金價再破頂升穿4000美元，續獲大行唱好，金礦股仍可追入？

在全球經濟不確定性籠罩下，黃金作為傳統避險資產再展光芒，紐約期金及現貨金齊突破4000美元，再刷新歷史高點。現貨金現升1.3%報約4036美元，紐約期金升1.35%報約4058美元(5:15pm)。美聯儲降息預期、美政府停擺、中國人民銀行持續增持等多重因素合力推動金價上漲，今年以來已累計上漲51%，遠超其他資產表現。大行繼續唱好金價，其中高盛將明年底的金價目標調升14%至4900美元，部分港股的金礦股包括招金礦業(01818)及山東黃金(01787)今日亦齊破頂，是否仍可追入？

美國政府停擺加劇避險情緒 美多個城市航班大面積延誤

美國聯邦政府停擺已進入第7天，這一政治僵局直接放大市場的恐慌情緒。停擺中斷了非農業關鍵經濟數據發布，迫使投資者依賴非政府來源的信息來評估經濟健康狀況。另美國總統特朗普表示，政府計劃取消若干項目，並在未來幾天公布裁員細節，這加劇了經濟不確定性。停擺影響波及債市和股市，美國10年期國債收益率下跌3.1個基點至4.131%，30年期收益率也下降2.9個基點至4.729%，反映投資者對安全資產的需求上升。三年期國債標售需求旺盛，得標利率為3.576%，低於二級市場水平，顯示資金正湧向低風險領域。美股亦從歷史高位回落，道指昨(7日)跌0.2%至46602.98點，標普500指數跌0.38%至6714.59點，納指跌0.67%至22788.36點。



值得留意，由於美國政府停擺造成航空管制人員短缺，美國聯邦航空管理局(FAA)昨晚發布通告稱，芝加哥、達拉斯和納什維爾等主要城市的航班出現大面積延誤。數據顯示，飛往芝加哥奧黑爾國際機場所有航班平均延誤約41分鐘，達拉斯-沃斯堡國際機場延誤時間一度達30分鐘，而納什維爾國際機場平均延誤時間高達126分鐘。這種政治亂局強化了黃金的避險屬性，使其在全球資產配置中脫穎而出。

美聯儲本月減息0.25厘機會近95% 美元年初至今累跌逾9%

另外，美聯儲的貨幣政策動向一直是影響金價走勢的關鍵因素。目前市場普遍預期美聯儲將在本月底會議上減息0.25厘，據CME Fed Watch顯示，機會率已接近95%，並在12月再以同樣幅度減息一次，這是基於美國經濟數據的疲軟訊號和美聯儲官員的表態。新任美聯儲理事米蘭公開呼籲進一步放鬆貨幣政策，他認為當前債市的相對平靜支持迅速減息，以避免過度緊縮的風險。紐約聯儲的調查報告亦顯示消費者對勞動力市場的預期趨於疲軟，這可能預示着就業數據的走弱。

儘管政府停擺導致9月就業報告等關鍵數據延後發布，投資者仍通過二級數據判斷美聯儲的行動路徑。蒙特利爾銀行資本市場的策略師Vail Hartman指，市場正處於信息真空期，但美聯儲已明確發出減息訊號，缺乏全面數據反而強化了這一路線。減息環境通常會削弱美元吸引力，並降低持有黃金的機會成本，從而推動金價上行。美元指數雖在昨日上漲0.5%至98.57，但年初以來仍跌逾9%，而且昨日美元反彈是因為日圓和歐元下跌，日圓下跌是因新當選的日本自民黨總裁高市早苗可能成為日本史上首位女首相，引發市場對日本央行放慢加息步伐的預期，而歐元則受法國政局動盪拖累，這進一步放大了黃金的相對價值。

人行連續11個月增持黃金 儲備多元化減對美元依賴



另方面，中國人民銀行的行動也為黃金漲勢注入強勁動力。人行昨日公布，截至9月底，外匯儲備為33387億美元，較8月底上升165億美元，升幅為0.5%，規模創2015年11月末以來新高。期內黃金儲備7406萬盎司，按月增4萬盎司，為連續第11個月增持黃金。

人行這一持續增持行為並非偶然，而是反映出中國在全球地緣政治緊張和貿易不確定性下的戰略布局。作為全球最大黃金生產國和消費國，中國通過增持黃金來多元化儲備，減少對美元的依賴，這不僅提振了黃金的實物需求，還向市場傳遞出積極訊號。此外，黃金交易所交易基金(ETF)的資金流入也持續強勁，進一步放大這一效應。

