盤前攻略 | 美股回軟道指收跌243點 阿里百度ADR齊挫4%恒指料續尋底

繼日前國際貨幣基金(IMF)及英倫銀行警告，AI泡沫或引發全球金融市場震盪後，暢銷書《黑天鵝》作者塔利布(Nassim Taleb)警告，美國正面對債務膨脹這隻「白天鵝」，投資者應就結構性問題觸發股市崩盤對沖。市場擔心股市過熱，美股周四偏軟，道指高開48點後，曾反覆下挫最多330點，收跌243點或0.5%，報46358點。標指與納指輕微破頂後回吐，標普500指數低收18點或0.3%，報6735點；納指收跌18點或0.1%，報23024點。

反映中概股表現的金龍指數跌2.0%。阿里巴巴挫4.10%，報173.68美元；京東跌2.89%，報33.97美元；百度跌3.99%，報12.40美元；理想跌4.18%，報23.61美元；小鵬跌5.29%，報22.91美元；蔚來跌4.97%，報7.46美元；嗶哩嗶哩升2.91%，報29.35美元。

夜期急瀉逾400點，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌412點，報26354，低水399點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低2.25%，折合101.3港元；長和(00001)ADR較港股低1.54%，折合51.2港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.67%，折合664.2港元；小米(01810)ADR較港股低1.84%，折合52.4港元；港交所(00388)ADR較港股低1.61%，折合449.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.75%，折合104.8港元。

中概科技龍頭股急跌，恒指20天線料不保

恒指連跌4天，昨日（9日）最多跌逾300點，並且盡殺牛證重貨區。參考最新牛熊證街貨分布，牛熊證數量各略有加倉，但變動不大。牛證重貨區最新位於26400至26499區間，該區亦是最多新增區，總數1311張之中有446張屬於新增。而熊證重貨區推前至27100至27199區間，該區同樣是最多新增區，總數685張之中，有458張為新增。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌347點，報26379，低水373點，預料恒指低開200至300點。昨日A股長假後復市，雖然滬深兩市造好，北水回流，港股成交額倍增，由8日的1738億倍升至3868億元，但無法扭轉恒指收跌的命運。華爾街再有AI泡沫可能衝擊股市的憂慮，中概股跌勢顯著，其中近期熱炒的AI相關股阿里(09988)及百度(09888)ADR齊跌約4%，蔚小理亦跌4%至5%。預料恒指走勢向下，繼續尋底，20天平均線（約26581）過去兩日失而復得的情況今日料難於複製，預料恒指或要跌至26300點附近才見支持。

