小米｜SU7再發生致命車禍，惟登記人形機器人著作權惹憧憬，股價曾倒升已屆吸納時？

14/10/2025

　　小米集團(01810)旗下小米汽車再捲入致命車禍事故。據報成都一輛小米SU7於昨日(13日)凌晨超速失控碰撞後起火，因車門無法打開，導致司機被困車內身亡，另小米位於北京的第二座電動車研發大樓被揭未通過當局審批。連串負面消息拖累小米股價昨日急挫逾半成，今早(14日)亦曾繼續偏軟，惟有消息指小米近日已登記「第三代人形機器人CyberOne」作品著作權，正推進其產業化落地，加上小米密密回購，昨再斥近2億元回購400萬股，股價午市前突倒升逾2%，或已屆吸納時候。

 

小米SU7再發生致命車禍，惟登記人形機器人著作權惹憧憬，股價先跌後回升已屆吸納時？

（小米汽車官網截圖）


小米SU7成都車禍疑涉酒駕　男司機疑被困車內身亡


　　《彭博》引述內媒報道，成都一輛小米SU7在發生碰撞後起火，車門無法打開，多名路人試圖打開車門，但未能救出被困人員。據成都警方通報，事發於昨日凌晨約3時18分，天府大道南段發生一道路交通事故，經初步調查，31歲男子鄧某某駕駛小型轎車，沿天府大道由北向南行駛。車輛在通過天府五街路口進入天府大道南段後，與前方同向由李某駕駛的小型轎車發生碰撞，隨後越過道路中央綠化帶，起火燃燒。警方指，事故造成駕駛人鄧某某死亡，涉事兩車不同程度受損，經檢測，鄧某某涉嫌酒後駕駛機動車，目前事故正在進一步調查中。

 

　　針對「網傳救援者無法從車外拉開車門」的說法，小米汽車客服回應，表示確認當車輛碰撞且車輛收到碰撞訊號時會觸發解鎖，可通過拉動車門外把手開啟車門。目前警方已發布警情通報，最終以警方調查的結果為準。

 

　　此前小米SU7也發生過致命車禍。今年3月，3名女大學生駕駛小米SU7前往安徽參加公職人員考試，結果在銅陵樅陽高速發生碰撞後車輛爆燃，3人都身亡。事發後外界對於小米智駕、車輛燃燒以及車門鎖閉等相關質疑聲浪四起。今年9月，小米召回11.69萬輛的SU7標準版電動汽車，指部分車輛在開啟Level 2輔助駕駛功能，可能增加碰撞風險，存在安全隱患。

 

小米登記人形機器人CyberOne著作權　推進產業化落地


　　天眼查App顯示，近日北京小米機器人技術有限公司登記「第三代人形機器人CyberOne」作品著作權，作品類別為美術。該公司成立於2023年4月，法定代表人為曾學忠，註冊資本約5556萬元人民幣，經營範圍包括工業機器人製造、工業機器人銷售、服務消費機器人製造等，由北京小米智能科技有限公司、北京屹唐創欣創業投資中心(有限合夥)共同持股。

 

　　公開資料顯示，CyberOne(中文名：鐵大)是小米於2022年8月11日發布的首款全尺寸人形仿生機器人，由小米創始人兼董事長雷軍在年度演講中正式推出，主要應用於家庭護理與陪伴場景。據報小米已於今年2月啟動該機器人在自有製造產線的分階段部署與測試，逐步推進其產業化落地。


小米連續兩周排名中國手機市場銷量第一　得益17系列銷售火爆

 

　　另外，據權威市調機構最新統計數據顯示，得益於小米17系列銷售火爆，9月29日至10月5日「十一黃金周」期間，小米以21.2%份額，力壓蘋果登頂中國市場手機銷量第一。這是小米17系列首銷以來，小米連續兩周蟬聯冠軍。

 

　　黃金周期間，中國市場手機銷量排名前五品牌分別為小米、蘋果、vivo、OPPO、華為。此前小米總裁盧偉冰表示，小米17系列累計銷量已突破100萬台，同期銷量超上代20%，並且銷售勢頭仍在持續走強。

 

小米SU7再發生致命車禍，惟登記人形機器人著作權惹憧憬，股價先跌後回升已屆吸納時？

（小米香港官網截圖）

 

花旗：小米北京研發大樓未通過驗收　惟並非與電動車生產相關


　　此外，花旗近日發表報告，引述內媒報道指，小米北京第二階段工廠研發大樓未能通過最終驗收，但該大樓為配套服務辦公樓，並非與電動車生產相關。相信按目前的交付速度，小米今年交付能超過35萬輛目標。

 

　　花旗又指，小米據報在「十一黃金周」智能手機銷售中排名第一，市佔率21.2%，超越蘋果的16.3%，受惠小米17強勁銷售，或緩解投資者擔憂。該行料小米股價短期內在區間震盪，而該股不受美國關稅風險影響。該行認為，小米股價上行風險為北京第二階段工廠獲批。負面風險包括電動車第二階段工廠擴產延遲、記憶體價格上漲及物聯網銷售放緩，目前予目標價66元，評級「買入」。

 

小米昨再斥近2億元回購400萬股　回購金額比上周五增97%

 

　　另小米最新申報，昨日斥1.97億元回購400萬股，回購金額比上周五(10日)增加約97%，每股回購最高價50.55元，每股回購最低價47.82元。小米此前才申報，上周五在聯交所購回192萬股，每股作價介乎51.95至52.35元，涉及金額約1億元。

 

　　集團指，自普通決議案(2025年6月5日)通過至今，共計購回659.54萬股，佔股本0.025%。

 

伍禮賢：基本面沒問題可中長期關注　50元或以下可吸上望60元

 

小米｜SU7再發生致命車禍，惟登記人形機器人著作權惹憧憬，股價曾倒升已屆吸納時？

（伍禮賢）


　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，小米在兩大業務包括新能源車及智能手機的進展都不錯，從基本面來看不算很差，當然近期股價下跌因SU7發生一起事故，但調查發現司機醉酒駕駛也是事故原因之一，記得小米股價於今年7月也曾受汽車事故困擾了幾個星期，以今次事件周期與上次比較，股價調整應已差不多。在基本面沒太大問題下，小米在50元附近或以下值得投資者中長期關注，而今日午市前股價急升，也與其登記了一個第三代人形機器人著作權有關，可見市場對其人形機器人業務發展亦有所憧憬，股價可上望58至60元水平。

 

　　小米半日升2.49%收報50.3元，成交52.2億元。其他科技股普遍受壓，阿里巴巴(09988)跌1.85%報159.6元，騰訊(00700)跌1.17%報631.5元，百度(09888)跌3%報119.5元，快手(01024)跌3.61%報77.55元，網易(09999)跌1.62%報231.2元，嗶哩嗶哩(09626)跌4.26%報206.6元，惟美團(03690)升0.4%報100.2元，京東(09618)升1.58%報129元。

 

小米SU7再發生致命車禍，惟登記人形機器人著作權惹憧憬，股價先跌後回升已屆吸納時？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,513.49
    -554.09 (-1.203%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,563.80
    -90.92 (-1.366%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,255.65
    -438.96 (-1.934%)
