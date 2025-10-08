  • 會員
港股 | 午市前瞻 | A股復市前夕恒指曾穿20天線 華爾街憂AI泡沫阿里百度走軟

08/10/2025

　　美國聯邦政府停擺局面持續，加上投資者憂慮AI熱潮背後的龐大支出與實際獲利能力不符，市場投資氣氛轉趨審慎。內地明天才復市，港股今日表現繼續走淡，恒生指數半日報26669，跌287點或1.1%，主板成交近1066億元。恒生中國企業指數報9473，跌99點或1%。恒生科技指數報6478，跌71點或1.1%。

 

（互聯網圖片）

 

聶振邦：恒指料在26500至27300區間上落

 

　　今日是內地國慶中秋假期最後一天，A股仍然休市，港股在A股復市前顯著下跌。恒指今早低開數十點後，早段急轉直下，最多跌440點，低見26517，一度跌穿10天及20天線（約26534）。恒博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，去年A股國慶後復市，恒指曾大跌2000點，今日在A股復市前大跌，多少與去年的心理影響有關。此外，恒指9月累升1777點，並且連升5個月，累積升幅不小，加上10月2日在北水缺席下進帳逾400點，高位有獲利盤。另一方面，美國聯邦政府持續停擺，對金融市場造成一定壓力，美股走弱下，恒指多少受到影響。不過，聶振邦預料，恒指只要能守住26500，只要A股明日復市沒有大跌，預料恒指有機會反彈，短期在26500至27300區間上落。

 

AI獲利能力受質疑，相關股份或先整固

 

　　華爾街投資者憂慮AI熱潮背後的龐大支出與實際獲利能力不符，市場投資氣氛轉趨審慎。甲骨文計劃購買總值數以十億美元計的英偉達晶片，作為雲端服務提供商出租給OpenAI等客戶。《The Information》質疑甲骨文出租計劃可行性，指甲骨文雲端業務過去一年邊際利潤「微薄」，報道引述甲骨文內部文件稱，截至8月底止的三個月內，甲骨文與輝達相關的雲業務銷售額錄得9億美元，毛利率僅有14%，遠低於甲骨文約70%的整體毛利率。甲骨文股價一度挫7.1%，收市仍跌2.4%。

 

　　隔夜中概股普跌，阿里(09988)和百度(09888)ADR分別跌3%及4%，拖累H股今日同跌。聶振邦表示，港股AI概念近期熱炒，相關板塊累積升幅確實不少。以阿里為例，單在9月累升53%，而年初至今股價翻倍（累升最多1.3倍），現時股價下跌屬於健康調整。不過，他指出，由於阿里9月股價大部分時間在130元至170元，一旦大市回調，對投資者而言具有獲利離場的誘因。雖然阿里股價今天在低位173.5見支持，但仍要看A股明天復市後，北水有否有獲利離場的情況。若北水流走，阿里失守170元，則後市較差情況可能要進一步回調至150元附近。

 

　　除了阿里外，百度近期同樣受投資者追捧，聶振邦認為，百度的情況與阿里略有不同。百度的業務分散，除了搜索器業務，亦積極發展無人駕駛技術及文心一言。不過，集團的盈利來源主力還是來自廣告收入，但廣告收入增長有限，而AI何時貢獻盈利仍言之過早。因此，市場對其看法不一，有的看好，有的看法一般。不過百度近期獲美國女股神Cathie Wood多次入市買入，對其股價有一定支持作用。聶振邦指，只要百度股價能守住130元，後市或有機會上試145元，甚至150元。但大市近日或波動，股價一旦失守130元，不排除要見120元才站穩。

 

　　此外，AI相關股中，騰訊(00700)股價走勢相對平穩，主要是該股在這一波AI熱潮中，股價升幅相對較小。騰訊近年同樣積極發展AI業務，上月推出騰訊雲智能體策略全景圖，全面開放AI能力，聶振邦認為，騰訊日後在AI方面的潛力亦不容忽視。但由於A股復市在即，加上科技股短期可能受美股回調影響，因此，投資者宜先觀望。

 

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 00:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
