，谷歌(US.GOOGL)跌1.9%，亞馬遜(US.AMZN)升0.4%。

美元兌日圓延續強勢

儘管美國聯邦政府停擺持續，關鍵經濟數據發布持續延後，美匯指數連續第二個交易日溫和向上，升至約98.5的水平，日內報98.58，升幅約0.48%。

美元兌日圓延續強勢，升穿150水平，日內高見151.93，較上個交易日上漲超過0.9%。市場正密切關注新任首相高市早苗的內閣組成及其財政政策走向，為日圓前景增添變數。 歐元兌美元匯價受壓，觸及1.165美元的周內低位，日內報1.1651，跌約0.5%。

現貨黃金連續第三個交易日上漲，盤中最高觸及每盎司3991美元，刷新歷史高位，日內價格穩定在3980美元以上，升約0.5%。紐約期金一度突破4000美元，最高觸及40014美元，再次創下歷史新高，日內報4005美元，上升0.7%。

紐約期油價格在每桶61.55美元至62.04美元之間波動，日內報61.59美元，升約0.4%。布蘭特期油則在每桶65.10美元至65.84美元區間徘徊，曾一度跌至64.53美元，其後收復部分失地，日內報65.75，上升0.4%。

撰文：經濟通市場國金組

