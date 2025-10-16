  • 會員
盤前攻略 | 鮑公放鴿金價破頂美指個別走 觀望氣氛濃恒指料二萬六爭持

16/10/2025

　　雖然中美貿易戰陰霾未散，但美企業績理想紓緩市場緊張情緒。此外，聯儲局主席鮑威爾多次提及就業市場轉弱，暗示聯儲局本月底可能進一步減息。金價再創新高，現貨金首次升破每盎斯4200美元，最高見4218.32美元。道指高開過百點後，一度升逾400點後，及後反覆偏軟，收市倒跌17點，報46253點；標指收升0.4%，報6671點；納指升0.66%，報22670點。

 

盤前攻略 | 鮑公放鴿金價破頂美指個別走 觀望氣氛濃恒指料二萬六爭持

（互聯網圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升1.7%。阿里巴巴升1.87%，報165.91美元；京東升1.32%，報33.14美元；百度升1.37%，報121.58美元；理想跌0.31%，報22.72美元；小鵬升1.64%，報21.64美元；蔚來升0.29%，報6.82美元；嗶哩嗶哩升2.21%，報26.88美元。

 

夜期低水，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌50點，報25848，低水63點。隔夜ADR普跌，美團(03690)ADR較港股低0.69%，折合99.2港元；長和(00001)ADR較港股低1.02%，折合50.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.48%，折合624.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.79%，折合49.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.37%，折合426.2港元；滙控(00005)ADR較港股低0.22%，折合103.3港元。


　
大市反彈淡友反加倉，觀望氣氛濃恒指難大升

 

　　昨日恒指結束七連跌，盤中一度大漲逾500點，收市仍升469點。不過，好友不但沒有乘勝追擊，牛證持倉反而減少數百張。顯示部分好友看淡後市，獲利離場。相反，淡友沒有因為昨日大升市而退縮，熊證持倉新增過千張，而且新增熊證主力部署在更貼近恒指現價，在26200至26599的四個百點區間全部828張均屬於新增，其中509張位於更貼近現價的26200至26299區間。雖然新增數量不算多，但該區距離恒指現價最少只有289點。顯示淡友有信心恒指反彈力度有限，無力修補這次貿易戰恒指裂口下跌的上方（約26290）。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌102點，報25810，低100點，預料恒指低開數十點。內地昨天公布的9月居民消費價格指數（CPI）按年下跌0.3%，儘管跌幅比前一個月略減，但仍高於市場預期的跌0.2%，顯示內地消費仍然疲弱。此外，困擾中港股市的中美貿易戰，雖然仍有機會透過談判解決，但在談判前雙方言論都隨時影響股市走向，投資者採取觀望態度，預料恒指在26000點附近反覆。

