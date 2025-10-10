  • 會員
恒生私有化| 滙控對恒生私有化，大行點睇？（最新消息＋大行點睇＋不停更新）

10/10/2025

恒生私有化| 滙控對恒生私有化，大行點睇？（最新消息＋大行點睇＋不停更新）

 

　　滙豐控股 (00005)與其全資附屬公司滙豐亞太，及恒生銀行有限公司 (00011)聯合公布，滙豐亞太擬根據公司條例第673條，以協議安排方式私有化恒生銀行，若計劃獲批並生效，每股恒生銀行股份將以現金港幣155元作價（扣除股息調整金額，如有）予以註銷。

　　私有化消息一出後，大行看法不一，甚至有人憂慮滙控能否成功私有化恒生。經濟通為你跟進有關私有化的最新消息。

 

滙豐據報9月初向恒生董事會提私有化要約，三次上調報價(2025-10-10-11:17)

 

　　滙豐控股(00005)昨公布動用約1060億元資金私有化恒生銀行(00011)。據《彭博》引述知情人士指，滙豐9月初向恒生董事會提出私有化要約，並三次上調報價。

 

　　知情人士稱，滙豐內部有關這筆交易的談判以「珍珠」為代號，而恒生高管則以代表香港特區的「紫荊花」，以掩飾談判。雙方的談判數月前已啟動，上個月加速，來自摩根士丹利、高盛和美銀的銀行家小組負責大部分談判，又指顧問團隊夜以繼日趕工，中秋假期也不例外，最終三次上調報價。

 

　　滙控計劃以協議方式私有化恒生，每股作價155元，相當於恒生截至6月底財報1.8倍市帳率，較周三收市價119元溢價三成，對恒生的估值約為2900億元。

 

　　報道指出，對於一家過去10年大部分時間內一直回避大型交易的銀行而言，行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)的做法明顯不同於其前任。滙豐目前已持有恒生約63%的股權，艾橋智昨日表示，持有恒生100%股權，可以加快決策，對集團業務增長更有利。

 

　　報道指，自約一年前出任行政總裁以來，艾橋智對香港的金融中心地位明顯持樂觀態度，他預測香港到2030年將成為全球最大的跨境財富管理中心。隨著香港走出疫情封控、逐步復甦，股票上市和併購活動回暖，其中很大一部分來自於中國內地企業，此次收購意味著他正加碼押注。

瑞銀：恒生獲提私有化將能提升效率及競爭力，評級「沽售」(2025-10-10-10:51)

 

　　滙豐控股(00005)周四(9日)發公告，擬以協議安排方式將同系恒生銀行(00011)私有化，每股作價155元。

 

　　瑞銀發表研報指出，潛在的收入和成本協同效應預計將在中期內對滙控產生積極影響。此舉將提升恒生的效率和競爭力，同時增加滙控在香港本地市場的業務，以及快速增長的國際財富管理業務。另外，公告與外電報導滙控要求恒生出售三筆不良商業房地產貸款的時間相吻合。私有化可以減少恒生的報告要求，從而減輕出售香港商業房地產組合的緊迫性，該組合僅佔集團貸款組合的3%，相比恒生的15%。瑞銀分析顯示，恒生可能會因不良貸款處置而蒙受超過15%的損失。

 

　　瑞銀表示，私有化建議預計將於2026年上半年完成，須獲得至少75%少數股東投票權的批准。據香港交易所的持股披露，除滙控外，並無主要股東。少數股東持股似乎高度分散，主要由被動型基金組成。除了少數股東投票外，目前尚未討論監管機構對私有化交易的立場。

 

　　瑞銀給予恒生「沽出」評級，目標價102元。該行指出，恒生股價在公告後上漲26%，如果交易實際進行，股價可能存在上行風險。

 

 標普：滙控擬私有化恒生將加強雙方關係，料對集團資本化壓力可控(2025-10-10-10:49)

　　

