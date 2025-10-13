  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

開市Go | 特朗普擬威脅中方取消會晤，美對華加關稅下月1日生效，中國金龍指數急跌

13/10/2025

要聞盤點

 

1、美股周五（10日）遭市場大幅拋售，三大指數全線收跌。美國總統特朗普再度作出關稅威脅，稱或將大幅提高關稅以反制中國的稀土出口管制，並暗示原定的「習特會」可能取消，言論引發市場對國際貿易緊張局勢急劇惡化的恐慌，促使投資者拋售風險資產。與此同時，美國政府停擺進入第十天，並首度宣布大規模裁員，進一步打擊市場信心。道指收市跌878.82點，或1.9%，報45479.6點；標普500指數跌182.59點，或2.71%，報6552.52點；納指跌820.2點，或3.56%，報22204.43點。中國金龍指數跌520點。日經期貨截至上午7時50分升1270點。

 

2、美中貿易緊張局勢再度急劇升溫。美國總統特朗普透過其社交平台Truth Social發文，威脅將大幅提高對中國進口商品的關稅，並暗示可能取消原定於兩周後在南韓亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間與中國國家主席習近平的會晤。

 

3、中美貿易關係再度急轉直下。美國總統特朗普突然透過其社交平台宣布，將由11月1日起，對所有從中國進口的商品在現有關稅基礎上，額外加徵100%的懲罰性關稅，並同步對所有「美國關鍵軟件」實施出口管制。

 

4、美國密歇根大學10月消費者信心指數初值報55，雖然略低於9月份的55.1，但仍優於市場預期的54.2。數據反映，儘管消費者對當前經濟狀況的看法有所改善，但對未來的展望則更趨審慎。

 

5、美國聯儲局理事沃勒表示，過去數月的就業增長可能已轉為負數，疲弱的勞動力市場已成為他目前最主要的憂慮，並表示希望當局繼續審慎減息。

 

6、根據CNBC報道，聯儲局主席遴選程序取得新進展。財政部長貝森特已完成對候選人的首輪面試，並將初步的11人名單大幅收窄至5人。

 

7、美國晶片商高通(US.QCOM)再遇中國監管風波。中國國家市場監督管理總局（市監總局）宣布，因高通收購以色列汽車晶片公司Autotalks時未依法申報「經營者集中」，涉嫌違反《反壟斷法》，已對其正式立案調查。消息拖累高通盤前下跌超過1%。

 

8、俄羅斯周日公布總統普京簽署的法令，放寬對國內煉油廠的燃料價格補貼，在烏克蘭加強攻擊煉油設施之際，繼續提供數十億盧布援助以穩定國內供應。

 

9、根據中國交通運輸部公告，經國務院批准，自2025年10月14日起，將對符合以下條件的美籍船舶徵收特別港務費：由美國企業、組織或個人擁有、營運、懸掛美國旗、在美國建造，以及美方持股超過25%的船舶。相關費用由船舶掛靠港口所在地的海事管理機構負責收取。

 

10、財政司司長陳茂波發表網誌表示，將以中國代表團成員身份參與本周在美國華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行集團年會，並計劃與當地金融機構、基金投資者、商會、學者和智庫進行交流。除討論國際金融與貿易形勢外，他將重點介紹香港最新發展，特別是北部都會區的潛力與粵港澳大灣區的蓬勃機遇。

 

開市Go | 特朗普擬威脅中方取消會晤，美對華加關稅下月1日生效，中國金龍指數急跌

 

開市Go | 特朗普擬威脅中方取消會晤，美對華加關稅下月1日生效，中國金龍指數急跌

 

開市Go | 特朗普擬威脅中方取消會晤，美對華加關稅下月1日生效，中國金龍指數急跌

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06693

赤峰黃金

35.600

異動股

03690

美團－Ｗ

99.800

異動股

08349

硅鑫集團

2.970

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,889.52
    +409.92 (+0.901%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,630.01
    +77.50 (+1.183%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,578.65
    +374.22 (+1.685%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升96.613
變動率︰+3.328%
較港股︰-0.14%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升52.351
變動率︰+2.748%
較港股︰-0.19%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升429.779
變動率︰+2.619%
較港股︰-0.70%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升638.251
變動率︰+2.614%
較港股︰-0.12%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.655
變動率︰+7.040%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升167.152
變動率︰+5.120%
JD 京東
按盤價(USD)︰升33.012
變動率︰+3.648%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升128.680
變動率︰+3.549%
精選美股 More
TSM 台積電
按盤價(USD)︰升299.610
變動率︰+6.752%
M 梅西百貨
按盤價(USD)︰升17.320
變動率︰+4.906%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升971.414
變動率︰+3.762%
QCOM 高通
按盤價(USD)︰升158.305
變動率︰+3.070%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/10/2025 10:43 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/10/2025 10:43 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06693 赤峰黃金
  • 35.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 99.800
  • 08349 硅鑫集團
  • 2.970
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.206
  • 02418 德銀天下
  • 7.200
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.640
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.530
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.520
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 24.300
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.400
  • 目標︰$32.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.570
  • 00981 中芯國際
  • 80.150
  • 00700 騰訊控股
  • 639.000
  • 00388 香港交易所
  • 432.800
報章貼士
  • 02097 蜜雪集團
  • 432.000
  • 目標︰$425.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.780
  • 目標︰--
  • 02618 京東物流
  • 12.520
  • 目標︰$14.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/10/2025 16:37  《盤後部署》關稅衝擊有限恒指料反覆向上，資金力撐中國太平逆市三連升

13/10/2025 18:15  證監會推出房地產基金專線，可以保密形式諮詢，申請受理後四周內有決定

13/10/2025 15:23  港交所(00388)在杜拜設立新子公司，拓展大宗商品業務

13/10/2025 17:53  【新股上市】賽力斯通過港交所上市聆訊，傳集資156億元

13/10/2025 16:00  【關稅戰】特朗普威脅加關稅，中國外交部促美糾正錯誤做法

13/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

13/10/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】滙證、高盛升騰訊目標價，大摩削比亞迪、理想惟升蔚來、小鵬目標

13/10/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６４，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪｜市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 東吳證券：貿易戰動盪因素未動搖港股牛市基礎新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 9月美元計進出口均勝預期，貿易戰升溫股匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

分析巴菲特入市，還有意思嗎？
人氣文章

手機情報站．徐帥

旗艦級平板Xiaomi Pad Mini｜便攜效能兼備，雙USB-C提升連接體驗 1
人氣文章

Foodie What’s On

大家樂粥品點心早餐長者/會員減$3，吉野家$1追加雞扒，包點先生臘腸糯米飯$34＋$6配臘腸
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

有鋼圈 vs 無鋼圈內衣：各有好處！專家分析不同場合配搭，穿Wireless Bra該留意甚麼？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高蛋白不只靠雞肉果仁！營養師推介4款隱藏高蛋白食物，藜麥枝豆也上榜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜64歲林俊賢古裝現身內地景區，網民慨嘆高溫下老態盡顯新文章
人氣文章
名人保養｜佘詩曼零濾鏡照曝光，50歲保養得宜、公開美肌Keep Fit 6招
人氣文章
愛食肉不等於不健康：研究揭動物性蛋白質不增早逝風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 22:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪13/10/2025
洪灝專訪｜市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處