一周部署 | 美關稅停擺添亂，滙控恒生領港股突圍

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美國停擺與數據亂局

美國政府停擺11天，參議院7次投票失敗，醫療補貼爭議未解，休會至周二（14日）。75萬員工無薪休假，軍人工資縮水，BLS數據停發，航班延誤擴散，市場信心動搖，美股連日回吐。9月非農報告延後，ADP 9月實際減少3.2萬（10月1日補發），失業率估計4.3%。不排除原定於周三（15日）公布的核心CPI數據會被延遲，受停擺影響下的情景一，能依時公布CPI數據，並且低於預期，聯儲局12月減息概率升，股市反彈，美元回落；若依時公布但結果僅符合預期，料美債收益率靠穩；若依時公布但數據高於預期，減息概率降，收益率上升，拖累股市下跌。情景二，若延遲公布，市場波動率趨升，避險資金會湧向債市。本周其他數據還包括零售銷售、房屋開工、首領失業金人數、褐皮書及IMF會議等內容，均值得密切關注。

美元走強黃金承壓後反彈

9月ADP減少顯示勞動市場疲弱，8月CPI同比增長創7個月新高，美債收益率微升，12月減息概率下降，令市場情緒轉向避險，美元指數一度攀升至近兩個月高位，重挫黃金曾跌至3992美元。儘管金價短期承壓，黃金長期看多邏輯尤在。全球央行今年以來增持黃金520吨，以對沖美元霸權，其中中國上半年增持19吨，總儲備達2302吨。地緣風險包括中東衝突和俄烏戰事推升需求，金價10月7日成功突破4000美元大關。聯儲局減息周期延伸至2026，加上PCE 2.7%黏性，利好無息資產黃金。美國停擺與關稅不確定性加劇，推升資金流入黃金ETF避險。供應端受限，中國稀土出口管制間接支撐貴金屬價格。受地緣風險及聯儲局減息支撐，第四季度金價有望再闖高位。

北水重開、期待公布三季度中國經濟數據

北水重開對整體港股正面，市場焦點中美元首會否進行會晤，另外亦憧憬本月20日召開的四中全會及「十五五」規劃內容。本周關注包括9月貿易順差數據，市場預計989億美元，進出口額預計增長較前月輕微加快。9月新增貸款額預計1.47萬億元人民幣。9月CPI預計同比跌0.1%，PPI預計同比跌2.3%，通縮壓力持續緩解。三季度GDP預計4.5%，較前季度年增5.2%略呈放緩。若公布水平能高於4.8%，會利好股票及風險資產市場氣氛。美中關稅自2025年4月生效，其中部份條例暫緩執行，下月10日前不能達成協議，若全面實行新稅率計，中國出口損失至少高達5000億美元，將重創製造業、農業、電子等多個行業。

半導體及AI ETF受挫

中國稀土管制衝擊英偉達、蘋果供應鏈。英偉達與OpenAI雲業務毛利率僅14%，遠低於Oracle的70%，GPU成本拖累盈利。Nvidia投資OpenAI形成閉環融資，AI泡沫隱憂升溫。IMF與英央行警告估值逼2000年網際網路泡沫；摩通CEO Dimon質疑AI真實性；OpenAI CEO Altman警告過度追捧恐巨虧。有內地券商調整半導體企業的融資融券折算率至零，進一步加劇市場恐慌情緒。半導體雲算機智ETF雖然表現急挫，考慮到AI基建長期生產率提升，仍然有望推動資金流向中芯(00981)及華虹半導體(01347)等藍籌晶片股及相關產品。

新股AB制熱下的投資指南

港股新股市場氣氛熾熱，金葉國際(08549)行B制超購11464倍，首日漲330%；奧克斯電氣(02580)A制超購556倍破發；禾賽(02525)則走18C專為特殊科技企業通道。所謂A制有回補（100倍至35%），B制無回補，配售10%散戶中籤率低，抽新股愈趨博彩化，而貨源歸邊，令首日股價容易爆升。港交所今年首三季度集資1823億港元，全球第一，料第四季有SHEIN（1超50億美元）、字節跳動、Mindray（110億美元）、滴滴登場，總集資逼近2018年水平。新制實施後17隻新股15隻購錢，不過投資者切忌盲目追超購熱潮，基本面分析考量投資決定。

滙控私有化恒生交易契機

滙控(00005)周四（9日）宣布私有化恒生(00011)，溢價30%每股155港元，收購37%股權（1061億港元），按周五（10日）收市價計算市值增至20200億港元。恒生權重1.1%（市值2820億港元），按收購權益推算，退市後滙控權重可由8.1%升至8.6%，拋離第三位的阿里(09988，7.2%），拉近了與騰訊(00700)(8.8%)的距離，粗略估計金融板塊佔恒指可貢獻約25%。市場擔憂特朗普關稅政策硬著陸帶來短暫市場震盪，如果冷靜觀察其今年以來貿易談判的風格，相信特朗普團隊最終仍會向中國進行談判，加上內地經濟復甦預期、中概股反彈等因素，將繼續有利資金流入及港股本季表現。

