賣地計劃 | 本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙

09/10/2025

　　政府公布今季度（2025/26年度第三季）賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，將推出一幅住宅地招標出售，提供570個單位，位於九龍佐敦谷彩興路。她料於本季內完成改劃程序，且土地適用於私人發展項目停車場總樓面面積豁免安排。

 

（資料圖片）

 

本季度供應逾6000伙，首三季達供應目標94%

 

　　另季內港鐵(00066)將招標推出屯門第16區站第一期項目，料提供約1280伙；私人發展和重建項目料有8個項目可在本季完成土地行政手續，合共可提供約4570個單位，其中兩宗較大型個案，分別為洪水橋19B區及上水加強版傳統新市鎮發展模式之一的一宗換地個案，分別涉及約1900個單位；超過2500個單位。連同不同來源，本季共提供約6420伙。

 

　　至於政府首三季度私人房屋供應，預計合共提供1.243萬個單位，是本年度供應目標約94%。

 

　　甯漢豪稱，樂見供應有良好進展，私人市場氣氛活躍，政府會繼續審時度勢，務實地推出土地，因應市況靈活調整推地策略。

 

發展局：洪水橋片區住宅地或增至3幅，公路交政府建造

 

　　甯漢豪指出，洪水橋片區項目目標於年底前招標，現審視招標條款，當中包括公路會交由政府建造；住宅用地有機會較原先增加一幅，並已開始改劃程序。產業用地方面，她則稱，「願意做多啲」的發展商，所得評分或會較高。

 

其餘兩片區未完成收地，料最快明年推出

 

　　甯漢豪續稱，另外兩個片區，分別為新田科技城及粉嶺北的發展區的收地工作尚未完成，料最快明年起方可展開招標程序。她亦指出，在已經收集的三個片區試點發展意見相近，如大型基建傾向由政府負擔，政府屆時會再視乎市況及了解市場需要，然後再推出應市。

 

高力：樂見選址具吸引力，政府推地節奏助鞏固市場信心

 

　　高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬指出，對於發展局本季僅推一幅住宅用地作招標，表示樂見牛頭角佐敦谷彩興路，毗鄰聖若瑟中英文中學的賣地選址具吸引力；中小型項目規模亦貼合發展商需求。而且，政府一季一幅審慎推售節奏，有利於穩定市場未來供應量，鞏固市場信心。加上住宅樓市市道回穩，近期成交及價格均見回暖，美國重啟減息步伐，增添市場對樓市的信心，故政府現時推出賣地為適時之舉。

 

　　另外，曾展鵬認為，政府增加片區住宅用地及負責興建連接公路措施，反映政府有審時度勢的態度，能緩解發展商對大規模片區開發的財政負擔，並增加盈利誘因，有助提升發展商招標意欲，加速片區發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

