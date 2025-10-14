David Webb: Webb-site將於本月尾因合約到期關閉

知名股評人David Webb所創辦的財經網站「Webb-site」，在網站上公告，位於紐約州的專用伺服器將於2025年10月31日（美國東部夏令時間）合約到期時關閉。David Webb解釋，由於各種原因，尤其是他的健康狀況不佳，因此決定不再續簽伺服器合同，因此屆時本平台上Webb-site資料庫的公共存取也將終止。

David Webb強調，網站結束後，資料自動收集就會繼續進行，只要他有能力，亦會繼續每周將整個資料庫和所有軟體更新的轉儲檔案上傳到Google Drive，希望有志人士或團體能夠承接數據庫內部分或全部內容，然後出版屬於他們自己版本，不論是否收費，只需註明出處便可，以及不會對他或網站構成承擔任何法律責任。

至於先前發表的所有文章，將保留在Webb-site.com的互聯網檔案館中，包括文章存檔。另外，於9月30日起，已停止對證監會、港交所(00388)、金管局、會財局等監管機構全面報道。

David Webb：結束網站不希望是最後一次聽到他的消息

他在公告尾段表示，結束網站不希望是最後一次聽到他的消息，他每天早上醒來都會立刻意識到自己還活著。他會在Substack上建立一個免費訂閱的網站，並匯入Webb-site的郵件清單，這樣就可以偶爾發表一些關於重要問題的觀點，直到他虛弱到無法再繼續下去。

不過，他說如果這是最後一次公開發言，他會說：「除了我親愛的家人之外，運營Webb-site.com以及自1998年以來為企業和經濟治理的公共利益奔走，一直是他人生的樂趣，遠遠超過通過投資跑贏大市所帶來的滿足感，儘管投資市場能夠養活他繼續監督市場，並資助其他人。我只是希望它能持續更久一些，但我們得抓緊時間。」

因此他呼籲大眾，如果你經濟狀況穩定，擁有專業領域知識，並且能夠獨立發表意見，那麼強烈建議你，將你的智慧貢獻給公眾，這將豐富你的人生，你也不會後悔。無論何時離世，你都會感到欣慰，因為你知道自己已經盡力做出了改變。



【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