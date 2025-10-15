  • 會員
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

內銀股｜資金轉吼高息股內銀股為防守之首選？

15/10/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=IZxObpcfMgE

 

 

即時重點新聞

15/10/2025 16:38  《盤後部署》北水淨流出無礙港股主題炒作，追新消費股要揀落後蜜雪

15/10/2025 19:09  立法會三讀通過規管網約車條例草案，冀網約平台明年第四季開始營運

15/10/2025 19:03  【內房困局】碧桂園(02007)據報境內債券重組方案接近達成

15/10/2025 18:35  《新股上市》雲迹(02670)暗盤收高近48%，每手賺2275元

15/10/2025 16:19  金管局公布第二期GenAI沙盒參與者名單，涉20家銀行和14家技術合作夥伴

15/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金

15/10/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大和勁升百度目標七成兼升級至買入，麥格理升騰…

15/10/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５８，一周拆息較上日微軟１２基點

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
