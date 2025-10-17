  • 會員
開市Go | 聯儲委員對減息步伐存分歧，特朗普擬與普京布達佩斯會晤，貴賓博彩收入創疫後新高

17/10/2025

要聞盤點

 

1、美股周四（16日）市況反覆，由台積電(US.TSM)強勁業績點燃的AI概念股升勢，帶動大市早段造好，但區域銀行壞帳問題浮上水面，引發市場對信貸市場動盪的恐慌，銀行股應聲急挫，拖累三大指數掉頭向下，早前升幅全數回吐。道指收市跌301.07點，或0.65%，報45952.24；標普500指數跌41.99點，或0.63%，報6629.07點；納指跌107.54點，或0.47%，報22562.54點。中國金龍指數跌75點。日經期貨截至上午7時53分跌290點。

 

2、聯儲局理事米蘭再次呼籲應加快減息步伐，並支持本月減息0.5厘，以應對急劇升溫的貿易緊張局勢；然而，包括理事鮑曼在內的多數官員則傾向於採取較溫和的25個基點減息路徑。

 

3、費城聯邦儲備銀行發布的最新數據，美國大西洋中部地區的製造業活動在10月份意外急劇收縮。費城聯儲製造業商業前景調查指數從9月份的23.2暴跌36點至負12.8，是自今年4月以來的最低水平，並創下六個月新低。

 

4、在聯儲局減息預期升溫及中美貿易緊張局勢持續的雙重壓力下，美匯指數連續第二個交易日走弱，續徘徊於99關口以下。

 

5、Alphabet(US.GOOGL)旗下公司谷歌及YouTube與美國總統特朗普就其帳戶停權訴訟達成2450萬美元的和解協議，事件引起美國國會關注。參議員桑德斯及沃倫等多名民主黨議員聯署致函兩家公司的行政總裁，質疑該協議是否構成變相賄賂，以換取特朗普政府在針對谷歌的反壟斷訴訟中獲優待。

 

6、受按揭利率回落的預期提振，美國住宅建築商信心回升至半年以來的高位。全美住宅建築商協會（NAHB）公布的數據顯示，10月份房屋市場指數上升4點至37，顯著高於市場預期的33，並創下自4月以來的最高水平。

 

7、特朗普在社交媒體發文稱，已與普京通話並計劃在匈牙利布達佩斯會面。克里姆林宮稱，普京支持與特朗普在布達佩斯會面這個想法。此外，澤連斯基周五訪美，特朗普正考慮是否批准向烏克蘭提供戰斧巡航導彈。俄方表示普京已明確警告，若美方提供該導彈給烏克蘭，將嚴重破壞烏克蘭和平進程及俄美關係。

 

8、強生(US.JNJ)在英國首次因其嬰兒爽身粉產品，面臨致癌的集體訴訟。是次訴訟超過3000 名原告，入稟英國高等法院。訴訟指控強生及其於2023年分拆出去的消費健康業務公司Kenvue，其產品導致使用者患上卵巢癌及間皮瘤等癌症。

 

9、商務部新聞發言人何詠前表示，今年前三季度中國外貿在壓力中實現穩步發展，下一步將從釋放政策效能、開展貿易促進及深化合作等方面著手。商務部將落實已出台措施，加強對外貿企業在金融、就業及便利化方面的服務保障，並做好政策宣傳與直達工作。他強調將進一步加強政策儲備，適時推出新的穩外貿政策。

 

10、港交所(00388)環球上市服務部副總裁陸琛健在第二屆灣區半導體投融資論壇上表示，目前約有280家企業已提交A1上市申請，其中近半為科技公司，晶片類企業約佔30家。

 

即時重點新聞

17/10/2025 10:37  《異動股》光伏股跌信義光能挫4%，傳多晶硅收儲平台已成立惟權威人士否認

17/10/2025 09:50  【俄烏開戰】美俄元首商定兩周內舉行布達佩斯峰會，重啟俄烏停火談判

17/10/2025 11:39  《港元利率》一個月拆息創一周高報3.53厘，並連升兩日

17/10/2025 10:01  《異動股》蘋概股齊捱沽比電跌近4%，放棄喬布斯立場蘋果據報計畫推觸屏版MacBook Pro

17/10/2025 09:27  《異動股》蔚來高開近6%，回應GIC收入虛增指控不實，稱2022年已完成獨立內部調查

17/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１５８億元，買紫金黃金國際沽中芯

17/10/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特跑輸大市

17/10/2025 09:49  《財資快訊》美電軟報７﹒７６７６，一年拆息上日報３﹒３６％

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