　　標普全球評級表示，滙豐控股(00005)公布計劃私有化恒生銀行(00011)後，預期上述兩間銀行機構之間的關係將進一步加強。並預計來自收購所有剩餘恒生股份的回購要約，對滙豐銀行及滙控的資本化壓力將可控。

 

　　標普全球評級指出，將持續視恒生為滙控的核心子公司，且鑑於集團計劃全資擁有，恒生與滙控之間的聯繫將進一步加強。在集團內，恒生為香港主要本地銀行，在零售及中小企業領域擁有特別強勁的特許經營權。因此認為上述計劃的交易反映滙控對香港市場的長期承諾。另外，私有化計劃預計將可提升治理一致性，促成更緊密的業務及營運合作，恒生將受益於對共享資源的更大存取權，從而實現成本效率並更緊密對齊集團整體戰略計劃。

 

　　另外，標普全球評級預期滙控的資本化將面臨部分壓力，鑑於股份回購的溢價及從其資本基礎中移除少數股東權益。但仍然預期集團的整體資本化將保持強勁，估計擬議交易將於2026年上半年完成後，將標普全球評級對滙豐的風險調整資本比率降低約2%。

 

　　標普全球評級估計，滙控的風險調整資本比率將從2024年底的12.6%，降至2026年底的11%至12%，仍高於強勁資本評估的10%門檻。

 

 

摩通：滙控擬私有化恒生將削70億美元回購，評級「增持」(2025-10-10-10:45)

 

　　滙豐控股(00005)周四(9日)發公告，擬以協議安排方式將同系恒生銀行(00011)私有化，每股作價155元。

 

　　摩通發表研報指，上述交易將令滙控的普通股權一級資本(CET1)比率下降125個基點，為維持比率在指引範圍內，滙控將在公告後的三個季度暫停股份回購。該行估計，這將減少約70億美元的回購，預計2026年第二季末的CET1比率為14%。

 

　　摩通認為，長遠而言私有化可能帶來正面影響。即使不考慮收入協同效應或成本優化，預計2027年每股盈利及每股股息可較基準預測分別高出1.5%及3.1%，主要由於剔除恒生銀行的少數股東權益。值得注意的是，滙控披露其2024年香港業務的有形股本回報率為38%，而恒生同期僅報11%的股本回報率。

 

　　摩通預計，短期內滙控股價可能會下跌中單位數

 

 

滙控CEO艾橋智：恒生銀行私有化可能導致「自然減員」(2025-10-09-13:07)

 

　　滙豐銀行(00005)行政總裁艾橋智在電話會議中表示，通過將恒生銀行私有化，有望與恒生銀行(00011)實現更多「協同」，這將隨著時間推移帶來員工的自然減員和重新部署。

 

　　他表示，滙豐將繼續在香港對人才進行投資，另外在產品開發和國際網絡等領域可能存在協同效應，來任何實現協同效應的機會都將在中期內實施。

 

　　對於恒生，他指出滙控會逐步推進相關工作，主要放在自然減員，以及通過培訓和發展機會投資，對員工進行重新部署。

滙豐廖宜建：恒生(00011)壞帳處理並不是私有化建議的戰略考慮(2025-10-09-12:00)

 

　　滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建見記者時表示，私有化恒生銀行(00011)的建議，是滙豐集團對香港作為主市場的重點投資，對香港作為國際金融中心的經濟前景抱有很大希望。

 

　　廖宜建提及，今次私有化行動可以更加連動集團資源整合，包括人員、科技、產品、國際網絡等方面，優化恒生及滙豐對香港客戶及市民的承諾。他重申，今次要約建議絕對是對香港發展潛力的投資，對恒生銀行的壞帳處理並不是今次行動的戰略考慮，並指集團對恒生壞帳的考慮沒有任何改變。

 

　　廖宜建補充，恒生會繼續保留其獨立認可機構牌照，維持其獨立企業管治、品牌、市場定位、分行網絡。同時形容恒生將會一直是主要的香港銀行，繼續有深層的企業及零售客戶關係。認為恒生品牌往後會更有增長，至於滙豐將續有國際網絡優勢。

