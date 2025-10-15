  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 美聯儲停縮表力挽道指跌轉升 恒指七連跌反彈力度看A股

15/10/2025

　　中美貿易戰陰霾繼續困擾金融市場，美股周二早段續挫，道指一度跌逾600點。其後，聯儲局主席鮑威爾表示，局方可能在未來數個月停止縮減資產負債表，消息帶動美股掉頭倒升，道指最多轉升455點。但臨近收市，美國總統特朗普威脅稱，可能對出口到中國的食用油實施禁運，以報復中國不購買美國大豆，消息公布後道指升幅縮窄。最終道指收升202點或0.44%，報46270點；標指跌0.16%，報6644點；納指跌0.76%，報22521點。

 

盤前攻略 | 美聯儲停縮表力挽道指跌轉升 恒指七連跌反彈力度看A股

（互聯網圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌1.95%。阿里巴巴跌2.37%，報162.86美元；京東1.62%，報32.71美元；百度跌4.60%，報119.94美元；理想跌1.47%，報22.79美元；小鵬跌2.03%，報21.29美元；蔚來跌5.29%，報6.80美元；嗶哩嗶哩跌3.45%，報26.30美元。

 

夜期升逾200點，港股ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升247點，報25763，高水322點。隔夜ADR普漲，美團(03690)ADR較港股高1.27%，折合99.5港元；長和(00001)ADR較港股高0.13%，折合50.8港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.46%，折合623.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.57%，折合48.9港元；港交所(00388)ADR較港股高0.99%，折合424.1港元；滙控(00005)ADR較港股高1.99%，折合103.9港元。


　
恒指累跌近二千點料止跌反彈，A股走勢成關鍵

 

　　儘管中、美以及港股持續受中美貿易戰陰霾困擾，但市場對AI泡沫同樣憂心仲仲，根據美國銀行每月調查顯示，54%受訪基金經理指科技股估值太過昂貴，比率高過前一個月的不足50%，他們直言人工智能(AI)泡沫為最大尾部風險，之後依次為通脹復熾、聯儲局獨立性受損，以及美元貶值。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升258點，報25674，高水233點，預料恒指高開約200點。雖然美方日前為中美貿易戰降溫，但中方並未表態，投資者持觀望態度。恒指連跌7個交易日，由10月2日高位至今累跌1940點，預料今日有機會止跌回升。不過，美國總統特朗普最新威脅，可能對中國食用油實施禁運，以報復中國不購買美國大豆，消息將為大市增添變數。此外，A股走勢亦值得關注，恒指周一跌幅從900多點縮至400點，主因A股造好，市場信心足。昨日恒指由升轉跌，主要是A股午後走勢向下。因此，港股今日反彈力度很大程度視乎A股走勢。

 

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01751

景聯集團

0.690

異動股

00924

坤集團

0.233

異動股

01815

珠峰黃金

2.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01751 景聯集團
  • 0.690
  • 00924 坤集團
  • 0.233
  • 01815 珠峰黃金
  • 2.360
  • 02582 國富氫能
  • 58.400
  • 00992 聯想集團
  • 11.620
股份推介
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.170
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.550
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.770
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.620
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 273.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.500
  • 00700 騰訊控股
  • 627.000
  • 00981 中芯國際
  • 76.000
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 29.900
  • 目標︰$29.00
  • 00393 旭日企業
  • 1.300
  • 目標︰$1.80
  • 02318 中國平安
  • 54.750
  • 目標︰$60.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/10/2025 16:38  《盤後部署》北水淨流出無礙港股主題炒作，追新消費股要揀落後蜜雪

15/10/2025 19:09  立法會三讀通過規管網約車條例草案，冀網約平台明年第四季開始營運

15/10/2025 19:03  【內房困局】碧桂園(02007)據報境內債券重組方案接近達成

15/10/2025 18:35  《新股上市》雲迹(02670)暗盤收高近48%，每手賺2275元

15/10/2025 16:19  金管局公布第二期GenAI沙盒參與者名單，涉20家銀行和14家技術合作夥伴

15/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金

15/10/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大和勁升百度目標七成兼升級至買入，麥格理升騰…

15/10/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５８，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 中央促持續用力擴內需，新消費股獲大行唱好炒上可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙徒騎劫商業夥伴WhatsApp帳戶 要求支付貨款 受害人公司損失逾100萬港元
人氣文章

影視娛樂

梁芷珮收假陳奕迅電郵：誘騙個性化交流，緬甸詐騙園區曾扮歌迷拐走粉絲
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報︱周末天晴酷熱＋北風增強＋下周驟雨轉涼最低19度
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

內衣不只性感！重新定義與身體的親密對話，一門「體感」藝術
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

韓國綜藝《Just MakeUp》化妝師生存戰開播！李孝利主持+星級評審團，會否成為美妝界「黑白大廚」？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天養生｜寒露防燥邪、3款養肺潤燥茶飲糖水推薦 新文章
人氣文章
名人健康 │ 47歲楊思琦爆台慶綵排意外重創，頭撼地入ICU，腦水腫致永久損傷影響工作生活 新文章
人氣文章
中秋後食滯不適？3大應援妙法 + 4種中藥材助消滯去膩 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事15/10/2025
神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

15/10/2025 16:53

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處