恒生私有化 | 恒生的前世今生－從小錢莊到千億市值的故事

09/10/2025

恒生私有化 | 恒生的前世今生－從小錢莊到千億市值的故事

 

　　恒生銀行為香港四大銀行之一，從一間小錢莊到千億市值王國，再到今日被私有化，每段故事都與香港成長緊扣在一起。1972年上市恒生銀行，上市第一日股價便已175元高開，165元收市；今日又再以155元進行私有化，由哪裏開始，又再到哪裏終結，對股東而言，似乎已經盡了最大責任。

 

從上環一間小錢莊開始的故事

恒生私有化 | 恒生的前世今生－從小錢莊到千億市值的故事

恒生創辦人何善衡與林炳炎（網上圖片）

 

　　恒生銀行前身為「恒生銀號」，於1933創立，根據恒生官方網頁的說法，是取「永恒生長」之意；但據曾經出任恒生副董事長何添表示，「恒生」二字分別取自當時盛春霖開設的恒興銀號及林炳炎的生大銀號。

 

　　恒生銀號最初設立於上環永樂街70號一幢舊建築物內，面積只有800平方呎。當時，銀號董事長由林炳炎出任，經理和副經理則分別為何善衡及梁植偉，全店11人，初期主要經營黃金買賣，並以香港為基地，隨後業務擴展至廣州及上海等大城市。

 

　　日本侵華時期，內地富戶南下，由於恒生網絡已擴展至內地，加上當時國民政府急需外匯以資軍費，恒生更獨家代理政府的兌換業務，從中抽佣，獲利甚豐。

 

戰後銀號變銀行，恒生銀行正式成立

 

　　戰後新中國成立，內地實行一系列外匯管制，對於本身擁有內地網絡的恒生銀號十分不利，因此恒生亦開始轉型，1952年12月5日，恒生註冊為香港的私人有限公司，註冊資本1000萬港元，實收資本500萬港元，並成立新的董事局。

 

　　當時，林炳炎已去世，由何善衡出任董事長，梁植偉任副董事長，何添任總經理。1953年，恒生遷入位於中環皇后大道中163至165號一幢5層高的自置物業，全面開展商業銀行的業務。

 

　　當年由於中小企客戶難於貸款，恒生了解他們的背景，並向它們借出貸款；後來這些小公司變成大集團，並稱為恒生的長期客戶。

 

　　1960年2月7日，恒生改組成香港的公眾有限公司，正式改名為「恒生銀行」。在1965年香港股災發生前，恒生在存款和資產方面是香港最大的華資銀行，並在銀行零售業務方面逐漸成為香港上海滙豐銀行的主要競爭對手。

 

恒生指數出現，成為香港股市指標

恒生私有化 | 恒生的前世今生－從小錢莊到千億市值的故事

恒生指數出現後，成為了金融界一個重要指標（AP圖片）

 

　　在香港「四會鼎立」的年代，仍未有一個統一參考數據，去衡量香港股市的發展，因此到1964年，時任恒生銀行研究部負責人關士光受恒生銀行董事長何善衡所託，創製恒生指數。

 

　　恒生指數以1964年7月31日為基數日，基數為100點，並選出33間上市公司股票為成份股，按成份股股價每天更新指數，恒生指數最初僅供恒生銀行內部參閱，未有立即對外發表。1969年11月24日，原本只供恒生銀行內部參考的恒生指數正式公開發布，此時的點數是150點，開始正式見證香港的「大時代」。

 

銀行過度放貸現危機，滙控出手成大股東

恒生私有化 | 恒生的前世今生－從小錢莊到千億市值的故事

銀行擠提，人心惶惶（網上圖片）

 

　　1965年期間，由於香港有多家華資銀行對房地產過度放貸，引致流動資金困難而陷入倒閉危機，觸發存戶到銀行擠兌，動搖到投資者的信心；當年1月23日，明德銀號發出約值700萬港元的美元支票遭拒付。

 

　　消息傳出後，香港多間銀行出現擠提情況，雖然至2月10日風波暫告平息，但直到3月，仍有部分報紙刊登了一些沒有根據、中傷本地銀行的流言，恒生是其中之一。期間大客戶悄悄地取消帳戶；至4月初，擠提再次爆發，恒生銀行更是首當其衝。

 

　　當時恒生銀行一日之內失去了8000萬港元存款，佔銀行存款總額的六分之一，至4月上旬共失去了2億港元。何善衡召開了董事局會議商討對策，最後董事局決議把銀行控股權售予滙豐，滙豐於4月12日答允以5100萬元收購恒生51%股權（其後增持至63.04%至今），由滙豐成為控股股東。消息傳出後，風潮也告平息。

 

　　有說，何善衡因恒生控股權從此斷送而哭了兩個晚上。

 

繼續服務中小企業，1972年正式上市

 

　　被滙豐收購的恒生，繼續服務香港中小企，例如鄭裕彤發跡前，由他主理的周大福珠寶，得力於恒生的資助，往後由珠寶業進軍地產業；而長實也與恒生素有淵源，當年李嘉誠經營塑膠花廠時，曾設法與何善衡會面。

 

　　1972年恒生銀行在香港上市，當年以每股價格100元公開發售，結果獲得29倍的超額認購，凍結資金28億港元，相等於香港政府1971年財政收入的一半。

 

　　6月20日，恒生在香港交易所掛牌上市，這是戰後在香港上市的第一家銀行。當天，恒生以175元高開，全日最高升至186元，最後以165元收市，即恒生市值已高達16.5億。

 

何善衡：老婆可以鬧，但伙計就唔鬧得

恒生私有化 | 恒生的前世今生－從小錢莊到千億市值的故事

恒生一直在教育事業上出錢出力，而恒生過往一直被稱「人情味濃」的銀行（網上圖片）

 

　　恒生銀行始創於11人，到1975年員工已有3000人，何善衡重視與員工的關係，曾在高層例會上亦莊亦諧訓示大家：「老婆可以鬧，但伙計就唔鬧得。事關你養老婆成世，鬧嚇都得，但下屬幫我地搵錢，唔應該仲鬧佢。」

 

　　作為恒生銀行的精神領袖，何善衡於1997年11月宣布辭去恒生銀行名譽董事長職務；同年12月4日，以97歲高齡在香港逝世。

 

　　作為一間陪伴中期成長的銀行，恒生見證香港成長，香港人亦見證恒生成長，往後的日子，可能會出現「恒生指數無恒生」的時代，但不變的是，綠色的招牌繼續在香港閃爍，繼續見證如何香港飛得更高。

 

撰文：經濟通採訪組

照顧者 情緒健康

