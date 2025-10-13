開市Go | 特朗普擬威脅中方取消會晤，美對華加關稅下月1日生效，中國金龍指數急跌

要聞盤點

1、美股周五（10日）遭市場大幅拋售，三大指數全線收跌。美國總統特朗普再度作出關稅威脅，稱或將大幅提高關稅以反制中國的稀土出口管制，並暗示原定的「習特會」可能取消，言論引發市場對國際貿易緊張局勢急劇惡化的恐慌，促使投資者拋售風險資產。與此同時，美國政府停擺進入第十天，並首度宣布大規模裁員，進一步打擊市場信心。道指收市跌878.82點，或1.9%，報45479.6點；標普500指數跌182.59點，或2.71%，報6552.52點；納指跌820.2點，或3.56%，報22204.43點。中國金龍指數跌520點。日經期貨截至上午7時50分升1270點。

2、美中貿易緊張局勢再度急劇升溫。美國總統特朗普透過其社交平台Truth Social發文，威脅將大幅提高對中國進口商品的關稅，並暗示可能取消原定於兩周後在南韓亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間與中國國家主席習近平的會晤。

3、中美貿易關係再度急轉直下。美國總統特朗普突然透過其社交平台宣布，將由11月1日起，對所有從中國進口的商品在現有關稅基礎上，額外加徵100%的懲罰性關稅，並同步對所有「美國關鍵軟件」實施出口管制。

4、美國密歇根大學10月消費者信心指數初值報55，雖然略低於9月份的55.1，但仍優於市場預期的54.2。數據反映，儘管消費者對當前經濟狀況的看法有所改善，但對未來的展望則更趨審慎。

5、美國聯儲局理事沃勒表示，過去數月的就業增長可能已轉為負數，疲弱的勞動力市場已成為他目前最主要的憂慮，並表示希望當局繼續審慎減息。

6、根據CNBC報道，聯儲局主席遴選程序取得新進展。財政部長貝森特已完成對候選人的首輪面試，並將初步的11人名單大幅收窄至5人。

7、美國晶片商高通(US.QCOM)再遇中國監管風波。中國國家市場監督管理總局（市監總局）宣布，因高通收購以色列汽車晶片公司Autotalks時未依法申報「經營者集中」，涉嫌違反《反壟斷法》，已對其正式立案調查。消息拖累高通盤前下跌超過1%。

8、俄羅斯周日公布總統普京簽署的法令，放寬對國內煉油廠的燃料價格補貼，在烏克蘭加強攻擊煉油設施之際，繼續提供數十億盧布援助以穩定國內供應。

9、根據中國交通運輸部公告，經國務院批准，自2025年10月14日起，將對符合以下條件的美籍船舶徵收特別港務費：由美國企業、組織或個人擁有、營運、懸掛美國旗、在美國建造，以及美方持股超過25%的船舶。相關費用由船舶掛靠港口所在地的海事管理機構負責收取。

10、財政司司長陳茂波發表網誌表示，將以中國代表團成員身份參與本周在美國華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行集團年會，並計劃與當地金融機構、基金投資者、商會、學者和智庫進行交流。除討論國際金融與貿易形勢外，他將重點介紹香港最新發展，特別是北部都會區的潛力與粵港澳大灣區的蓬勃機遇。

