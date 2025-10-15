  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」

15/10/2025

　　淘寶宣布今年「雙11」預售由本月15日晚上8時開始；正式銷售期由本月20日晚上8時開始。

 

雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」

（許英略攝）

 

　　淘寶天貓香港事業部負責人沛汐指出，今年「雙11」補貼金額超過10億元人民幣，標有「1件包郵HK」標籤的商品增至億萬種，即日起亦可享「雙11」超值官方立減商品85折優惠。另淘寶香港站新增八達通、WeChat Pay HK等支付方式。

 

「一件包郵」成長期措施

 

雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」

（許英略攝）

 

　　沛汐指出，留意到8月試行「一件包郵」以後，可吸納到以往對運費有所顧慮的顧客，因此改為長期措施，不設結束日期。她亦稱，現時平台接近全數輕小件貨品適用於上述包郵服務。

 

　　她亦稱，較早前起可支持港元支付的88VIP用戶方面，可享最少5000元人民幣消費券；凡商品帶有「本地退」、「支持香港退貨」標籤可享退貨免運，每月最高抵扣50元人民幣運費。

 

　　是次公司亦推出「百萬家居改造計劃」送出超過100萬元人民幣現金紅包獎勵；分享賺回贈。

 

家具實體店擬明年次季開業，落戶銅鑼灣

 

雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」

（許英略攝）

 

　　至於PapaHome淘寶家具實體店擬於明年第二季在銅鑼灣開業。淘寶家具實體店首席營運總監梁司範指出，第二店舖定位為旗艦店，面積會較中港城大，商家數量會由現時約100名增至逾千名，場地將加入餐飲元素。

 

　　此外，沛汐亦透露，未來會嘗試更多本港線下合作項目，如汽車用品。

 

　　至於八達通時隔多年，於上月重新接入淘寶天貓。八達通營業及市務總監李玉兒透露，10月交易筆數按月暫錄50%增長。

 

　　淘寶香港亦稱，現設有英文版本將可以港元顯示貨品價格及結算。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01751

景聯集團

0.690

異動股

00924

坤集團

0.233

異動股

01815

珠峰黃金

2.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01751 景聯集團
  • 0.690
  • 00924 坤集團
  • 0.233
  • 01815 珠峰黃金
  • 2.360
  • 02582 國富氫能
  • 58.400
  • 00992 聯想集團
  • 11.620
股份推介
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.170
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.550
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.770
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.620
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 273.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.500
  • 00700 騰訊控股
  • 627.000
  • 00981 中芯國際
  • 76.000
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 29.900
  • 目標︰$29.00
  • 00393 旭日企業
  • 1.300
  • 目標︰$1.80
  • 02318 中國平安
  • 54.750
  • 目標︰$60.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/10/2025 16:38  《盤後部署》北水淨流出無礙港股主題炒作，追新消費股要揀落後蜜雪

15/10/2025 19:09  立法會三讀通過規管網約車條例草案，冀網約平台明年第四季開始營運

15/10/2025 19:03  【內房困局】碧桂園(02007)據報境內債券重組方案接近達成

15/10/2025 18:35  《新股上市》雲迹(02670)暗盤收高近48%，每手賺2275元

15/10/2025 16:19  金管局公布第二期GenAI沙盒參與者名單，涉20家銀行和14家技術合作夥伴

15/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金

15/10/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大和勁升百度目標七成兼升級至買入，麥格理升騰…

15/10/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５８，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 中央促持續用力擴內需，新消費股獲大行唱好炒上可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

猴擒、肉酸、核突、「舌累」地 1
人氣文章

台灣熱話．姚超文

「保護費」獅子大開口，藍綠皆感吃不消
人氣文章

玩樂 What’s On

尖沙咀商場Pickleball免費玩｜送$50電子現金券、贏球拍、期間限定店 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮粵菜新裝登場！麻辣龍蝦氣泡春卷、秘製生醃汁海釣鮮魷、皇牌香脆炸雞，經典重塑新味覺
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Vintage愛好者必去的倫敦肯頓市集！藏身於雜亂市集內的3間高質小店，入手中古眼鏡、Deadstock單品
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
八仙嶺山火虛報案｜警方6分鐘接報4次，20消防員3架直升機搜索無果，8歲童自首道歉
人氣文章
中醫福利｜政府資助2類人免費睇中醫，針灸推拿藥費全免，預約方法+診所地點
人氣文章
肺腺癌｜21歲女久咳半年患末期肺癌，確診5日離逝，醫生警告乾咳逾兩周要求醫
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事15/10/2025
神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

15/10/2025 16:53

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處