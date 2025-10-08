  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美股 | 聯邦政府停擺進入第二周，標指結束七連升，資金撤離AI

08/10/2025

美股 | 聯邦政府停擺進入第二周，標指結束七連升，資金撤離AI

 

 

　　美國聯邦政府停擺僵局進入第二周，政治不確定性持續籠罩市場。美股三大指數周二（7日）收市全線下跌，結束了標普500指數連續七個交易日的升勢。

 

　　道指收市跌91.99點，跌幅為0.20%，報46602.98點；標普500指數跌25.69點，或0.38%，報6714.59點；納指跌153.30點，或0.67%，報22788.36點。

 

　　甲骨文(US.ORCL)因其雲端業務利潤受壓而股價急挫，引發投資者對AI熱潮可持續性的質疑。甲骨文盤中一度跌逾6%，收市下跌2.5%。

 

　　標普500指數與納指均創下盤中歷史新高，但隨後升勢無以為繼，轉為下跌。市場憂慮其雲端業務的利潤率未如理想，加上租賃英偉達AI晶片業務出現虧損，動搖了投資者對近期由人工智能驅動的市場升浪的信心。

 

　　其他重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)大跌4.5%，英偉達(US.NVDA)跌0.3%，Meta(US.META)跌0.4%，蘋果(US.AAPL)跌0.1%，微軟(US.MSFT)跌0.9%，谷歌(US.GOOGL)跌1.9%，亞馬遜(US.AMZN)升0.4%。

 

美元兌日圓延續強勢

 

　　儘管美國聯邦政府停擺持續，關鍵經濟數據發布持續延後，美匯指數連續第二個交易日溫和向上，升至約98.5的水平，日內報98.58，升幅約0.48%。

 

　　美元兌日圓延續強勢，升穿150水平，日內高見151.93，較上個交易日上漲超過0.9%。市場正密切關注新任首相高市早苗的內閣組成及其財政政策走向，為日圓前景增添變數。　歐元兌美元匯價受壓，觸及1.165美元的周內低位，日內報1.1651，跌約0.5%。

 

　　現貨黃金連續第三個交易日上漲，盤中最高觸及每盎司3991美元，刷新歷史高位，日內價格穩定在3980美元以上，升約0.5%。紐約期金一度突破4000美元，最高觸及40014美元，再次創下歷史新高，日內報4005美元，上升0.7%。

 

　　紐約期油價格在每桶61.55美元至62.04美元之間波動，日內報61.59美元，升約0.4%。布蘭特期油則在每桶65.10美元至65.84美元區間徘徊，曾一度跌至64.53美元，其後收復部分失地，日內報65.75，上升0.4%。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】今年諾貝爾獎10月6日起揭曉，你認為特朗普能否獲得和平獎？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09999

網易－Ｓ

239.600

異動股

02205

康橋悅生活

0.465

異動股

00175

吉利汽車

19.670

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,797.96
    +194.98 (+0.418%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,753.16
    +38.57 (+0.574%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,989.41
    +201.05 (+0.882%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.287
變動率︰+2.227%
較港股︰+4.74%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升51.049
變動率︰+1.705%
較港股︰-0.49%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升111.467
變動率︰+1.287%
較港股︰+0.78%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.366
變動率︰-7.023%
較港股︰-6.11%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升154.335
變動率︰+3.172%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升28.420
變動率︰+2.378%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.235
變動率︰+1.766%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.425
變動率︰-1.423%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升224.115
變動率︰+5.960%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.905
變動率︰+5.724%
TSM
台積電
按盤價(USD)︰升305.713
變動率︰+3.973%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升111.546
變動率︰+3.715%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/10/2025 12:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：08/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/10/2025 12:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09999 網易－Ｓ
  • 239.600
  • 02205 康橋悅生活
  • 0.465
  • 00175 吉利汽車
  • 19.670
  • 08572 華泰瑞銀股權
  • 0.018
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 551.000
股份推介
  • 06288 迅銷
  • 23.980
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.100
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 239.600
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.770
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 20.600
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 177.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.770
  • 01024 快手－Ｗ
  • 85.750
  • 00981 中芯國際
  • 89.500
  • 00700 騰訊控股
  • 675.000
報章貼士
  • 02050 三花智控
  • 45.120
  • 目標︰$52.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 135.000
  • 目標︰$160.00
  • 00189 東岳集團
  • 12.700
  • 目標︰$13.40
熱炒概念股
即時重點新聞

08/10/2025 16:49  《盤後部署》恒指觸廿天線後反彈關注明日北水回歸，金價獲大行看俏赤峰黃金可吼

08/10/2025 16:38  【銀色債券】銀債最終發行額550億，認購16手或以下可全數獲發

08/10/2025 16:12  恒指全日跌128點收報26829，龍湖挫4%，百度跌3%

08/10/2025 17:46  華新水泥(06655)終止籌劃境外子公司分拆上市

08/10/2025 16:08  《新股掛牌》長風藥業(02652)收高逾倍，每手賺逾萬元

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

08/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】摩通降寧德時代至中性，大摩唱好有色板塊升贛鋒江銅評級

08/10/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８３９，隔夜拆息較上日軟３１基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金價再破頂升穿4000美元，續獲大行唱好，金礦股仍可追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 金價首破4000美元，寧德時代受特斯拉減價拖累捱沽新文章
人氣文章

新聞>中國故事

Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞 新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI人工智能系統提升急症醫療效率︰減輕醫護負擔，博愛醫院試行成效理想
人氣文章

陶冬天下．陶冬

金價勢如破竹
人氣文章

風水蔣知識

重陽節坊間謬誤與正解︰拜山菊花不可放家中？重陽節午時水可辟邪？重九不下雨冬季將乾旱？習俗與由來溫故知新
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2025 秋冬最值得入手波鞋 TOP 8 ！JACQUEMUS x Nike 到 Valentino x Vans，轉季買鞋不需理由！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

《風林火山》：那一場黑白的雪，是華麗實驗抑或自溺拼貼？
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

有鋼圈 vs 無鋼圈內衣：各有好處！專家分析不同場合配搭，穿Wireless Bra該留意甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 羅家英四度患癌剩約9年命，高溫下堅持扮唐僧行動遲緩需攙扶 新文章
人氣文章
09年維他奶廣告女主角近況曝光，清純少女赴美發展外貌變化大引熱議
人氣文章
守護健康 醫護之選｜全力守護香港人健康，【樂本健】蟬聯「健康品牌成就大獎」 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 00:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/10/2025
金價再破頂升穿4000美元，續獲大行唱好，金礦股仍可追入？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

以哈談判桌上的金權政治惹爭議

08/10/2025 17:09

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處