渣打 | 鄭子豐：「十五五」規劃政策憧憬，上調12個月恒指目標至高達30000點

10/10/2025

　　渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，該行繼續超配中國，偏好離岸多於在岸股票。恒生指數突破該行之前預期的24000-26000點區間，目前進入整固階段。即將召開的四中全會有望為第十五個五年計劃的方向帶來啟示。政策支持加上「內捲」緩和，市場有望調高盈利增長預測，該行將恒指12個月基本情境目標區間調高至28000-30000點。

 

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐（右）及渣打香港投資策略主管陳正犖（左）

 

　　他指出，如果政策遜預期或通縮未改善，恒指或退守至26000-28000點區間，風險需留意美聯儲獨立性受質疑、美國政策不確定、中美關係等負面消息或加劇。

 

　　他提及，地緣政局未明朗，同時人工智能變革持續，該行超配黃金與環球股票。華府停擺風波未平息，不過美聯儲局恢復減息，美國企業宣布一系列橫跨多年的人工智能投資計劃，市場對盈利預測仍過於保守，所以將美國股票看法升至「超配」。考慮到市場持倉擁擠，投資者宜候低分段吸納，均衡配置健康護理及科技股行業。

 

　　他續指，該行亦超配日本以外亞洲股票。自6月調高南韓股票看法以來韓股跑贏，估值已升至平均水平以上，目前將評級調低至「中性」。

 

看好中國離岸股票多於中國在岸股票，中國股市估值重估空間較大

 

　　鄭子豐表示，在股票方面，看好中國離岸股票多於中國在岸股票，並指科技行業的盈利最近有所調整，但該行預計到年底前景將會改善，與在岸的滬深300指數相比，科技行業在以離岸為主的明晟中國指數中佔比更高。

 

　　他續指，中國股市的估值重估空間較大，人工智能發展、財政刺激措施以及應對非理性價格競爭的努力將推動估值重估，並相信港股將能受惠於南向資金持續流入。

 

　　被問及現時在美國AI股方面是否存在泡沫，他指出，過去數月在AI方面的投資及訂單均表現出非常利好消息，相關投資減低了市場對於AI能否商業化的考慮，並指投資金額並非小數目，將能在未來較長時間帶動相關公司盈利，並指AI的結構性增長因素可抵銷不少風險因素，如美國政府停擺及地緣政治風險。

 

　　該行予標普500指數12個月目標預測為7250點，納斯達克100指數12個月目標預測為27000點。

 

撰文：經濟通採訪組

 

