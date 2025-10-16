  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

航空股｜上月客運數據對辦，疊加冬春航季將至及人幣走強，中資航空股連日急升可否追入？

16/10/2025

　　三大中資航空股近日股價強勢，繼昨日(15日)飆7%至9%後，今早(16日)繼續造好，其中東方航空(00670)(滬:600115)再漲半成。消息面上，今年冬春航季即將啟動，多家航空公司公布新增航線計劃，為行業帶來新的增長預期。另外，在國慶中秋長假期間，國內民航客運量及票價都錄得同比上升，而三大航最新公布9月載客量按年升3%至5%，首三季則升2%至7%。此外，人民幣中間價近一年來首次升破7.1元關口，人民幣走強對有不少美元債的中資航空公司有利，是否仍可追入？

 

上月客運數據對辦，疊加冬春航季將至及人幣走強，中資航空股連日急升可否追入？

（Shutterstock圖片）

 

國航9月乘客量按年升3.7%　東航9月載客量升5%南航升3.5%

 

　　中國國航(00753)(滬:601111)公布，9月乘客量1308.2萬人次，按年升3.7%，按月跌14%，貨郵量13.2萬噸，按年升2.7%，按月升4.3%。至於首三季乘客量1.2億人次，按年升2.2%，貨郵量112萬噸，按年升4.8%。另9月客運運力投入按年上升1.2%，旅客周年轉量上升5.6%。平均客座率83.2%，上升3.5個百分點。貨運方面，9月貨運運力投入下降2.9%，貨郵周轉量上升4.6%。貨運載運率為41.4%，上升3個百分點。


　　東方航空9月載客量1199.3萬人次，按年上升4.94%，貨郵量9735萬公斤，升10.76%，至於首三季載客量1.13億人次，按年上升6.96%，貨郵量8.2億公斤，升6.21%。另9月客運運力投入按年上升3.63%；旅客周轉量上升8.67%；客座率為87.57%，上升4.06個百分點。9月貨郵周轉量上升10.95%。

 

　　南方航空(01055)(滬:600029)9月載客量1418.8萬人次，按年升3.5%，按月跌16%；貨郵量17萬噸，按年升3.8%，按月升1.3%。而今年首9個月載客量約1.3億人次，按年升4.9%；貨郵量143.85萬噸，按年升6.3%。另9月客運運力投入按年升4.4%；旅客周轉量按年升5.3%；客座率為86.3%，按年升0.67個百分點。9月貨運運力投入按年上升0.8%；貨郵周轉量按年上升1.9%；貨郵載運率為53.16%，按年上升0.59個百分點。

 

國慶假期民航出行客流增3.3%　冬春航季多家航企新增航線

 

　　國慶及中秋假期八天，全社會跨區域人員流動量累計達到24.33億人次，日均同比增6.3%，較2019年同期增30.8%。去年同期國慶假期(七天)民航出行基數較高，日均客流量同比增11.1%；今年同期假期八天，民航日均客流同比仍實現3.3%增長。航班管家數據顯示，假期國內線經濟艙平均票價849元人民幣，同比增0.3%，基本持平，對比2019年同期微降1.4%，假期票價表現較為平穩。

 

上月客運數據對辦，疊加冬春航季將至及人幣走強，中資航空股連日急升可否追入？

（AP圖片）

 

　　另外，2025年冬春航季從10月26日起正式實施，將持續至次年3月最後一個星期六。近期多家航空公司都公布了新增航線，例如華夏航空新航季從贛州出發新開重慶、常州、天津、溫州、舟山共5條熱門航線；中國國航將新開杭州-河內、杭州-珠海、杭州-呼和浩特-烏蘭浩特共3條航線。

 

華泰證券：行業景氣有望持續改善　國信證券：利潤向上空間可期

 

