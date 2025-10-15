雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」

淘寶宣布今年「雙11」預售由本月15日晚上8時開始；正式銷售期由本月20日晚上8時開始。

（許英略攝）

淘寶天貓香港事業部負責人沛汐指出，今年「雙11」補貼金額超過10億元人民幣，標有「1件包郵HK」標籤的商品增至億萬種，即日起亦可享「雙11」超值官方立減商品85折優惠。另淘寶香港站新增八達通、WeChat Pay HK等支付方式。

「一件包郵」成長期措施

（許英略攝）

沛汐指出，留意到8月試行「一件包郵」以後，可吸納到以往對運費有所顧慮的顧客，因此改為長期措施，不設結束日期。她亦稱，現時平台接近全數輕小件貨品適用於上述包郵服務。

她亦稱，較早前起可支持港元支付的88VIP用戶方面，可享最少5000元人民幣消費券；凡商品帶有「本地退」、「支持香港退貨」標籤可享退貨免運，每月最高抵扣50元人民幣運費。

是次公司亦推出「百萬家居改造計劃」送出超過100萬元人民幣現金紅包獎勵；分享賺回贈。

家具實體店擬明年次季開業，落戶銅鑼灣

（許英略攝）

至於PapaHome淘寶家具實體店擬於明年第二季在銅鑼灣開業。淘寶家具實體店首席營運總監梁司範指出，第二店舖定位為旗艦店，面積會較中港城大，商家數量會由現時約100名增至逾千名，場地將加入餐飲元素。

此外，沛汐亦透露，未來會嘗試更多本港線下合作項目，如汽車用品。

至於八達通時隔多年，於上月重新接入淘寶天貓。八達通營業及市務總監李玉兒透露，10月交易筆數按月暫錄50%增長。

淘寶香港亦稱，現設有英文版本將可以港元顯示貨品價格及結算。

撰文：經濟通採訪組