 

　　廖宜建亦指，私有化計劃將能夠優化集團有潛力增長的業務，亦可以更便利各方面資源調動，日後將繼續檢視集團優化空間，承諾在本港更多投資人才、科技等。

 

分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓(2025-10-09-11:53)

 

　　滙控(00005)宣布，與其全資附屬公司滙豐亞太提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排的方式將恒生銀行(00011)私有化。持有恒生銀行的股東，每股可獲現金155元，較恒生銀行周三（8日）收市價119元溢價約30.3%。私有化完成後，恒生銀行將會撤銷上市地位。

 

　　公告指出，恒生銀行股東將獲發2025年第三次中期股息，而該股息不會從計劃對價中扣除。計劃對價不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高權利。

 

*溫傑:私有化行動與恒生壞帳上升有關，不排除恒生再上市可能性*

 

　　對於滙控提出私有化恒生銀行，香港股票分析師協會理事溫傑向《經濟通通訊社》表示，現時看早前恒生管理層的調任變化是「一盤大棋內的其中一部分」，是次私有化作價為每股155元，而恒生原先的估值已相對較高，需要使用溢價來進行私有化，故恒生1.8倍市帳率，屬比較高的估值水平。

 

　　他續指，以上述溢價來進行私有化將會引起市場上議論，「為何要以這個水平來進行私有化？」，他估計，隨著香港房地產價格下跌，恒生在相關的壞帳有所上升，短時間內滙控希望透過私有化來進行財務上的動作，包括注資等「執靚盤數」，未來不排除在恒生「執靚盤數」後可以再上市，並指是次私有化屬意料之外，重點因為是溢價私有化，所以在短期內說，恒生的股價肯定能受惠。

 

*私有化作價較港銀平均估值高，料滙控股價短期受壓*

 

　　他預期，滙控股價短期內將會受壓，並指滙控「買貴野」，是次私有化恒生作價的估值較平均香港銀行股的估值為高，亦較滙控自身的市帳率為高。根據滙控公告「由今日起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購」，滙控的回購為股價其中一個支持因素，並指市場在憂慮「買貴野」會否影響自身的資本水平，繼而還要停止進一步回購，料滙控股價短期內將會受壓。

滙控CEO艾橋智：溢價30%私有化恒生已是非常吸引的出價(2025-10-09-10:03)

 

　　滙豐控股(00005)行政總裁艾橋智今早接受彭博電視訪問表示，對於用30%溢價去對恒生銀行(00011)進行私有化，認為出價已經相當吸引。

　　艾橋智表示，香港是個重要市場，他認為對恒生私有化能提高恒生的潛力，他否認私有化是有關恒生壞帳的問題，而是對恒生一項重大投資，能釋放恒生中期至長期的巨大潛力。

　　被問及私有化的恒生會否進行裁員，艾橋智表示，會留待恒生行政總裁去決定，但強調會繼續投資到香港市場的人力資源及相關科技。

　　艾橋智提到，今次私有化預計涉及140億美元（約1089億港元)，對於用30%溢價去對恒生銀行進行私有化，認為出價已經相當吸引，他認為甚至比起分析師過去對於恒生的目標價還要高。

金管局：已知悉恒生私有化計劃，會與機構保持溝通(2025-10-09-09:15)

 

　　對於滙控(00005)對恒生銀行(00011)進行溢價私有化，金管局表示，已知悉有關計劃，一直與相關銀行保持溝通，並按既定機制和程序進行有關監管審批。

　　金管局指，留意到滙豐控股表明此交易是對香港的一項重大投資。交易完成後，香港上海滙豐銀行和恒生銀行將會繼續作為兩家獨立的認可機構營運。

　　金管局會繼續與相關機構保持溝通。

 

【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票

03750

寧德時代

543.000

異動股

00027

銀河娛樂

39.240

異動股

09992

泡泡瑪特

267.200

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

