  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

一周部署 | 美關稅停擺添亂，滙控恒生領港股突圍

12/10/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美國停擺與數據亂局

 

　　美國政府停擺11天，參議院7次投票失敗，醫療補貼爭議未解，休會至周二（14日）。75萬員工無薪休假，軍人工資縮水，BLS數據停發，航班延誤擴散，市場信心動搖，美股連日回吐。9月非農報告延後，ADP 9月實際減少3.2萬（10月1日補發），失業率估計4.3%。不排除原定於周三（15日）公布的核心CPI數據會被延遲，受停擺影響下的情景一，能依時公布CPI數據，並且低於預期，聯儲局12月減息概率升，股市反彈，美元回落；若依時公布但結果僅符合預期，料美債收益率靠穩；若依時公布但數據高於預期，減息概率降，收益率上升，拖累股市下跌。情景二，若延遲公布，市場波動率趨升，避險資金會湧向債市。本周其他數據還包括零售銷售、房屋開工、首領失業金人數、褐皮書及IMF會議等內容，均值得密切關注。

 

美元走強黃金承壓後反彈

 

　　9月ADP減少顯示勞動市場疲弱，8月CPI同比增長創7個月新高，美債收益率微升，12月減息概率下降，令市場情緒轉向避險，美元指數一度攀升至近兩個月高位，重挫黃金曾跌至3992美元。儘管金價短期承壓，黃金長期看多邏輯尤在。全球央行今年以來增持黃金520吨，以對沖美元霸權，其中中國上半年增持19吨，總儲備達2302吨。地緣風險包括中東衝突和俄烏戰事推升需求，金價10月7日成功突破4000美元大關。聯儲局減息周期延伸至2026，加上PCE 2.7%黏性，利好無息資產黃金。美國停擺與關稅不確定性加劇，推升資金流入黃金ETF避險。供應端受限，中國稀土出口管制間接支撐貴金屬價格。受地緣風險及聯儲局減息支撐，第四季度金價有望再闖高位。

 

北水重開、期待公布三季度中國經濟數據

 

　　北水重開對整體港股正面，市場焦點中美元首會否進行會晤，另外亦憧憬本月20日召開的四中全會及「十五五」規劃內容。本周關注包括9月貿易順差數據，市場預計989億美元，進出口額預計增長較前月輕微加快。9月新增貸款額預計1.47萬億元人民幣。9月CPI預計同比跌0.1%，PPI預計同比跌2.3%，通縮壓力持續緩解。三季度GDP預計4.5%，較前季度年增5.2%略呈放緩。若公布水平能高於4.8%，會利好股票及風險資產市場氣氛。美中關稅自2025年4月生效，其中部份條例暫緩執行，下月10日前不能達成協議，若全面實行新稅率計，中國出口損失至少高達5000億美元，將重創製造業、農業、電子等多個行業。

 

半導體及AI ETF受挫

 

　　中國稀土管制衝擊英偉達、蘋果供應鏈。英偉達與OpenAI雲業務毛利率僅14%，遠低於Oracle的70%，GPU成本拖累盈利。Nvidia投資OpenAI形成閉環融資，AI泡沫隱憂升溫。IMF與英央行警告估值逼2000年網際網路泡沫；摩通CEO Dimon質疑AI真實性；OpenAI CEO Altman警告過度追捧恐巨虧。有內地券商調整半導體企業的融資融券折算率至零，進一步加劇市場恐慌情緒。半導體雲算機智ETF雖然表現急挫，考慮到AI基建長期生產率提升，仍然有望推動資金流向中芯(00981)及華虹半導體(01347)等藍籌晶片股及相關產品。

 

新股AB制熱下的投資指南

 

　　港股新股市場氣氛熾熱，金葉國際(08549)行B制超購11464倍，首日漲330%；奧克斯電氣(02580)A制超購556倍破發；禾賽(02525)則走18C專為特殊科技企業通道。所謂A制有回補（100倍至35%），B制無回補，配售10%散戶中籤率低，抽新股愈趨博彩化，而貨源歸邊，令首日股價容易爆升。港交所今年首三季度集資1823億港元，全球第一，料第四季有SHEIN（1超50億美元）、字節跳動、Mindray（110億美元）、滴滴登場，總集資逼近2018年水平。新制實施後17隻新股15隻購錢，不過投資者切忌盲目追超購熱潮，基本面分析考量投資決定。

 

滙控私有化恒生交易契機

 

