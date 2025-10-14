  • 會員
山今養生智慧
新股招股｜聚水潭可入飛抽股？

14/10/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/OdblRoONsM4

 

 

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票

即時重點新聞

14/10/2025 16:34  《盤後部署》市場觀望氣氛濃恒指料未穩，內銀逆市受追捧民行追落後

14/10/2025 16:37  港鐵(00066)行政總裁金澤培將於明年起轉任主席任期三年，歐陽伯權年底退任

14/10/2025 17:19  【新股上市】路透：文遠知行已聘請大摩和中金，計劃來港二次上市

14/10/2025 16:13  政府宣布高層官員任命，郭黃穎琦出任政府物流服務署署長

14/10/2025 14:29  【比特幣】巨鯨做空震驚加密市場，神秘操盤手聲稱「不識特朗普」

14/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８６﹒０３億元，買南方恒生科技沽中芯

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

14/10/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５３，隔夜拆息較上日微軟至３﹒…

照顧者 情緒健康

