  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

盤前攻略 | 美股回軟道指收跌243點 阿里百度ADR齊挫4%恒指料續尋底

10/10/2025

　　繼日前國際貨幣基金(IMF)及英倫銀行警告，AI泡沫或引發全球金融市場震盪後，暢銷書《黑天鵝》作者塔利布(Nassim Taleb)警告，美國正面對債務膨脹這隻「白天鵝」，投資者應就結構性問題觸發股市崩盤對沖。市場擔心股市過熱，美股周四偏軟，道指高開48點後，曾反覆下挫最多330點，收跌243點或0.5%，報46358點。標指與納指輕微破頂後回吐，標普500指數低收18點或0.3%，報6735點；納指收跌18點或0.1%，報23024點。

 

盤前攻略 | 美股回軟道指收跌243點 阿里百度ADR齊挫4%恒指料續尋底

（互聯網圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌2.0%。阿里巴巴挫4.10%，報173.68美元；京東跌2.89%，報33.97美元；百度跌3.99%，報12.40美元；理想跌4.18%，報23.61美元；小鵬跌5.29%，報22.91美元；蔚來跌4.97%，報7.46美元；嗶哩嗶哩升2.91%，報29.35美元。

 

夜期急瀉逾400點，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌412點，報26354，低水399點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低2.25%，折合101.3港元；長和(00001)ADR較港股低1.54%，折合51.2港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.67%，折合664.2港元；小米(01810)ADR較港股低1.84%，折合52.4港元；港交所(00388)ADR較港股低1.61%，折合449.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.75%，折合104.8港元。

 

中概科技龍頭股急跌，恒指20天線料不保

 

　　恒指連跌4天，昨日（9日）最多跌逾300點，並且盡殺牛證重貨區。參考最新牛熊證街貨分布，牛熊證數量各略有加倉，但變動不大。牛證重貨區最新位於26400至26499區間，該區亦是最多新增區，總數1311張之中有446張屬於新增。而熊證重貨區推前至27100至27199區間，該區同樣是最多新增區，總數685張之中，有458張為新增。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌347點，報26379，低水373點，預料恒指低開200至300點。昨日A股長假後復市，雖然滬深兩市造好，北水回流，港股成交額倍增，由8日的1738億倍升至3868億元，但無法扭轉恒指收跌的命運。華爾街再有AI泡沫可能衝擊股市的憂慮，中概股跌勢顯著，其中近期熱炒的AI相關股阿里(09988)及百度(09888)ADR齊跌約4%，蔚小理亦跌4%至5%。預料恒指走勢向下，繼續尋底，20天平均線（約26581）過去兩日失而復得的情況今日料難於複製，預料恒指或要跌至26300點附近才見支持。

 

【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

543.000

異動股

00027

銀河娛樂

39.240

異動股

09992

泡泡瑪特

267.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03750 寧德時代
  • 543.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 39.240
  • 09992 泡泡瑪特
  • 267.200
  • 00981 中芯國際
  • 78.750
  • 00119 保利置業集團
  • 1.790
股份推介
  • 02283 東江集團控股
  • 2.630
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.970
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 25.500
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.480
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 239.800
  • 目標︰$248.00或以上
人氣股
  • 00011 恒生銀行
  • 150.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.400
  • 00005 滙豐控股
  • 103.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.680
  • 00981 中芯國際
  • 78.750
報章貼士
  • 01361 ３６１度
  • 5.920
  • 目標︰$7.30
  • 02533 黑芝麻智能
  • 20.660
  • 目標︰$23.70
  • 00763 中興通訊
  • 43.220
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/10/2025 10:09  【國際要聞】菲律賓棉蘭老島外海7.4級強烈地震，觸發海嘯警報

10/10/2025 09:23  恒指低開228點報26523，憂AI泡沫重燃科指跌90點，阿里百度挫2%

10/10/2025 09:24  【中東戰火】諾貝爾和平獎日內公布，特朗普搶閘推進加沙停火

10/10/2025 09:20  《新股掛牌》金葉國際首掛高開五倍每手勁賺1.25萬，超購逾萬倍成新超購王

10/10/2025 08:45  《盤前攻略》美股回軟道指收跌243點，阿里百度ADR齊挫4%恒指料續尋底

10/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒４３億元，買快手沽中芯

10/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控目標惟降至持有，摩通微削阿里目標

10/10/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

晶片股部署｜中芯、華虹炒作已暫告一段落？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化| 滙控對恒生私有化，大行點睇？（最新消息＋大行點睇＋不停更新）新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：港股關鍵位看26200點，年內目標最新看至28500點新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜同一個月亮下的人，生活平穩思鄉更明顯，永遠有點不完整的感覺 1
人氣文章

玩樂 What’s On

西九寵物俱樂部新登場｜毛孩草地＋跑道＋寵物單車租借服務
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱耳朵氣色知貴賤：耳比面暗男性易惹官非，女子墮落風塵任人擺佈
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

2025秋冬手袋必收3選！Dior Lucky 別注系列、Maison Margiela 經典 5AC、Miu Miu 期間限定 Atheneum 秋日校園風
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

張正寧、支皓霆及江玉儀群展「Wander From Home」：怎樣才算自己的家？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

秋意來襲！SHIRO 到 Diptyque 等的秋日香氣之選，漫遊於異國紅葉森林
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜鄭秀文意外受傷傷勢曝光：神隱2星期需坐輪椅、撐柺杖，取消所有行程
人氣文章
名人健康 │ 名店太子爺車禍毁容，花200萬做6次手術，38歲生日現身：要活得自在新文章
人氣文章
名人健康 │ 78歲李家鼎暴瘦20磅患病需輸血，傳因一問題劇痛難站立
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 13:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 13:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 13:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2025 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/10/2025
晶片股部署｜中芯、華虹炒作已暫告一段落？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處