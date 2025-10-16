消息指美國FCC以國家安全為由，阻止電盈旗下香港電訊接入美國電訊網絡（加入香港電訊回應）

據《彭博》報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）以國家安全疑慮為由，採取措施阻止電訊盈科(00008)旗下香港電訊(06823)接入美國電信網路。

據FCC聲明指出，電訊盈科公司的HKT (International)及其子公司必須解釋，FCC為何「不應對其啟動阻止程序」；而FCC同樣指出，電訊盈科/香港電訊(HKT)(06823)是中國聯通香港有限公司的子公司，而聯通已於2022年失去其在美國的網路存取權限。中國聯通持有電訊盈科18.4%的股份。

目前香港電訊可接入美國網絡，允許直接電話通訊及數據交換。

FCC主席布倫丹．卡爾在聲明中表示：「FCC今天對香港電訊的行動是確保我們通訊網路安全性和完整性的適當舉措，FCC將繼續保護美國網路，免受中國等外國對手的入侵。

分析相信，FCC的舉動令中美關係再次陷入緊張，連同早前長和計劃出售巴拿馬港口的例子，可見美國只當李氏父子為「中國投資者」。

仔細審閱美國所發「陳述理由命令」，將向相關機構作出適當回應

消息指美國聯邦通訊委員會（FCC）以國家安全疑慮為由，潛在阻止電訊盈科旗下香港電訊接入美國電信網路。香港電訊回覆《經濟通通訊社》查詢稱，正仔細審閱FCC所發出的「陳述理由命令」，並將會向相關機構作出適當回應，盡力履行對所有持份者的責任。

撰文：經濟通採訪組

