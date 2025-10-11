  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

憂關稅戰恒指夜期瀉1314點跌穿25000 ADR普遍挫阿里插6%折合154.7港元

11/10/2025

(互聯網圖片)

 

《經濟通通訊社11日專訊》市場擔憂關稅政策硬著陸恒指夜期跌1314點，報24968，低水1322點，隔夜ADR普遍下挫。
　　


　　阿里(09988)ADR較港股低6.4%，折合154.7港元；美團(03690)ADR較港股低7.4%，折合94.2港元；友邦保險(01299)ADR較港股低4.7%，折合70.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低4.4%，折合622.2港元；港交所(00388)ADR較港股低5.7%，折合419.0港元；建行(00939)ADR較港股低3.1%，折合7.1港元；平安(02318)ADR較港股低5.4%，折合51.0港元；京東(09618)ADR較港股低5.9%，折合123.9港元；工行(01398)ADR較港股低3.0%，折合5.5港元；中行(03988)ADR較港股低3.5%，折合4.1港元；滙控(00005)ADR較港股低0.8%，折合102.6港元。

 

　　恒指周五(10日)連跌5天，其中AI及晶片股沽壓顯著，全周累計跌850點。

 

【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.400

異動股

02328

中國財險

18.360

異動股

00914

海螺水泥

24.980

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,479.60
    -878.82 (-1.896%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,552.51
    -182.60 (-2.711%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,204.43
    -820.20 (-3.562%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.791
變動率︰-3.800%
較港股︰-2.61%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.415
變動率︰-3.903%
較港股︰-4.72%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌622.313
變動率︰-6.326%
較港股︰-4.48%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌419.026
變動率︰-6.779%
較港股︰-5.75%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌121.690
變動率︰-8.089%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌159.010
變動率︰-8.447%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌26.600
變動率︰-9.370%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.310
變動率︰-13.300%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌214.900
變動率︰-7.725%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌357.010
變動率︰-7.749%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌69.840
變動率︰-7.802%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌151.020
變動率︰-7.842%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/10/2025 02:32 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/10/2025 02:32 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.400
  • 02328 中國財險
  • 18.360
  • 00914 海螺水泥
  • 24.980
  • 00819 天能動力
  • 8.800
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 119.500
股份推介
  • 02283 東江集團控股
  • 2.590
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.910
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 25.000
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.340
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 237.400
  • 目標︰$248.00或以上
人氣股
  • 00011 恒生銀行
  • 150.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.400
  • 00005 滙豐控股
  • 103.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.650
  • 00981 中芯國際
  • 77.550
報章貼士
  • 01361 ３６１度
  • 5.910
  • 目標︰$7.30
  • 02533 黑芝麻智能
  • 21.080
  • 目標︰$23.70
  • 00763 中興通訊
  • 42.060
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/10/2025 17:05  《盤後部署》恒指五連跌失守廿天線，防守股受捧避險吼神華財息兼收

10/10/2025 17:37  金管局阮國恒：跨境徵信互通計劃助香港銀行審批逾2.6億元貸款

10/10/2025 15:54  【銀色債券】銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

10/10/2025 17:19  向華強否認遭銀行Call Loan，強調沒有出現財政不穩情況

10/10/2025 16:20  【恒生私有化】證券及期貨專業總會：私有化屬於戰略性投資，並非撤資行為

10/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒９９億元，買小米沽中芯

10/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控目標惟降至持有，摩通微削阿里目標

10/10/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７８１６，一年拆息與上日維持３﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

憂關稅戰恒指夜期瀉1314點跌穿25000 ADR普遍挫阿里插6%折合154.7港元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中概動向 | 熱門中概股普遍下跌，阿里巴巴插8%新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 特朗普突對華加徵100%關稅﻿， 威脅取消APEC習特會新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

A股頂背馳，升完？
人氣文章

Foodie What’s On

Hotel ICON酒店泰式宵夜套餐$98起︰惹味小食串燒+甜品，任飲啤酒及青檸梳打水
人氣文章

影視娛樂

《尋秦記》電影版傳改在跨年檔期上映，疑避開李連杰賀歲片正面交鋒？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

秋日下午茶推介：文華東方酒店 x Buccellati／聯乘韓國傳奇漫畫大師／秋畔花語主題，享受午後的浪漫時光！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

不動如山林俊賢，男兒本色久違了
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮粵菜新裝登場！麻辣龍蝦氣泡春卷、秘製生醃汁海釣鮮魷、皇牌香脆炸雞，經典重塑新味覺
健康好人生 Health Channel
人氣文章
八字與健康｜ 「日主」與「月令」判斷身體強弱，中醫治病從八字分析健康更全面準確
人氣文章
名人健康 │ 羅家英四度患癌剩約9年命，高溫下堅持扮唐僧行動遲緩需攙扶
人氣文章
60萬人大型研究證實：1種蔬菜每日半碗可減26%患癌風險，對3大癌症特別有效
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/10/2025
憂關稅戰恒指夜期瀉1314點跌穿25000 ADR普遍挫阿里插6%折合154.7港元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處