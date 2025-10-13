關稅戰 | 東吳證券：貿易戰動盪因素未動搖港股牛市基礎

東吳證券（香港）行政總裁及東吳證券全球首席經濟學家陳李見傳媒表示，對港股市場持正面看法，指過去一個周末貿易戰相關消息動盪，沒有動搖是次港股牛市基礎。

東吳證券（香港）行政總裁及東吳證券全球首席經濟學家陳李

他解釋指，本輪港股牛市與經濟復甦、中美貿易戰和解及AI創新無關，而是連同各類商品一樣，隨美元弱勢而價格上升。他亦稱，現時美國財政、經濟、政治擔憂因素未見消散。他稱，若美元續弱勢，港股牛市不會改變。

他稱，後市個人會較看好高收益債券或股票，因預期今年內仍有兩次減息，明年減息次數亦為兩次以上。其次，他對商品持正面看法，惟對於科技股，他認為前景雖好，惟估值未能證明（ustify）。

至於貿易戰方面，雖然美國總統特朗普聲稱將對中國加徵額外100%關稅，他則認為市場對貿易戰升級有充分預期，是次屬於一個修正回調的觸發點。

港股IPO可望續強勢

此外，他認為，本港IPO可延續現時強勢，由於國內IPO放緩；港股大市明顯上升；資金流有明顯轉變。在資金流方面，他指出，於今年4月以後，主要資金流入為中國人原先存放在海外的資金，因美元弱勢而回流。

他亦提到，港股估值結構有所改變，過去不會為沒有盈利公司給予太多估值，但今年可見非盈利公司，如機械人、醫藥股板塊表現不俗。而現時在公司自身管道內，至少為5至6家公司作保薦；為8至10家公司作承銷。陳李披露，其中幾乎全部為醫藥及機器人企業，亦屬於內地企業及來港IPO。

撰文：經濟通採訪組

