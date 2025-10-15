  • 會員
2025全球最佳退休金制度，香港獲評B級升至第15名

15/10/2025

2025全球最佳退休金制度，香港獲評B級升至第15名

 

　　諮詢公司美世（Mercer）與CFA協會聯合發布《美世CFA協會2025全球退休金指數》（Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025），荷蘭連續第三年成為全球退休金制度最好的國家，印度繼續墊底。香港升10位至第15，獲評B級。

 

　　新加坡排名今年升1位至第4，獲評A級。

 

　　該指數使用經合組織等國際機構的最新數據，從充足性（當前福利）、永續性（未來可行性）和系統誠信（監管）三個分指數、50多個指標，評估全球52個國家／地區（新增科威特、納米比亞、阿曼和巴拿馬）的退休金制度。

 

　　結果顯示，荷蘭（85.4分，第一）、冰島（84分，第二）、丹麥（82.3分，第三）、新加坡（80.8分，第四）和以色列（80.3分，第五）排名最高，均獲評A級，這些國家擁有健全的退休金體系，福利優厚、監管健全、資產基礎雄厚。

 

香港升至15位，獲評B級

 

　　香港今年止跌回升，總分較去年上升6.7至70.6分，評級由C+躍升至B級，屬於「結構穩健、具有許多優良特性，但仍有一些需要改進之處」。全球排名上升10位至第15，在亞太地區排名第3，僅次於新加坡和澳洲。

 

　　與今年其他B級退休金體系相比，香港表現遜於瑞士、英國、科威特、烏拉圭，但優於加拿大、紐西蘭、法國等國。

 

　　三個子指數中，香港退休金制度充足性得分增至66.6分，評級由去年的C級升至B級；可持續性得分增至62分，獲評C+；系統誠信得分增至89.2分，獲評A級。

 

　　報告指，香港整體指數可透過以下4大方法提高︰引入將部分退休福利須以收入流形式提取的規定；提高家庭儲蓄水平，降低家庭債務水平；隨著預期壽命延長，提高長者勞動人口參與率；逐步提高退休年齡。

 

積金局：肯定了強積金制度在規管

 

　　香港積金局回應指，系統誠信程度分項指數中，香港獲得的評分在繼續排名全球第三，屬最高評級的甲級，肯定了強積金制度在規管、管治以及對計劃成員的保障、溝通（包括資訊披露）各主要範疇上皆有卓越表現。

 

　　「強積金是一個穩健的退休儲蓄制度，對提升香港在職人口的基本退休保障發揮重要作用。強積金作為香港多支柱退休保障框架中的重要一環，我們樂見強積金在規管、管治和成員保障上一直在國際上獲廣泛認可。」

 

 

