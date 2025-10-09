  • 會員
機械人股 | 傳Tesla擱置Optimus機械人今年生產目標，機械人概念股借勢急回可趁機吸？

09/10/2025

　　據報特斯拉(US.TSLA)因手部技術問題，放棄年內生產數千部人形機器人Optimus的計劃，將集中資源改善設計，部分早前升勢凌厲的機械人概念股今日(9日)借勢調整，優必選(09880)、德昌電機(00179)及微創機器人(02252)齊插7至9%。不過，機器人產業一直獲內地政策支持，據報連阿里巴巴(09988)也組建了機器人團隊，優必選機器人訂單也源源不絕，早前才獲多間大行上調目標價，或可趁其回調吸納？

 

傳Tesla擱置Optimus機械人今年生產目標，機械人概念股借勢急回可趁機吸？

（AP圖片）


據報特斯拉因Optimus機械人手部問題　擱置今年生產目標

 

　　外媒引述消息報道，特斯拉(TSLA.US)已放棄年內生產數千部人型機械人Optimus的計劃，基於機械人的手部問題造成挑戰。

 

　　報道指，特斯拉行政總裁馬斯克3月在內部會議提出把今年生產目標提升至最少5000部，隨即引來內部反彈，項目員工不停向馬斯克報告有關目標過於樂觀，其後發展亦確認相關疑慮，產量目標數月內減至2000部。其後員工在夏季報告機械人手部出現功能問題，即使完成生產，實際可用性亦將受制約，結果導致今年生產計劃擱置，改為集中資源解決手部設計問題及作其他改進。馬斯克在上月一個播客中亦承認，手部及前臂為整套機械人最具挑戰性問題。

 

阿里組建機器人和具身AI團隊　讓AI從虛擬走向現實

 

　　外電消息，阿里巴巴已組建內部機器人團隊，加入全球人工智能(AI)產品的競爭行列。阿里旗下負責開發旗艦AI基礎模型的通義千問(Qwen)技術主管林俊暘昨日(8日)在社交媒體發帖稱，公司已經成立一個「機器人和具身AI小組」。他表示，多模態模型正被轉化為能夠執行長時序推理任務的基礎智能體，這些應用理應從虛擬世界邁向現實世界。

 

　　阿里近期加快在AI與機器人領域的投資步伐，集團首席執行官吳泳銘9月底曾預測，未來五年全球AI投資規模可望達到4萬億美元。上月，阿里領投中國機器人初創公司「X平方機器人」(X Square Robot)金額達1.4億美元的集資。

 

微創機器人圖邁腔鏡手術機器人訂單逾100台　裝機近80台

 

　　另外，微創機器人公布，截至昨天，旗下腔鏡、骨科及血管介入核心產品的綜合訂單量累計突破170台，其中核心產品圖邁腔鏡手術機器人於全球累計商業化訂單超過100台，已裝機近80台。


　　集團指，圖邁全球人體臨床手術量已累計突破1.5萬例，圖邁海外訂單已突破60台，裝機覆蓋近40個國家和地區，圖邁於一家全球排名前二的頂尖醫學機構先後完成單孔和多孔系列的商業化部署，執行組合式智能手術全解方案。

 

傳Tesla擱置Optimus機械人今年生產目標，機械人概念股借勢急回可趁機吸？

（微創機器人網頁截圖）

 

內地六部門印發機械行業穩增長方案　力爭明年營收突破10萬億

 

　　值得一提，國家工信部、農業農村部、商務部、人行、海關總署及市監局六部門於上月底聯合印發《機械行業穩增長工作方案(2025至2026年)》，旨在推動機械行業高質量發展，為工業經濟穩定運行提供有力支持。《工作方案》提出，2025至2026年力爭機械行業營業收入平均增速達到3.5%左右，到2026年營業收入突破10萬億元人民幣。同時，要培育一批具有競爭力的中小企業特色產業集群和具有國際競爭力的產業集群，提升重點產業鏈供應鏈韌性和安全水平，使機械行業運行保持平穩向好態勢。

 

　　為確保《工作方案》順利實施，六部門還提出3項保障措施，包括加強統籌協調，加大政策支持力度，強化運行監測。當局指，此次《工作方案》的發布，將為機械行業的發展提供明確的方向和有力的支持，有助於推動機械行業在未來兩年實現穩健增長，為中國經濟的穩定發展做出更大貢獻。

 

優必選再簽3000萬人形機器人訂單　總訂單金額近4.3億


　　此外，據「優必選科技」公眾號早前消息，優必選智慧物流子公司UQI優奇與天奇自動化工程股份有限公司正式簽訂採購合同。天奇股份將採購總價3000萬元人民幣的優必選工業人形機器人Walker S系列，該筆採購將於2025年12月31日前完成交付。加上本次訂單，截至目前，優必選Walker系列人形機器人已獲得近4.3億元人民幣合同。

 