　　華泰證券近日發表研報指，9月民航需求好轉，帶動票價同比回暖。根據航班管家的數據，第36至39周(1/9至28/9)國內經濟艙含油均價同增1.5%(暑運期間為-6.5%)。另外中秋國慶假期民航旅客量雖由於錯峰、天氣和日均口徑等因素影響，同增3.3%，相比五一假期的11.8%有所放緩，不過含油平均票價同比提升0.3%，表現較為穩健。往後展望，考慮供給增速低位、行業反內捲、基數較低，行業收益水平的回暖有望在第四季延續，並且中長期行業景氣有望持續改善。

 

　　國信證券稱，四季度進入出行淡季，去年同期公商務出行需求相對較弱，今年同比或有一定修復。未來運力供給增速放緩確定性增強，若出行需求能保持穩增，帶動航司座收持續修復，有望帶來航司業績高彈性；疊加油價中樞下行、匯率穩定等，航司利潤向上空間可期。

 

人幣中間價兩連升報7.0968創一年高　彭博：人行釋放穩匯訊號

 

　　另方面，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0968，較上個交易日升27點子，兩連升，較市場預測偏強218點子，並創去年10月15日以來一年新高，上個交易日報7.0995。在岸人民幣兌美元昨日收市亦創近1星期新高，報7.1238兌1美元，較上日收市升173點子。有交易員指，中美貿易戰仍有較大不確定性，而美國聯儲局有望本月繼續減息，都令美元受壓，支持人民幣走勢。有市場人士認為，在貿易戰陰霾下，強勢中間價政策對市場預期的影響可能弱過之前，但第四季有季節性結匯需求，將支持人民幣走勢，短期仍需密切關注中美貿易形勢。

 

上月客運數據對辦，疊加冬春航季將至及人幣走強，中資航空股連日急升可否追入？

（Shutterstock圖片）

 

　　《彭博》報道指，在中美貿易關係趨緊、形勢撲朔迷離的背景下，中國人民銀行意外將人民幣兌美元中間價調升至7.10元強方，透露出強烈的穩匯率訊號。馬來亞銀行駐新加坡高級外匯策略師Fiona Lim亦指出，人民幣中間價升破7.10元釋放出強烈的升值訊號，在貿易戰以牙還牙式升級的情況下，強勢人民幣是中國處於強勢地位的一個體現。ING大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，人行在繼續防範貶值預期，在中美緊張局勢升級時把匯率穩定放在更重要的位置之上。

 

郭家耀：多個利好因素圍繞短期料續強勢　可揀國航仍有足夠水位

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，航空股有頗多利好因素圍繞，首先內地居民出行需求強勁，特別於國慶假期期間，9月營運數據也顯示三大航空公司的客座率按年都有較明顯上升，對其收入有很大幫助，另人民幣走強可減輕其採購成本，加上油價今年以來都是偏軟，可減輕其燃油成本壓力，似乎從營運層面包括市場需求及成本控制都見較多利好因素，展望往後一些大假期如春運的需求仍保持強勁，料航空股短期繼續表現強勢。

 

　　郭家耀續指，三大航股價走勢相對一致，當然東航在客座率表現略為優勝，可能因此令其近兩日股價有明顯突破，相信其餘兩隻都有機會追上，國航今日也已貼近今年橫行高位水平，若再突破應有機會吸引資金再作一些炒作，不妨跟進，尤其以往大家一直對中資航空股評價不高，給予估值相對較低，現時在盈利情況會有一定改善下，其升勢可維持較長時間。當中可揀國航，近兩日其股價已有突破，6元是較主要阻力區，這次配合頗多利好因素，有機會衝破此阻力關口，記得它於2023年曾升至近7元的密集區，相信現價再上仍有足夠水位。

 

　　東航半日升4.97%收報3.59元，國航升1.37%報5.9元，南航升2.08%報4.42元。國泰(00293)則升0.09%報10.77元。

 

上月客運數據對辦，疊加冬春航季將至及人幣走強，中資航空股連日急升可否追入？

 

