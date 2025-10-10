芯片股 | 中芯兩融折算率被券商降至零，中芯華虹急回吐可否趁機吸？

中芯國際(00981)(滬:688981)及華虹半導體(01347)近期升勢凌厲，昨早(9日)曾分別高見93.5元及99.5元齊創新高，惟午後突急挫，最終齊倒跌逾6%收市，今早(10日)仍未止跌，其中中芯再插逾半成。消息面上，因應中芯A股靜態市盈率已超過300倍，多家券商將其融資融券折算率調整為零，或致其借勢急速回吐。不過，中芯及華虹日前才獲高盛上調目標價至117元，看好其受惠AI需求增長，而全球晶圓代工龍頭台積電(US.TSM)同樣受惠AI需求，最新公布第三季營收創單季新高，中芯及華虹可否趁回吐吸納？

中芯A股靜態市盈率或逾300倍 融資融券折算率被調整為零

內媒消息，多家券商將中芯國際、佰維存儲(滬:688525)等多隻A股股票的融資融券折算率統一調整為零，因觸發了風控閾值。內媒諮詢多家券商，客服普遍回覆是根據相關規定進行的常規調整。對於折算率調整為零的情況，交易所早有明確規定，例如上交所規定，「被實施風險警示、進入退市整理期的證券，靜態市盈率在300倍以上或者為負數的A股股票，以及權證的折算率為0%」；深交所也規定，「被實行風險警示或者進入退市整理期的證券，靜態市盈率在300倍以上或者為負數的A股股票，以及權證的折算率為0%」。



中芯國際A股最近連續上漲，或導致其靜態市盈率超過300倍。有業內人士稱，這是券商依據交易所規則開展的常態化操作，該規定自2016年起實施，並沿用至今，A股市場保持一致，並非只針對某個行業或者板塊，也就是説A股市場靜態市盈率超過300倍的兩融股票，折算率都會調整為零。

台積電第三季營收按季增6%勝預期 創單季新高

台積電昨日公布，今年9月營收3309.8億元新台幣，按年增長31.4%，按月減1.4%。今年首三季，台積電累計營收2.76萬億元新台幣，按年增36.4%，單計第三季季度營收則為9899.2億元新台幣，按季增6.01%，按年增30.31%。受惠AI、HPC需求熱絡，加上新台幣匯率升值幅度低於原預期，推升台積電營收表現優於預期，並創下單季新高。



展望後市，外資紛紛看好，台積電受惠AI芯片持續供不應求，第四季美元營收仍有機會向上，改寫單季新高，全年美元營收挑戰超越年增30%的目標。

高盛：中芯華虹受惠AI需求增長 目標價均升至117元



高盛日前發表報告指，對中國本土AI生態系統的持續發展持正面看法，這將有利於中芯和華虹在半導體領域的長期業務機遇。DeepSeek近期發布了新的實驗性模型V3.2-Exp，該模型提升了訓練和推理效率。據此，該模型使DeepSeek的API(應用程式介面)成本降低了50%以上，這有助於生成式AI技術的更廣泛應用。隨後，國內ASIC(特定應用積體電路)和GPU廠商如寒武紀(滬:688256) 、華為和海光信息(滬:688041)均宣布已完成對該新模型的適配。隨著從模型到半導體的本土AI解決方案不斷發展，預期中芯和華虹作為中國領先的晶圓代工廠，將長期受益。該行將中芯目標價由95元升至117元，華虹目標價亦由87元升至117元，均維持「買入」評級。

高盛指，中國穩步擴產與技術遷移。中芯和華虹均致力於擴大產能。中芯的7nm/14nm產能正在擴張，而華虹已宣布其下一座晶圓廠將遷移至28nm製程，未來還可能進一步升級，而持續的投資將使中芯和華虹能夠滿足由AI驅動的日益增長的需求，並適應新的技術要求。

華泰證券看好中芯先進工藝份額提升 升目標價至119元



華泰證券亦將中芯H股目標價由63元上調至119元，A股目標價則由118.3元人民幣升至238元人民幣，維持「買入」評級。該行維持中芯2025至27年純利預測，按年分別升26%、22%及27%，達6.2億、7.6億及9.6億美元。

展望未來，該行相信以華為為代表的國產AI芯片密集的發布，可望帶動國內先進工藝代工需求快速增長，另美國進一步收緊對華設備出口管制，可望倒逼中芯等國內代工企業份額提升。該行建議投資者關注未來中芯的產品單價和少數股東權益變化趨勢等。

該行看好中芯在先進製程領域的卡位優勢，公司在完成目前的A股增發之後，預計將進入下一個擴產周期，料可充分掌握先進工藝市場增長的發展機會。

莫灝楠：短期炒風結束估值不合理未宜吸納

南華金融集團副總監莫灝楠認為，中芯及華虹都未宜吸納，首先技術圖形很差，昨日一出「兩融折算率降至零」的消息後已大成交被打下來，而隨著融資額收緊，短期內炒風都會結束，加上包括寒武紀及中芯等股份都是各自因國內沒選擇，只能買一些對標外國公司的芯片龍頭，所以只屬一個炒風，是缺乏盈利增長的估值提升，在炒升那麼多後不宜丙跟炒，再配合收緊了孖展及各方消息，看來政策面開始有些改變，故不適合再買。

莫灝楠又指，再看這批公司的估值已完全沒意思，其中華虹可能快過千倍PE，歷史PE可能200幾倍，而中芯肯定過百倍PE，本身它們是重資產的晶圓代工廠，利潤率很低，只有逾20%，而且無法如輕資產的科技公司快速擴張，最主要問題是製造芯片要機器、人手及生產線擴張，才可增加產量及盈利，而其上游是華為。公司既沒法加價，也因其設備受外國制裁，不能快速增加生產線，如何能令盈利快速增長，值過百倍PE呢？華虹所造芯片更屬低技術、成熟製程，可能是45納米以上，它們可能只用於家電甚至SIM卡和銀行卡，利潤率一直很低，幾百倍PE完全不合理。就算再吼也是完全看A股炒風，如果A股回落，中央又重新放寬對孖展要求，資金再回來炒國產替代，才可再吼，現在只能等。

中芯半日跌5.69%收報78.75元，成交101.96億元；華虹跌4.05%報81.75元，成交45.55億元。其他芯片股亦普遍下跌，上海復旦(01385)跌4.52%報43.1元，晶門半導體(02878)跌3.39%報0.57元，ASMPT(00522)跌2.94%報92.55元，宏光半導體(06908)跌3.39%報0.57元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