高盛料明年金價見4900美元 受惠央行增持及美國減息

高盛最新報告指，鑑於資金流入及結構性需求強勁，決定將2026年12月底的黃金目標價從每盎司4300美元大幅上調至4900美元。該行解釋，是次上調預測主要基於新興市場央行持續增持黃金以分散其外匯儲備，此結構性趨勢未變。另外，市場預期美國聯儲局將於2026年中前減息100個點子，此舉將降低持有非孳息黃金的機會成本，刺激西方投資者透過黃金ETF增持黃金。報告補充，儘管已上調金價預測，但風險仍偏向上行，因為目前持有股票及債券的投資者未來或會將更多資金分散至規模相對較小的黃金市場，這可能進一步推高金價，超越現有預測。

另摩根大通發表商品市場資金流報告指，近周黃金價格持續攀升。過往美聯儲局減息周期中，黃金普遍錄得正回報，尤其近年表現更為強勁；相比之下，其他貴金屬回報則較為參差。通常在首次減息後2至3個月出現的調整，往往成為增持黃金的良機。策略師估計，季度名義黃金需求每增加100億美元，可推動價格按季上升約3%。因此，即使從規模達29萬億美元的美國國債市場輕微轉倉至黃金，亦足以推動金價突破每盎司5000美元。



美銀：黃金已嚴重超買 若回調恐測試3525美元

不過，美銀技術分析師Paul Ciana警告金價漲勢已過熱，近期支撐位在每盎司3790美元，若回調恐測試3525美元。Paul Ciana指出三大風險訊號：首先，金價已連漲7周，根據歷史數據，在如此漫長的連漲之後，持續走高的機率僅28%；其次，當前金價比200日簡單移動平均線高出20%，逼近過去約25%即見頂的關鍵水準；最後，14個月相對強弱指數(RSI)顯示，黃金已處於嚴重超買狀態。



LPL金融首席技術策略師Adam Turnquist也建議投資者別高追，可在金價回落時再增加部署，也可考慮白銀作為替代選項，因白銀相對於黃金的表現持續走強，可能具有更大的上漲潛力。



花旗料第四季金價平均4000美元 升招金目標價至37.5元



花旗則將招金礦業目標價由21.6港元升至37.5港元，維持「買入」評級。該行將0至3個月的金價預測上調至每盎司4000美元，並預期今年第四季平均金價維持相若水平。該行同時調整招金礦業2025至27年盈利預測，分別上調23%、上調14%與下調13%，至39.63億、42.48億與42.03億元人民幣，以反映期間金價與生產成本上升，以及2026至27年自產黃金產量預測降低。



熊麗萍：金價或稍為調整後再升 金銅等資源股續看好惟難再高追

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，金價之前徘徊3600至3700美元已有一段時間，但一突破3800美元後就升得很快，首先大家擔心減息後美元走弱，亦擔心美國通脹，最重要則是過去一段時間環球經濟及特朗普的關稅政策令大家偏向分散投資，投放於防守性資產，而防守性資產不外乎黃金及數字貨幣。央行增持黃金則是最大的力量，中國亦一直減持美債，但繼續增持黃金，亞洲其他國家央行也如此。不過，4000美元始終是金價心理阻力位，可能會有人減持，即使想追入也會待其先浮沉一下，故現價稍為調整再進一步上升不出奇，而以現時形勢，再升機會很大。



熊麗萍續指，資源股除石油外，金、銅及銀都升得急，整個板塊若有貨都可繼續持有，紫金礦業(02899)及紫金黃金國際(02259)都升不停，江西銅(00358)亦如是，加上AI發展增加對銅的需求，故整個板塊可繼續看好，只不過如AI概念股一樣，升了那麼多才追入難下決定。

金礦股今日表現各異，紫金礦業升0.29%收報34.28元，紫金黃金國際倒跌0.48%報146.5元，招金礦業升4.06%報34.34元，山東黃金升7.61%報42.7元，中國黃金國際(02099)無升跌報142元，靈寶黃金(03330)升3%報20.6元，赤峰黃金(06693)升13.26%報37.58元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升2.26%報2891元，價值黃金ETF(03081)升2.2%報94.84元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