上月客運數據對辦，疊加冬春航季將至及人幣走強，中資航空股連日急升可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他航空股相關新聞：
中國國航(00753) 9月乘客量1308萬人次按年升4%，首三季乘客量升2%
東方航空(00670) 9月乘客量1199萬人次升5%，首三季乘客量升7%

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01372

中國碳中和

1.180

異動股

02186

綠葉製藥

3.590

異動股

02680

創陞控股

10.980

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,319.96
    +66.65 (+0.144%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,695.69
    +24.63 (+0.369%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,826.14
    +156.06 (+0.688%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.113
變動率︰+5.093%
較港股︰-0.26%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升37.312
變動率︰+3.040%
較港股︰+0.57%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.848
變動率︰+2.242%
較港股︰-0.54%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升55.409
變動率︰+1.857%
較港股︰-0.16%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.550
變動率︰+2.493%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升167.300
變動率︰+0.838%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.670
變動率︰-0.840%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.050
變動率︰-4.206%
精選美股 More
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰升251.203
變動率︰+6.181%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升161.370
變動率︰+3.303%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升110.325
變動率︰+2.285%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,027.240
變動率︰+1.726%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/10/2025 10:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/10/2025 10:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01372 中國碳中和
  • 1.180
  • 02186 綠葉製藥
  • 3.590
  • 02680 創陞控股
  • 10.980
  • 00016 新鴻基地產
  • 93.550
  • 00565 錦藝集團控股
  • 1.920
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 41.080
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.250
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.570
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.450
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.000
  • 00981 中芯國際
  • 73.900
  • 00700 騰訊控股
  • 620.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 47.700
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 128.100
  • 目標︰$155.00
  • 00325 布魯可
  • 104.100
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 4.960
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/10/2025 17:10  《盤後部署》蔚來電池轉租遭指虛增收入捱告，或將重創股價現不宜急進撈底

16/10/2025 17:50  香港電訊(06823)：仔細審閱美國所發「陳述理由命令」，將向相關機構作出適當回應

16/10/2025 18:35  《新股上市》海西新藥(02637)暗盤收高逾25%，每手賺1085元

16/10/2025 16:56  【企業盈喜】中國財險(02328)料首九個月淨利潤按年增最多60%

16/10/2025 16:35  滙控(00005)：本月28日審議第三季業績及股息

16/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１５８億元，買紫金黃金國際沽中芯

16/10/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】摩通升泡泡瑪特至超配，大摩削中電信目標

16/10/2025 16:25  《財資快訊》美電穩報７﹒７７１８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中方重申稀土管制符合國際做法，南韓新駐華大使盧載憲抵京新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 盤後部署 | 蔚來電池轉租遭指虛增收入捱告，或將重創股價現不宜急進撈底新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中美貿易戰陰霾未散，內銀內險獲大行唱好受捧可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

惠康雙十一優惠｜$11筍貨推介＋派$2,000優惠券＋買滿$360即減$50＋免運費
人氣文章

政經范局．范強

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打
人氣文章

玩樂 What’s On

京都teamLab正式開業｜京都駅行7分鐘就到！全日本最大+超過50個展區+日本初公開作品
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Vintage愛好者必去的倫敦肯頓市集！藏身於雜亂市集內的3間高質小店，入手中古眼鏡、Deadstock單品
人氣文章

Beauty

率先開箱 Clé de Peau Beauté 2025 節日限定系列！人氣 THE SERUM、四色眼影換上夢幻神秘靈獸圖案
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《國寶》：血染的風景如今又在舞台上重現
健康好人生 Health Channel
人氣文章
50歲日劇女王米倉涼子涉毒，寓所搜出違禁藥物，8警員突襲嚇至尖叫新文章
人氣文章
中秋後食滯不適？3大應援妙法 + 4種中藥材助消滯去膩 1
人氣文章
火鍋筷子用錯恐中毒？K Kwong拆解6種筷子風險，1種材質可致膀胱癌新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 22:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/10/2025
神州經脈 | 中方重申稀土管制符合國際做法，南韓新駐華大使盧載憲抵京
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處