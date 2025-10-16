  • 會員
美股 | 貿易戰添市場阻力，美股大市從高位回落

16/10/2025

美股 | 貿易戰添市場阻力，美股大市從高位回落

 

 

　　美股周三（15日）反覆上落，雖然強勁的企業季績為市場揭開樂觀序幕，但對國際貿易局勢的持續憂慮及美國政府停擺的陰影，導致升幅顯著收窄。　

 

　　道指收市跌17.15點，或0.04%，報46253.31點；標普500指數升26.75點，或0.4%，報6671.06點；納指升148.38點，或0.66%，報22670.08點。

 

　　美股早段氣氛良好，主要動力來自美國第三季度業績的支持。美國銀行(US.BAC)與摩根士丹利(US.MS)公布的盈利與收入均超出華爾街預期，一度提振投資者信心，推動大市全線高開。道指最多曾上漲422.88點，而標指與納指盤中亦一度分別上漲1.2%和1.4%。

 

英偉達倒跌0.1%

 

　　然而，樂觀情緒未能持續。美國總統特朗普就農產品採購問題發表的言論，令市場擔心貿易爭端難以順利解決，導致主要股指從日內高位回吐。另外，美國政府停擺已進入第三周，不僅影響關鍵經濟數據的發布，也為市場增添不明朗因素。

 

　　市場對高估值股票的態度顯得尤為敏感。作為人工智能熱潮龍頭的英偉達(US.NVDA)，早盤曾一度上漲逾2%，但尾市乏力，最終倒跌0.1%。

 

黃金衝破每盎司4200美元

 

　　現貨黃金及紐約期金雙雙衝破每盎司4200美元關口，續創新高。​現貨黃金盤中最高觸及4218美元，再次刷新歷史新高，日內漲幅達1.6%，報每盎司4211美元。紐約期金最高見每盎司4235美元。日內上漲約1.5%，報每盎司4228美元。

 

　　美匯指數走勢繼昨日下跌後，今日延續跌勢，盤中在98.74至99.08區間波動，日內下跌0.2%，報98.75。​美元兌日圓匯價出現回落，日圓匯價經歷多日疲弱走勢後略為靠穩。美元兌日圓報約151.2至151.3水平，日圓單日升值約0.3%至0.4%。歐元兌美元　錄得溫和反彈，匯價在1.1613至1.1648區間波動，日內報1.1638，微升約0.2%。

 

　　國際原油價格走勢偏軟。紐約期油價格下跌0.3%，至每桶58.09美元，徘徊於五個月來的低位附近。布蘭特期油則跌0.3%，報每桶62.18美元。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

中美博弈升級，談判鬥而不破

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

照顧者 情緒健康

