美股 | 市場等待第三季財報，美股高位回吐，道指跌逾240點

市場密切關注企業即將展開的第三季度業績公布，美股周四（9日）市況反覆，標指與納指雙雙創下盤中新高後，投資者在高位獲利回吐，拖累大市轉跌收市。

道指收市跌243.36點，或0.52%，報46358.42點；標普500指數跌18.61點，或0.28%，報6735.11點；納指跌18.75點，或0.08%，報23024.63點。

受聯儲局官員鴿派言論提振，納指盤中一度高見23062.62點，而標指亦曾升至6754.58點，兩者均刷新盤中新高位。英偉達(US.NVDA)收市升1.8%，盤中再創股價新高；特斯拉(US.TSLA)跌0.7%，Meta(US.META)升2.2%，蘋果(US.AAPL)跌1.6%。

百事(US.PEP)業績超出預期並上調全年指引，收市升4.2%。高盛(US.GS)和花旗(US.C)將於下周公布業績，其表現將更清晰反映宏觀經濟狀況。

市場尤其關注「科技七雄」的季績，當中特斯拉(US.TSLA)將於10月22日率先放榜。其後Google母公司Alphabet(US.GOOGL)、微軟(US.MSFT)及Meta(US.META)將於10月29日同日公布業績。

美元呈現強勁漲勢

美元市場呈現出強勁漲勢，美匯指數 連續第三個交易日上漲，盤中突破99關口，創下自8月以來的兩個月新高。美匯指數報99.49，日內上漲0.6%，顯示市場對美元的避險需求明顯升溫。

美元兌日圓強勢上揚，觸及153.23的高位，日圓創下自今年2月中旬以來的新低。歐元兌美元匯價走勢反覆偏軟，徘徊於1.16關口附近，盤中一度觸及1.1542的低位。

在歷史性突破每盎司4000美元大關後，國際金價於高位整固。現貨金報每盎司3974美元，較前一日下跌1.6%，最低曾觸及3944美元。與此同時，紐約期金亦從高位回軟，報每盎司3984美元，下跌2.1%。

國際原油價格承壓下挫。紐約期油價格跌至每桶約60.86美元，日內跌幅約1.8%。布蘭特期油亦走低，報每桶約65.03美元，同樣下跌約1.8%。

撰文：經濟通市場國金組