　　滙控(00005)周四（9日）宣布私有化恒生(00011)，溢價30%每股155港元，收購37%股權（1061億港元），按周五（10日）收市價計算市值增至20200億港元。恒生權重1.1%（市值2820億港元），按收購權益推算，退市後滙控權重可由8.1%升至8.6%，拋離第三位的阿里(09988，7.2%），拉近了與騰訊(00700)(8.8%)的距離，粗略估計金融板塊佔恒指可貢獻約25%。市場擔憂特朗普關稅政策硬著陸帶來短暫市場震盪，如果冷靜觀察其今年以來貿易談判的風格，相信特朗普團隊最終仍會向中國進行談判，加上內地經濟復甦預期、中概股反彈等因素，將繼續有利資金流入及港股本季表現。

 

一周部署 | 觀望停擺事件對美國公布CPI數據等最新安排

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 觀望停擺事件對美國公布CPI數據等最新安排

 

姚浩然：滙控私有化恒生 長遠對業務有幫助 惟短期留意…

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.400

異動股

02328

中國財險

18.360

異動股

00914

海螺水泥

24.980

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,479.60
    -878.82 (-1.896%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,552.51
    -182.60 (-2.711%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,204.43
    -820.20 (-3.562%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.789
變動率︰-3.800%
較港股︰-2.62%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.404
變動率︰-3.903%
較港股︰-4.73%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌622.217
變動率︰-6.326%
較港股︰-4.49%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌418.961
變動率︰-6.779%
較港股︰-5.77%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌121.690
變動率︰-8.089%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌159.010
變動率︰-8.447%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌26.600
變動率︰-9.370%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.310
變動率︰-13.300%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌214.900
變動率︰-7.725%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌357.010
變動率︰-7.749%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌69.840
變動率︰-7.802%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌151.020
變動率︰-7.842%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/10/2025 19:04 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/10/2025 19:04 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.400
  • 02328 中國財險
  • 18.360
  • 00914 海螺水泥
  • 24.980
  • 00819 天能動力
  • 8.800
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 119.500
股份推介
  • 02283 東江集團控股
  • 2.590
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.910
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 25.000
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.340
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 237.400
  • 目標︰$248.00或以上
人氣股
  • 00011 恒生銀行
  • 150.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.400
  • 00005 滙豐控股
  • 103.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.650
  • 00981 中芯國際
  • 77.550
報章貼士
  • 01361 ３６１度
  • 5.910
  • 目標︰$7.30
  • 02533 黑芝麻智能
  • 21.080
  • 目標︰$23.70
  • 00763 中興通訊
  • 42.060
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/10/2025 17:05  《盤後部署》恒指五連跌失守廿天線，防守股受捧避險吼神華財息兼收

10/10/2025 17:37  金管局阮國恒：跨境徵信互通計劃助香港銀行審批逾2.6億元貸款

10/10/2025 15:54  【銀色債券】銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

10/10/2025 17:19  向華強否認遭銀行Call Loan，強調沒有出現財政不穩情況

10/10/2025 16:20  【恒生私有化】證券及期貨專業總會：私有化屬於戰略性投資，並非撤資行為

10/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒９９億元，買小米沽中芯

10/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控目標惟降至持有，摩通微削阿里目標

10/10/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７８１６，一年拆息與上日維持３﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：港股回調是吸納良機新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美關稅停擺添亂，滙控恒生領港股突圍新文章
人氣文章

新聞>中國故事

關稅戰 | 美將對華加徵100%關稅，商務部：不願打關稅戰，但也不怕打新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

11月電影必睇清單｜《國寶》破150億日圓票房問鼎奧斯卡、港產動畫《世外》勇闖金馬獎
人氣文章

騙局大拆解

騙徒騎劫商業夥伴WhatsApp帳戶 要求支付貨款 受害人公司損失逾100萬港元
人氣文章

足球俱樂部．主教練

利物浦三連敗，球迷心傷；排陣換人保守，史諾失威
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

秋日下午茶推介：文華東方酒店 x Buccellati／聯乘韓國傳奇漫畫大師／秋畔花語主題，享受午後的浪漫時光！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2025 秋冬最值得入手波鞋 TOP 8 ！JACQUEMUS x Nike 到 Valentino x Vans，轉季買鞋不需理由！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《初戀慢半拍》：緣來緣去，不乏新希望
健康好人生 Health Channel
人氣文章
守護健康 醫護之選｜全力守護香港人健康，【樂本健】蟬聯「健康品牌成就大獎」
人氣文章
八字與健康｜ 「日主」與「月令」判斷身體強弱，中醫治病從八字分析健康更全面準確
人氣文章
知名童星肺腺癌逝終年50歲：7歲成名17歲涉綁架案出獄成導演兼書法家
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/10/2025
港股 | 蕭猷華：港股回調是吸納良機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處