　　9月初，優必選獲得某國內知名企業2.5億元人民幣具身智能人形機器人產品及解決方案採購合同，這是截至目前全球人形機器人最大的合同。

 

傳Tesla擱置Optimus機械人今年生產目標，機械人概念股借勢急回可趁機吸？

（優必選網頁截圖）

 

摩通：優必選增長前景及訂單趨勢正面　升目標價至178元

 

　　摩根大通發表研報指，優必選自7月以來股價上漲約71%，跑贏大市，主要受惠於連續三個重大訂單的推動，進一步確立其作為行業商業化領導者的地位，令其年初至今合約總額達43億元人民幣，已超越公司出貨目標及該行全年分部預測。而中國工博會2025進一步強化公司發展勢頭，且行業反饋指出政府的強力支持及工廠和物流場景的加速採用。基於強勁執行能力及行業正面訊號，上調公司目標價12%，由159港元升至178港元，維持「增持」評級，以反映其增長前景及訂單趨勢正面。

 

　　招商證券國際亦將優必選目標價由155元升至172元，相當預測2026財年市銷率的26.7倍。該行指，目前優必選Walker系列人形機器人累計合同金額已近4.3億，其中9月獲得的2.5億大單仍為全球最大人形機器人訂單。優必選近期訂單、交付持續兌現，將加速其技術疊代，預計年底物料清單(BOM)成本降低20至30%，明年有望再降30至50%，成本下降趨勢以及規模化應用前景巨大，維持行業首選。

 

　　花旗則稱，優必選強調來自多個行業的大量意向訂單、積極的成本降低措施以及技術升級，這些都為公司在人形機器人領域的加速增長奠定基礎。該行將其目標價上調約40%至170元，並將銷售基準推進至2026年預測，同時提高市銷率估值至24倍。鑑於公司已有較長的交易記錄且虧損收窄，移除高風險評級。管理層指，憑藉來自多個行業的充足意向訂單，有信心在2025年交付超過500台、2026年交付2000至3000台人形機器人；人形機器人的平均售價(ASP)為70萬元人民幣，BOM成本為30萬至40萬元人民幣。公司計劃通過採用模塑或3D打印技術生產結構部件，將成本進一步降低30%。

 

花旗升德昌電機目標價至45元　惟將評級降至「中性」

 

　　另花旗指，基於德昌電機開發液態冷卻泵及人型機械人關節，上調對公司明年至2028年盈利預測5%至16%，目標價由29元上調至45元，為明年預測市盈率19倍，較平均高2個標準差，或2017年以來最高倍數。基於其兩項新業務的價值重估，德昌電機股價今年累升2.8倍，上月累升約55%。該行目標價為普通汽車產品組別及工商用產品組別市盈率11倍，以及兩項新業務明年預測市盈率300倍。

 

　　該行認為德昌電機股價上行空間有限，公司發布的現財年中期業績將顯示溫和的約10%盈利增長，且很大程度受惠匯兌因素，投資評級由「買入」降至「中性」。

 

何啟俊：行業處起步階段前景廣闊　優必選135元德昌36元可吸

 

機械人股 | 傳Tesla擱置Optimus機械人今年生產目標，機械人概念股借勢急回可趁機吸？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊認為，機械人股前景仍然很好，一來有政策支持，二來國內或全球機械人產業仍處於起步階段，尤其在港上市的機械人股，部分仍處於虧損狀態，但隨著內地AI的應用愈來愈廣泛，以及機械人應用愈來愈生活化，料這些機械人股往後不論訂單增長或盈利能力都會慢慢提高，若見其股價今日出現調整，可考慮買入，始終行業前景廣闊，往後可能由虧轉盈，都是可炒作的「故事」。

 

　　何啟俊續指，當中優必選是不錯的選擇，公司業務發展很快，且似乎有愈來愈多簽入訂單的消息，某程度反映業界對公司機械人製作技術的認可，部署上近期見頂位開始有些調整壓力，料近20天線約135元有初步支持，跌至該處可考慮。至於德昌電機，若今日跌穿20天線，下面可能要到36元才有較明顯支持，這亦是此輪升浪的起步位，可待跌至該處才考慮買入。

 

　　機械人概念股今日普遍急挫，優必選跌9.49%收報137.4元，德昌電機跌8.3%報37.8元，微創機器人跌7.54%報30.66元，地平線機器人(09660)跌3.06%報9.18元，越疆(02432)跌5.47%報57元，敏實集團(00425)跌0.85%報35.1元，首程控股(00697)跌2.13%報2.3元。

 

傳Tesla擱置Optimus機械人今年生產目標，機械人概念股借勢急回可趁機吸？

 

傳Tesla擱置Optimus機械人今年生產目標，機械人概念股借勢急回可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


【你點睇？】滙控擬私有化恒生，你認為此舉對滙豐股價有何影響？► 立即投票

返回財經熱話

更多財經熱話

緊貼市況
放大顯示
