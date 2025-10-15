  • 會員
美股 | 關稅戰陰霾下企業季績報喜，道指逆市升逾200點

15/10/2025

美股 | 關稅戰陰霾下企業季績報喜，道指逆市升逾200點

 

　　美國周二（14日）新出爐的企業季績傳來喜訊，帶動道指逆市造好；然而科技股持續受壓，加上總統特朗普就貿易問題再度發表強硬言論，為市場前景添上陰霾，拖累納指及標指雙雙收跌。

 

　　道指收市升202.88點，或0.44%，報46270.46點；標普500指數跌10.41點，或0.16%，報6644.31點；納指跌172.91點，或0.76%，報22521.70點。

 

　　美股業績公布期正式揭開序幕，多間金融企業的業績為市場帶來驚喜。摩根大通(US.JPM)、高盛(US.GS)及富國銀行(US.WFC)等金融巨企盈利均勝預期，加上健康護理龍頭強生(US.JNJ)業績穩健，刺激資金流入傳統經濟及價值型股票，成為道指逆市向上的主要動力。

 

　　不過，之前強勢的AI概念股未能止跌。英偉達(US.NVDA)與甲骨文(US.ORCL)日內分別下跌4.4%及2.9%，導致以科技股為主的納指承壓。標指早段雖一度跟隨道指向上，但在科技股拖累及午後消息影響下，最終回吐全日升幅轉而收跌。

 

　　市場氣氛在尾盤轉趨審慎，因總統特朗普再度就貿易問題發表言論，稱中國不採購美國大豆屬經濟敵對行為，更威脅考慮對食用油實施禁運。言論一出，市場對貿易前景的憂慮重燃，主要股指應聲從全日高位回落。

 

黃金突破每盎司4150美元

 

　　國際現貨黃金價格於日內強勢上揚，突破每盎司4150美元的關口，盤中更一度觸及4179美元，再創歷史新高。紐約期金價格亦同步升0.7%，報每盎司4163美元。

 

　　美匯指數周二(14日)於99點關口上方窄幅徘徊，日內報99.03，微跌0.22%。美元兌日圓匯價曾一度跌至151.6，日內報151.66，下跌約0.4%。歐元兌美元走勢反覆偏軟，曾觸及1.1542的低位，亦一度反彈至1.1615的水平。日內匯價報1.1607，微升0.3%。

 

　　紐約期油價格跌至每桶59美元以下，而布蘭特期油亦同步走低。​紐約期油報每桶58.04美元，下跌1.7%。布蘭特期油則報每桶62.13美元，下跌1.8%。

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
