憂關稅戰恒指夜期瀉1314點跌穿25000 ADR普遍挫阿里插6%折合154.7港元
11/10/2025
(互聯網圖片)
《經濟通通訊社11日專訊》市場擔憂關稅政策硬著陸恒指夜期跌1314點，報24968，低水1322點，隔夜ADR普遍下挫。
阿里(09988)ADR較港股低6.4%，折合154.7港元；美團(03690)ADR較港股低7.4%，折合94.2港元；友邦保險(01299)ADR較港股低4.7%，折合70.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低4.4%，折合622.2港元；港交所(00388)ADR較港股低5.7%，折合419.0港元；建行(00939)ADR較港股低3.1%，折合7.1港元；平安(02318)ADR較港股低5.4%，折合51.0港元；京東(09618)ADR較港股低5.9%，折合123.9港元；工行(01398)ADR較港股低3.0%，折合5.5港元；中行(03988)ADR較港股低3.5%，折合4.1港元；滙控(00005)ADR較港股低0.8%，折合102.6港元。
恒指周五(10日)連跌5天，其中AI及晶片股沽壓顯著，全周累計跌850點。
【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票