異動股 | 金礦股及黃金ETF普遍高開 金價歷史性首登4000美元大關

08/10/2025

異動股 | 金礦股及黃金ETF普遍高開 金價歷史性首登4000美元大關

 

　　招金礦業(01818)現價升0.4%，報33.14元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4.3%。該股成交約12萬股，涉資395萬元。

 

　　金價持續熱爆，市場對聯儲局本月底再次減息充滿預期，據CME Fed Watch顯示，目前本月底減息0.25厘機會率已接近95%，同時市場對聯邦政府停擺不確定性有所憂慮，減息預期與避險需求刺激金價豬籠入水，紐約期金升破3900美元數日後，已於本港時間昨晚進一步歷史性登上4000美元關口，現報約4008美元，按日0.12%。

 

高盛料2026年底金價登4900美元

 

　　高盛最新報告指出，鑒於資金流入及結構性需求強勁，決定將2026年12月底的黃金目標價，從每盎司4300美元大幅上調至4900美元。該行解釋，是次上調預測主要基於新興市場央行持續增持黃金以分散其外匯儲備，此結構性趨勢未變。

 

　　　另外，市場預期美國聯儲局將於2026年中減息100個點子，此舉將降低持有非孳息黃金的機會成本，刺激西方投資者透過黃金ETF增持黃金。報告補充，儘管已上調金價預測，但風險仍偏向上行，因為目前持有股票及債券的投資者，未來或會將更多資金分散至規模相對較小的黃金市場，這可能進一步推高金價，超越現有預測。

 

金礦股除紫金外全線高開

 

　　金價ETF高開逾1%；SPDR金(02840)升1.5%，報2870元；價值黃金(03081)升1.3%，報94.04元。

 

　　金礦股除藍籌紫金(02899)外全線高開；紫金(02899)跌0.5%，報34元；紫金黃金國際(02259)升2.4%，報150.8元；山東黃金(01787)升2.1%，報40.5元；赤峰黃金(06693)升2.4%，報33.98元；靈寶黃金(03330)升1.9%，報20.38元。

 

　　現時，恒生指數報26900，跌57點或跌0.2%，主板成交近39億元。國企指數報9564，跌9點或跌不足0.1%。恒生科技指數報6543，跌6點或跌0.1%。即月期指新報26926，跌70點，高水25點。

 

