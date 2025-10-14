  • 會員
內險股盈喜｜新華保險料首三季盈利增最多65%，內險股逆市造好可以點部署？

14/10/2025

　　新華保險(01336)發盈喜，稱投資收益按年大幅增長，料首三季純利增最多65%，另美國財長貝森特昨日(13日)為中美貿易緊張局勢降溫，確認總統特朗普仍計劃與中國國家主席習近平在月底的韓國亞太經合組織(APEC)峰會期間會晤。A股三大指數今早(14日)曾集體反彈，上證指數曾重上3900點關。縱使A股其後轉跌，內險股今日普遍仍逆市造好，其中新華保險最多飆9%，若想吸納應如何部署？

 

內險股盈喜｜新華保險料首三季盈利增最多65%，內險股逆市造好可以點部署？

（新華保險官網截圖）


新華保險料首三季純利增45%至65%　瑞銀：對國內同行是正面訊號

 

　　新華保險發盈喜，預期今年首9個月純利299.86億元至341.22億元人民幣，按年增長45%至65%。公司稱，業績預計增長因中國資本市場回穩向好，使得投資收益按年大幅增長。

 

　　瑞銀發表研報指，新華保險發盈喜可能令市場感到意外，今年首九個月稅後純利(NPAT)按年升45%至65%，較2025財年全年市場共識高17%至33%。此盈利預喜對國內其他上市同行來說，是一個正面訊號。中國保險業第三季度盈利，很可能超出市場預期。股市表現強勁，但由於基數效應，投資者對第三季度預期相對謹慎。新華保險是股市順風的最大受益者，其按公平值計入損益帳(FVTPL)股票及權益基金配置比例最高，相當於截至6月每股資產淨值(NAV)的293%，惟預期公司今年首九個月新業務價值(VNB)按年增長放緩。該行將其2025財年NPAT上調58%，但指情況可能無法持續，因此之後的盈利預測變化不大。目標價調整至50.5元(原本52元)，以反映第四季度迄今股市回調，維持「中性」評級。

 

　　摩根士丹利則指，新華保險料首三季純利按年升45%至65%，增長較上半年34%加快。估算其第三季純利在高基數下按年升58%至101%，年化股本回報率為73%至93%極高水平，首三季總計則介乎45%至51%。新華保險第三季盈利動力強勁，主要受惠更高股票配置及更佳股票投資回報。公司首三季純利已為該行全年純利預測的1.34至1.52倍，公司目前仍預期派息率為純利30%。基於穩定派息政策及目前股價，H股全年股息率料介乎7.7%至8.7%，目前予其H股「減持」評級，目標價37.9元。

 

摩通：內地壽險股處每股盈利與派息預期上調周期　偏好國壽平保

 

內險股盈喜｜新華保險料首三季盈利增最多65%，內險股逆市造好可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

　　另摩根大通近日發表內險股報告指，財險(02328)及人保(01339)受惠非壽險承保多年改善，並對比壽險險企有較低投資帳本風險，導致兩者股價過去4年分別上升1.37及1.7倍，對比恒指同期升8%。該行建議投資者現在獲利，並把兩者投資評級由「增持」降至「中性」，認為非壽險承保周期已見頂，進一步上行催化劑有限。相反，內地壽險股正處於每股盈利與派息預期上調周期，偏好國壽(02628)及中國平安(02318)，分別基於每股盈利預測修正及股息率，予目標價31元及80元，均予「增持」評級，認為壽險險企基數效應為季度盈利增長數字提供緩衝，建議投資者關注盈測調整多於第三季業績。該行又指，過去3個月，市場對壽險險企今明兩年每股盈利預測分別上調14%及11%。


　　花旗則稱，金融監理總局近日發布通知，自今年11月1日起，「報行合一」落實將擴展至非車險業務。由於這將指引保險公司更專注於盈利而非發展規模，並控制佣金率，以確保足夠的保費並減少應收帳款，因此預期這套綜合規定將提高行業內非汽車保險的利潤率，為2026財年的利潤提升鋪路。相信財險和中國平安將較為受惠，因為在市場競爭更溫和的情況下，將可放大它們的定價、索賠管理和營運效率優勢。

 

券商：A股中期向好邏輯未變　市場積極因素正增多

 

　　對於A股後市走勢，券商普遍判斷當前A股中期向好的邏輯並未改變。中國銀河證券認為，從短期來看，外部環境不確定性上升壓制市場風險偏好，市場波動或加劇，個股分歧加大，但驅動本輪行情的核心因素沒有改變。首先，資金對外部因素擾動帶來的衝擊已有預期；其次，政策穩市機制已提前就位；最後，市場聚焦中長期政策預期，A股仍將以「以我為主」的思路運行。

 

　　國泰海通證券表示，相比於外部因素擾動，投資者更應看到中國經濟結構轉型的內在確定性，今年以來資本市場改革不斷推進，金融市場穩定性不斷增強。申萬宏源認為，牛市還有縱深，隨著時間的推移，全面牛市演繹的條件會愈來愈充分。興業證券表示，市場的積極因素正在增多，若短期情緒釋放帶來波動，或再一次為中長期布局提供「黃金坑」，景氣度和產業趨勢是後續投資的核心。

 

伍禮賢：料上證指數本季重上4000點　新華保險平保國壽均可吼

 

內險股盈喜｜新華保險料首三季盈利增最多65%，內險股逆市造好可以點部署？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，內險股股價表現與內地股市息息相關，所以若A股走勢好，內險股表現不會差，因在內險股業績中有一大部分是反映投資收益，而其投資較多放於A股市場，A股現時仍算強勢，在上證指數處於3900點情況下，料為內險股第三季以至第四季業績帶來不錯的支持。因此，投資者部署內險股可以A股表現作為其中一個重要參考因素，暫對整個板塊看法較正面，料上證指數第四季有機會重上4000點水平。

 

　　至於可揀買哪隻內險股？伍禮賢建議投資者結合自己的風險取態選股，若較進取可部署新華保險，因其無論第三季盈喜或上半年業績，表現都較亮麗，亦令其股價表現強勁；若論股價相對落後，則可留意平保。新華保險今日藉著盈喜消息裂口上升，可待回至48元附近才買入，目標價可定於前高位約53.5元。平保則可於現價53元附近買入，目標價定於58元。國壽亦可於22元附近吸納，目標價定於前高位約25元。

 

　　內險股今日普遍造好，新華保險升3.52%收報49.24元，平保升1.05%報53元，國壽升1.58%報21.92元，人保升1.03%報6.85元，太保(02601)升0.39%報30.94元，財險升0.89%報18.07元，惟中國太平(00966)倒跌1.44%報15.8元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

